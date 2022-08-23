З Мелітополя окупанти викрали чотирьох українців та відправили до ізолятора у Москві, - Федоров

З Мелітополя 4 осіб вивезено до Росії, щоб засудити українців за "диверсії".

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону новин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, уночі 23 серпня російські окупанти вивезли до слідчого ізолятора у Москві чотирьох мешканців Мелітополя задля засудження до довічного ув’язнення за нібито диверсійну діяльність.

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"Вночі прийшли новини, що 4 мешканців Мелітополя сьогодні рашисти відправили до Лефортово у Москві, щоб засудити до довічного за псевдодиверсійну діяльність на території Росії. Але ж ми чітко розуміємо, що вони діяли на території нашого українського Мелітополя і точно диверсій не робили. Вони оговорили себе під тиском і залякуванням – це традиційні вже заходи, які робить ворог на окупованій території", - наголосив Федоров.

Крім того, відомо, що гауляйтери окупованого росіянами Мелітополя почали говорити про те, що судитимуть українських захисників також й цього місті.

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