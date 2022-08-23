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Посольство США закликало своїх громадян поїхати з України - Росія може вдарити по цивільній інфраструктурі в найближчі дні

ракета,рф,ракети

Посольство Сполучених Штатів закликало громадян своєї країни покинути Україну через те, що Росія може в найближчі дні вдарити по українській цивільній інфраструктурі.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Держдепартамент має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

В посольстві закликали громадян США залишити Україну, використовуючи приватний цивільний транспорт.

Також читайте: Зранку окупанти вдарили по Київському району Харкова, - Терехов

З повідомленням про можливі удари також виступив на брифінгу представник Держдепу, повідомляє Reuters.

"Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) обстріл (29575) посольство (950) росія (66478) США (23618)


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Топ коментарі
+46
З Днем Державного прапора України!

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23.08.2022 08:42 Відповісти
+36
Щас вам з бункера хрюкнуть, що ви брешите, все під контролем.
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23.08.2022 08:35 Відповісти
+36
да уж как показьівает история( совсем не давняя) американци просто так "рекомендовать" не будут.....
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23.08.2022 08:43 Відповісти
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Щас вам з бункера хрюкнуть, що ви брешите, все під контролем.
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23.08.2022 08:35 Відповісти
хто хрюкне?
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23.08.2022 08:40 Відповісти
А хто хрюкає? Свиня
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23.08.2022 08:43 Відповісти
В ОПі нікому хрюкати?
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23.08.2022 08:54 Відповісти
Нам чи вам?
Нам хрюкання бункерного ботоксного щура нах непотрібне!
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23.08.2022 10:24 Відповісти
А цапы и так бъют по мирным людям, по теплотрассам и тец! По заводам и детским садикам. Люди без морали и совести!
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23.08.2022 20:07 Відповісти
готовясь к обстрелам урядових об'єктів, абдристович выхватил з-за фіранки украденный по случаю гранатомёт и побежал услужливо натягивать бронежилет на глобус дерьмака )
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23.08.2022 08:40 Відповісти
У Арестовича траур - трагедия в доме его кореша Дугина, с которым они бодро выступали против Оранжевой революции.
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23.08.2022 08:44 Відповісти
или "антитраур"(радость)

https://zn.ua/ukr/WORLD/sakralna-zhertva-duhina-khto-vbiv-donku-ideoloha-ruskoho-miru.html
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23.08.2022 09:36 Відповісти
на єлдака, якого місяць не було в Україні.
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23.08.2022 08:46 Відповісти
Дійсно, яким же ідіотом треба себе виставити, щоб придумати і написати таку ***** на всю Україну...
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23.08.2022 10:24 Відповісти
З Днем Державного прапора України!

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23.08.2022 08:42 Відповісти
Так может вы мляди уже признаете Разею террористической организацией? Или так и будете наблюдать
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23.08.2022 08:43 Відповісти
Не для того тов. байден прийшов до влади, геть не для того.
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23.08.2022 11:32 Відповісти
да уж как показьівает история( совсем не давняя) американци просто так "рекомендовать" не будут.....
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23.08.2022 08:43 Відповісти
Все это фигня,американцы подыгрывают зеленым властям в стращении украинцев.Наблюдать надо именно за посольством американцев в Украине.Вот как только их эвакуируют в Польшу например-значит грядет что-то серьезное.
Вспоминаем как перед масштабным вторжением вывезли с Украины посольство США.
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23.08.2022 13:02 Відповісти
Если не будет ЗЕ и ермака то для Украины будет это лучше
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23.08.2022 08:44 Відповісти
А щоб громадяни Сполучених Штатів не рипались кожного місяця то з України то в Україну, треба надати ЗС України багато ******** засобів ППО.
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23.08.2022 08:44 Відповісти
а що українці такі дурні, що не можуть розробити свою новітню систему ППО? Вона вже на 70% була готова при "баризі", то чому Володя "нє крадущій гарний мальчік в трусіках" не доробив її, а все клянчите в США?
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23.08.2022 08:48 Відповісти
При відповідному відношенні, то українські спеціалісти розробили би такі ракети, що рашисти сцали би кип'ятком тільки при назві системи.
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23.08.2022 08:52 Відповісти
а багато у нас зробили чогось складного та новітнього? Про військові вироби не говоримо, бо там багато популізму і "анаголовнетства" що у нас, що у росіян
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23.08.2022 09:00 Відповісти
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23.08.2022 12:44 Відповісти
Треба знищити всі рашистські заводи, що виготовляють ракети!
Оскільки більшість з них знаходяться в далекому Сибіру, то з Аляски по них стріляти ближче, ніж з України
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23.08.2022 09:18 Відповісти
Еге ж, а з дивану ще краще стріляти, ніж з Аляски: два патрони ********* і та-та-та-та-та-та-та, гатиш, аж куфайка завертається.
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23.08.2022 10:42 Відповісти
Дивлюсь, ви вправно з Болгарії стріляєте
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23.08.2022 12:35 Відповісти
Тоесть США прямо признает что РФ- это террористы обстреливающие мирные обьекты. Но признать РФ террористами не спешат
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23.08.2022 08:46 Відповісти
це так само, як ще недавно подоляцькі тролі верещали і внтернеті, щоб США закрили небо над Україною. Подумайте які будуть наслідки для союзників США в Європі, коли вони прямо зараз визнають Засрашку країною-терористом. Вся економіка Європи зав'язана на дишеву сировину Засрашки(вони ж раніше США не слухалися) і поступово потрібно звідти виходити, не підставляти своїх громадян на "холодомори" і ракети на їх голови, бо кацапи відморожені терористи і можуть зробити все, що завгодно, їм втрачати вже немає чого.
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23.08.2022 08:52 Відповісти
"бо кацапи відморожені терористи і можуть зробити все, що завгодно," Поэтому их нельзя признать террористами, гениально!!!!
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23.08.2022 09:21 Відповісти
Говорячи прямо, "демократи" - продажні сцикуни.
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23.08.2022 11:12 Відповісти
Тут ведь главное не стрелять по скоплениям ракет в Беларуси. Верная примета Ермака и его секретаря Зеленского - если не стрелять, то Путин не нападьот. Лучше, конечно, разминировать беларуский кордон и войска отвести, но видимо второй раз этот фокус не получится.
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23.08.2022 08:46 Відповісти
Не можна. Коли здихаємось клятого єлдака з його сєкрєтарьом, там ще мінськ-3 підписувати
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23.08.2022 08:50 Відповісти
То була іронія
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23.08.2022 09:19 Відповісти
коли здихаємося дєрмака, а зебобік сцикун - сам здрисне..

