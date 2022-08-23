В "добровольчих загонах" РФ за вбивство українців обіцяють по $3 тис. - ISW

Росія продовжує формувати нові так звані добровольчі загони для війни в Україні. Обіцяють зарплату в понад $3 тис. та надбавки.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці батальйони формуються зусиллям федеральних адміністративних суб’єктів РФ. "Приморський край пропонує рекрутам віком 18-60 років одноразовий бонус за мобілізацію розміром 300 тис. рублів (близько $4 980) і щомісячну зарплату 200 тис. рублів (близько $3 320)", - стверджує ISW.

Водночас розмір одноразового платежу за мобілізацію, який перераховували членам добровольчого батальйону "Тигр", сформованого у Приморському краї раніше, був удвічі меншим й становив 150 тис. рублів.

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Через нестачу охочих померти в Україні, розмір цієї виплати довелося підняти й бурятській республіці, яка тепер перераховує своїм найманцям по 200 тис. рублів (близько $3 320).

На такий само вимушений крок пішла й влада Татарстану. "Кремль, вірогідно, наказав владі російських федеральних суб’єктів посилити рекламу військової служби за контрактом", - наголошують аналітики.