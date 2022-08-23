Посольство США закликало своїх громадян поїхати з України - Росія може вдарити по цивільній інфраструктурі в найближчі дні

Посольство Сполучених Штатів закликало громадян своєї країни покинути Україну через те, що Росія може в найближчі дні вдарити по українській цивільній інфраструктурі.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Держдепартамент має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

В посольстві закликали громадян США залишити Україну, використовуючи приватний цивільний транспорт.

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З повідомленням про можливі удари також виступив на брифінгу представник Держдепу, повідомляє Reuters.

"Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.