він давно б вже нас покинув - офшори дозволяють, але наразі він дуууже популярний - хрєн нас покине((
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23.08.2022 11:50 Відповісти
Не варто звертати увагу.що говорить США.В Україні є "зе " Керівництво України надзвичайно серйозно поставилося до отриманих у жовтні 2021 року даних американської розвідки про підготовку Росією вторгнення і тоді ж був розроблений план дій - трирівневий пакет стримування. Так що .третій,або другий рівень Кулєби,про який він сам не знає, має пакет стримування.
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23.08.2022 08:51 Відповісти
Кулеба мав на увазі розробку тришарового памперсу для бункерних з ОП, як це стосується українців поки не відомо.
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23.08.2022 10:01 Відповісти
пеший пакет - зробити добротними дороги для орковської техніки, щоб не застрягли та не ламали ходову
другий пакет - розмінування перешийків в Крим
третій пакет - передислокація всх сил на Донбас при тому, що на кордоні з Київською та Чернігівською областями стояла майже 40-тисячке угрупування орків

ось так і живемо
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23.08.2022 10:34 Відповісти
А до цього по чому били? Американці якісь такі непевні. Одно закликають бігать туди-сюди як зайці.
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23.08.2022 08:51 Відповісти
Це не американці. Це антиамериканці. Ліваки.
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23.08.2022 11:10 Відповісти
Я люблю посольство США, але хай би воно менше *******
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23.08.2022 08:52 Відповісти
Ага, напугали усіх інвєсторов.
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23.08.2022 09:00 Відповісти
видимо среди нашего руководства ещё осталось много предателей либо полудурочных, которые почему-то не решаются уничтожать кацапские ракеты и склады на территории оккупированной Беларуси.
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23.08.2022 08:52 Відповісти
мені смішно читати коменти, в яких наші громадяни кличуть вдарити ракетами, то по Білорусі, то по Засрішці, то по Керченському містку. А чим вдарити? Ви всі у 2019 році замість ракет "Нептун", "Сапсан Грім 2", "Вільха М", САУ "Богдана" вибрали асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери. То Ви зможете із грейдера лупанути по скупченню кацапів іі ракет в білорусі булижником?
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23.08.2022 09:01 Відповісти
не додали союзнички... - сукі не зелені.
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23.08.2022 09:17 Відповісти
почему в оккупированой Крыму уничтожаются кацапские склады, а в оккупированной Беларуси нет???
просто ждём очередных обстрелов на День Независимости.
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23.08.2022 16:43 Відповісти
Асфальтом
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23.08.2022 20:46 Відповісти
Что за ****** етот мир. Все молча наблюдают как рашисты бомбят мирные города, при етом держат нас за руки чтобы мы не стреляли в ответ по Рашке. ато будет ескалация. Какая бладь еще ескалация твари вы.
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23.08.2022 08:54 Відповісти
а...ааа... бізнес на краві...ми вже чули...
при тому що США попереджали ще осінню, зимою сам шеф ЦРУ приперся з детальним планом, винні звісно піндоси бо бізнес на краві...

