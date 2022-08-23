Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45 550 осіб, 234 літаки, 198 гелікоптерів, 1 921 танк та 4 238 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 550 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 45550 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1921 (+2) од,

бойових броньованих машин - 4238 (+8) од,

артилерійських систем - 1033 (+1) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 146 (+1) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 198 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),

крилаті ракети - 196 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од,

спеціальна техніка - 99 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.