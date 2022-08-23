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Новини Війна
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На Миколаївщині ППО збила ворожу ракету Х-31. Російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів області, - ОВА

миколаїв

Рашисти спрямували ракету у район Коблевого, її успішно збили сили ППО ЗСУ. Також ворог продовжив обстрілювати населені пункти Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Миколаївської ОВА.

"За інформацією ОК "Південь", вчора, 22 серпня, ракетою повітряного базування Х-31 атаковано Миколаївщину. Ракету, спрямовану в район Коблевого, збито силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Баштанському районі вчора, 22 серпня, з 19:00 до півночі, були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли Широківської громади. Так, 22 серпня, орієнтовно з 12:00 до 13:00, обстрілів зазнало с. Червона Долина. Пошкоджені чотири житлових будинки. Постраждалих немає. Також 23 серпня, орієнтовно о 01:00 та 03:00 були обстріли біля с. Широке. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає", - додали у ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 22 серпня на південному напрямку знищено 17 окупантів, 1 ЗРК Бук, 1 мінометний комплекс, 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, вночі, 23 серпня, о 02:08 були обстріли смт Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося займання сіна.

Миколаївська область (2310) обстріл (29575) Кім Віталій (471)


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