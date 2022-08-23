374 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 723 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Станом на ранок 23 серпня 2022 року більше ніж 1097 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
У медичному закладі м. Львів від тяжких поранень, які отримала 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Торецьк, померла 15-річна дівчина", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
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Тому що це дуже далекі від реальності цифри та робота на наративи рф яка буде казати що ось бачите як мало в якісь африці в день сотню раз більше помирає.
Одужання пораненим.