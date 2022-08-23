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Новини Війна
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В окупованому Довжанську під час примусової мобілізації росіяни рвуть документи та паспорти українців, - Гайдай

мобілізація,примусова

На Луганщині продовжується примусова мобілізація українських чоловіків до армії РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, жителі тимчасово окупованих територій повідомляють, що окупанти роблять все, щоб не допустити контрнаступ українців. Наприклад, у Довжанську під час примусової мобілізації російські військові розривають на місці документи про відстрочку від мобілізації та навіть паспорти.

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"Якщо під час вилову чоловік намагається пред’явити якісь документи – відстрочку чи броню – їх розривають на місці. Іноді й паспорти. Ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових", - наголосив Гайдай.

За минулу ніч росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових на Луганщині 14 ракет, здійснили 7 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосовували авіацію. Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

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армія рф (18060) окупація (6767) мобілізація (3142) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4901)


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Топ коментарі
+13
так, це можливо, деякі з них розраховували на "откосить от армии", української, зрозуміло, але від армії ворога "откосить" не вийде..., ніхто залізне правило не скасовував - не бажаєш служити батьківщині, будеш витратним матеріалом для ворога...
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23.08.2022 09:15 Відповісти
+12
Так може їм пора рвати росіян і не бути баранами. Хоча народжений повзати літати не буде. Це не херсонці і мелітопольці.
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23.08.2022 09:11 Відповісти
+10
Та то все х*ня. Нам главное накормить нашим зерном голодающих сирийских и иранских мальчиков в трусиках, ато у них от голода автомааты из рук выпадают, да?
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23.08.2022 09:16 Відповісти
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после боевых действий против Украины, если доживут, предатели поедут в Украину для восстановления своего паспорта. Хорошо система устроена , все для предателей.
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23.08.2022 09:05 Відповісти
так, це можливо, деякі з них розраховували на "откосить от армии", української, зрозуміло, але від армії ворога "откосить" не вийде..., ніхто залізне правило не скасовував - не бажаєш служити батьківщині, будеш витратним матеріалом для ворога...
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23.08.2022 09:15 Відповісти
Ні. Тепер сміло в полон. Легенда з/б. В б/я зручний час, без б/я наслідків.
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23.08.2022 09:37 Відповісти
Так може їм пора рвати росіян і не бути баранами. Хоча народжений повзати літати не буде. Це не херсонці і мелітопольці.
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23.08.2022 09:11 Відповісти
Та то все х*ня. Нам главное накормить нашим зерном голодающих сирийских и иранских мальчиков в трусиках, ато у них от голода автомааты из рук выпадают, да?
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23.08.2022 09:16 Відповісти
Блін! Ну то ідіть у підпілля , організовуйте партизанку, опір! Чи ви виборці ваЗЕлінського? І вам "какая разніца"! Та й "хоть паржом" теж закінчилося, хіба що на кутні!
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23.08.2022 09:37 Відповісти
жопы вместе с паспортами не рвут ?
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23.08.2022 09:46 Відповісти
Гайдай!А може прийшов час подумати про тих хто ПЕРЕЇХАВ в не окуповану частину України а не "вилизувати дупи" покидькам,які сім років сиділи на "двох стільцях" отримуючи кошти і від окупантів, і від лошар,з печерських пагорбів.Прийшов час "стільцям розійтися".
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23.08.2022 10:17 Відповісти
Ну рано или поздно стадо баранов подлежит убою.
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23.08.2022 11:11 Відповісти
документувати ці злочини для доказів геноциду українського народу
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23.08.2022 11:40 Відповісти
 
 