вам зеленим добряче мізки промив каловізор
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23.08.2022 10:05 Відповісти
Україна ще живе і бореться тільки завдяки допомозі США і заходу. Кожний хто намагається стверджувати протилежне і посіяти недовіру до наших західних друзів є російським агентом. Ти Оleh подумай на чиєму ти боці, бо я бачу у те е в голові рос пропаганда замість здорового глузду посилилася.
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23.08.2022 15:11 Відповісти
Не допустити війну міг український народ, якби готувався до війни, а не галасував за шашлички на травневі свята та домовитись посередині. У американців своя країна і в них війни немає, бо вони до неї готуються. Розробляють та випускають озброєння та ще й стрекозлам з інших країн зброєю допомагають, що не бажали готуватися до війни, а зараз готові примати у будь-якій позі та з будь-якої сторони.
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23.08.2022 10:10 Відповісти
уся хреновість ситуації в тому, що навіть якщо все це закінчится, чрезе деякий час знову повспливають різні Тимошенки, Коломийські Ахметови Балоги та інше лайно і буде робити те саме, що робили до війни, і український народ нічого (як наприклад з сином ФСБ-шника Єрмаком) зробити з цими подидьками не зможе
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23.08.2022 10:38 Відповісти
Ну, для цього треба обирати тих, хто компетентний, а не "зелено-голубих" пройдисвітів, тупорилих та просто ворогів типу єрмакових, татарових, арахамій, безуглих, третьякових, брагарів, ковальових, бужанських тощо...
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23.08.2022 14:01 Відповісти
Да и про клоуна - пианиста не надо забывать.
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23.08.2022 22:51 Відповісти
Ніякого секрету немає.
В західній Європі і Штатах при владі ліваки, які називають себе лібералами/соціал-демократами/прогресистами і т .п.
Їх в першу чергу хвилює дружба з крємльом і як утримати владу.
Чому? Куплені/на гачку у крємля.
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23.08.2022 11:08 Відповісти
А агрохімія і найвеличніший лідер ********** що з цього приводу думають? Мабуть,що нагнітають,не треба нікого слухати і смажити шашлик
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23.08.2022 08:55 Відповісти
Всі чомусь тут звинувачують то США, то Нічеччину, то ООН, то "Спортлото", відводячи думки в бік реальних винуватців, які три роки все оце про@бали і всі гроші замість ракет закатали в дороги. Чому США чи Польща має думати за вас? Ви всі гарненько подумали і під пісні і танці і звичайно маріхуанку і іншу муйню у 2019 році вибрали собі "какая разница" - запитуфйте в них! І не цепляйтеся до нормальних людей, в них все нормально і в них немає війни, але навіть попри ваш бруд вони нам допомагають.
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23.08.2022 09:05 Відповісти
Поправка: не "закатали в дороги", а банально розікрали. Будівництво та ремонт доріг - це мабуть найпростіший спосіб "ефективно" освоїти бюджетні кошти, яким користується будь-яка примітивна, клептократична влада.
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23.08.2022 09:14 Відповісти
угу..самий найпростіший - тому що хрін перевіриш, скільки закопано..навіть на банальних ремонтах та реконструкціях можна красти гроші вагонами..
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23.08.2022 11:56 Відповісти
Бавовна з ранку горить у Ростовскій області на на Донбасі..горять склади боеприпасів під Старобешевому...файно палає...
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23.08.2022 09:05 Відповісти
Цикаво що скаже Зе : они всё врут
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23.08.2022 11:35 Відповісти
Якщо Єрмакова та Татарова заберуть із собою інопланетяни, то я плакати не стану!...
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23.08.2022 13:57 Відповісти
Портнова - бо саме він оголосив війну проевропейскі налаштованим українцяв від імені ЗЕкоманди
"Майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати"

Це дуже коротка та зрозуміла програма ЗЕкоманди - відкриту війну та вбивства українців
якщо українці не повернуть цю війну проти жидів, що вийшли на відкриту війну та знищення українців - то що ж... терпіли дозволили жидам керувати собою, потом проголосити гасла на знищення українців, а потом знищувати (розмінували Чонгар наприклад та зайшли в тил Азовцям, після чого жиди віддали наказ Азовцям піти в полон)
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23.08.2022 16:17 Відповісти
А у відповідь привентивні кроки робляться? Чи може є бажання ще ще раз глянути в очі хлу?
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23.08.2022 16:48 Відповісти
Путлер взорвал куклу Дашки Платоновой...в машине..это страшно...Дашка Платонова сейчас а Монако...греется на солнышке...
Крысы мавзолейные вы дебилы...
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23.08.2022 16:53 Відповісти
Помните пожар в Зимней вишне на рабZee ..где сгорела куча детей...а помните главного героя..у которого сгорели дети и жена? Он живёт в США с детьми сгоревшими с и женой...
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23.08.2022 16:57 Відповісти
А ми по них асфальтом.
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23.08.2022 21:17 Відповісти
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23.08.2022 21:39 Відповісти
Посольство Сполучених Штатів закликало громадян своєї країни покинути Україну через те, що Росія може в найближчі дні вдарити по українській цивільній інфраструктурі. Джерело:
НУ ТАКЕ - А ДОСІ КАЦАПИ НЕ БІЛИ ПО ЦИВІЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
Сказали б одразу що ціллю слугує Київ, ВР і ОП з Міністерствами.
ХТО У ВИПАДКУ ЧОГОСЬ НА КШТАЛТ ГОТОВИЙ ВИТЯГАТИ Зе З ПІД УЛАМКІВ ? 😀
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23.08.2022 21:43 Відповісти
 
 