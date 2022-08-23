УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4349 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 293 2

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45 550 осіб, 234 літаки, 198 гелікоптерів, 1 921 танк та 4 238 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 550 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 45550 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1921 (+2) од,

бойових броньованих машин - 4238 (+8) од,

артилерійських систем - 1033 (+1) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 146 (+1) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 198 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),

крилаті ракети  - 196 (+2),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од,

спеціальна техніка  - 99 (+0).

Також читайте: У Нижньогородській області Росії з липня не можуть сформувати танковий батальйон, грошова допомога не мотивує росіян йти на війну, - ГУР

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45 550 осіб, 234 літаки, 198 гелікоптерів, 1 921 танк та 4 238 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (18060) Генштаб ЗС (6887) ліквідація (4157) знищення (7713) техніка (1875) втрати (4481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судя по танкам орки снизили темп набегов. Да и как-то все затихло по потерям. +150 уже скорее норма. Надеюсь мешки закончились.
показати весь коментар
23.08.2022 09:45 Відповісти
Щось по БПЛА не сходиться. В попередній новині писали, що знищили 3 шт.
показати весь коментар
23.08.2022 09:57 Відповісти
 
 