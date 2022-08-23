В окупованому Довжанську під час примусової мобілізації росіяни рвуть документи та паспорти українців, - Гайдай

На Луганщині продовжується примусова мобілізація українських чоловіків до армії РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, жителі тимчасово окупованих територій повідомляють, що окупанти роблять все, щоб не допустити контрнаступ українців. Наприклад, у Довжанську під час примусової мобілізації російські військові розривають на місці документи про відстрочку від мобілізації та навіть паспорти.

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"Якщо під час вилову чоловік намагається пред’явити якісь документи – відстрочку чи броню – їх розривають на місці. Іноді й паспорти. Ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових", - наголосив Гайдай.

За минулу ніч росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових на Луганщині 14 ракет, здійснили 7 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосовували авіацію. Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

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