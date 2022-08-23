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Новини Війна
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В "добровольчих загонах" РФ за вбивство українців обіцяють по $3 тис. - ISW

москаль,ворог,кацап,русня

Росія продовжує формувати нові так звані добровольчі загони для війни в Україні. Обіцяють зарплату в понад $3 тис. та надбавки.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці батальйони формуються зусиллям федеральних адміністративних суб’єктів РФ. "Приморський край пропонує рекрутам віком 18-60 років одноразовий бонус за мобілізацію розміром 300 тис. рублів (близько $4 980) і щомісячну зарплату 200 тис. рублів (близько $3 320)", - стверджує ISW.

Водночас розмір одноразового платежу за мобілізацію, який перераховували членам добровольчого батальйону "Тигр", сформованого у Приморському краї раніше, був удвічі меншим й становив 150 тис. рублів.

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Через нестачу охочих померти в Україні, розмір цієї виплати довелося підняти й бурятській республіці, яка тепер перераховує своїм найманцям по 200 тис. рублів (близько $3 320).

На такий само вимушений крок пішла й влада Татарстану. "Кремль, вірогідно, наказав владі російських федеральних суб’єктів посилити рекламу військової служби за контрактом", - наголошують аналітики.

Автор: 

армія рф (18060)


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У нас все простіше. Ніяких грошей за вбитого орка. Лише задоволення.
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23.08.2022 09:02 Відповісти
Мва-ха-ха-ха!
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23.08.2022 09:23 Відповісти
Ну на щомісячну оплоту орочні розраховувати не доводиться. Трупам вона не потрібна. А з одноразовою виплатою після згоди теж якось на@буть. Це ж кацапня.
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23.08.2022 09:07 Відповісти
Все военные РФ что сейчас воюют в Украине являются наемниками и террористами. И не подпадают под Женевскую конвенцию, а значит подлежат уничтожению на месте без суда и следствия
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23.08.2022 09:09 Відповісти
Всё так, но обменный фонд нужен по любому, как бы сильно не хотелось их всех прикончить.
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23.08.2022 10:19 Відповісти
Схоже у кацапні - діло швах ..
Якщо - було 150 тис , зараз вже 300 ,, якщо так різко піднімають суму бонусів і зарплати , значить - ну дуже дофіга бажаючих натягти на себе целофановий пакет ..
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23.08.2022 09:28 Відповісти
І це євпорейські гроші, ті самі, які європа платить парашці за нафту та газ!
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23.08.2022 09:42 Відповісти
***** буде воювати до останнього кацапа або манкурта. Якщо гроші не допоможуть почнуть примусово заградотрядами кадиркіна й рошистгвардії загоняти кацапарабів на війну.
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23.08.2022 09:53 Відповісти
обіцяють не значить що отримають, якщо живі залишаться,
треба інформувати москалів про втрати, якщо б знали реальну ситуацію то засцяли б одразу
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23.08.2022 11:43 Відповісти
 
 