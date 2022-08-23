Посольство США закликало своїх громадян поїхати з України - Росія може вдарити по цивільній інфраструктурі в найближчі дні
Посольство Сполучених Штатів закликало громадян своєї країни покинути Україну через те, що Росія може в найближчі дні вдарити по українській цивільній інфраструктурі.
Відповідне повідомлення опубліковане на сайті посольства США, інформує Цензор.НЕТ.
"Держдепартамент має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями", - йдеться у повідомленні.
В посольстві закликали громадян США залишити Україну, використовуючи приватний цивільний транспорт.
З повідомленням про можливі удари також виступив на брифінгу представник Держдепу, повідомляє Reuters.
"Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.
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Нам хрюкання бункерного ботоксного щура нах непотрібне!
https://zn.ua/ukr/WORLD/sakralna-zhertva-duhina-khto-vbiv-donku-ideoloha-ruskoho-miru.html
Вспоминаем как перед масштабным вторжением вывезли с Украины посольство США.
Оскільки більшість з них знаходяться в далекому Сибіру, то з Аляски по них стріляти ближче, ніж з України
він давно б вже нас покинув - офшори дозволяють, але наразі він дуууже популярний - хрєн нас покине((
другий пакет - розмінування перешийків в Крим
третій пакет - передислокація всх сил на Донбас при тому, що на кордоні з Київською та Чернігівською областями стояла майже 40-тисячке угрупування орків
ось так і живемо
просто ждём очередных обстрелов на День Независимости.
при тому що США попереджали ще осінню, зимою сам шеф ЦРУ приперся з детальним планом, винні звісно піндоси бо бізнес на краві...
вам зеленим добряче мізки промив каловізор
В західній Європі і Штатах при владі ліваки, які називають себе лібералами/соціал-демократами/прогресистами і т .п.
Їх в першу чергу хвилює дружба з крємльом і як утримати владу.
Чому? Куплені/на гачку у крємля.
"Майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати"
Це дуже коротка та зрозуміла програма ЗЕкоманди - відкриту війну та вбивства українців
якщо українці не повернуть цю війну проти жидів, що вийшли на відкриту війну та знищення українців - то що ж... терпіли дозволили жидам керувати собою, потом проголосити гасла на знищення українців, а потом знищувати (розмінували Чонгар наприклад та зайшли в тил Азовцям, після чого жиди віддали наказ Азовцям піти в полон)
Крысы мавзолейные вы дебилы...
НУ ТАКЕ - А ДОСІ КАЦАПИ НЕ БІЛИ ПО ЦИВІЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ
Сказали б одразу що ціллю слугує Київ, ВР і ОП з Міністерствами.
ХТО У ВИПАДКУ ЧОГОСЬ НА КШТАЛТ ГОТОВИЙ ВИТЯГАТИ Зе З ПІД УЛАМКІВ ? 😀