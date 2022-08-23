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Новини Війна
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374 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 723 - поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 23 серпня 2022 року більше ніж 1097 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Також читайте: Близько 1000 дітей убито або поранено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ООН

У медичному закладі м. Львів від тяжких поранень, які отримала 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Торецьк, померла 15-річна дівчина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

діти (5185) поранення (2824) смерть (6789) діти війни (130) Офіс Генпрокурора (3308)


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Пишіть "Вдалось встановити"... Чи у когось є дані по Маріуполю та решті втрачених міст?

Тому що це дуже далекі від реальності цифри та робота на наративи рф яка буде казати що ось бачите як мало в якісь африці в день сотню раз більше помирає.
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23.08.2022 09:38 Відповісти
Якщо не має доступу до окупованих територій, то це "фількіна" статистика...
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23.08.2022 09:58 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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23.08.2022 10:24 Відповісти
Не хотите из за этого созвать ООН?! Циничное дерьмо эта ваша ООН.
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23.08.2022 10:28 Відповісти
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23.08.2022 10:33 Відповісти
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23.08.2022 10:30 Відповісти
 
 