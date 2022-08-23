На Півдні окупанти будують наплавний міст як додаткову переправу через Дніпро, - британська розвідка
На Херсонщині окупанти шукають шляхи для додаткових переправ через Дніпро.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на вихідних Росія, ймовірно, почала переміщувати баржі на позицію для будівництва значного наплавного мосту через річку Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту.
Переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном та східним берегом Дніпра. Протягом кількох тижнів російські сили та місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через річку. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною. Однак наплавний міст, швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ.
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Насправді жоден понтон не замінить залізобетонний міст.
Жаль тільки одне - знищуємо своє, на своїй землі. Але головне - перемога.
Слава ЗСУ!
Вам все рівно буде ...уй.
Основні частини моста:
річкова (власне наплавний міст),
берегові (естакади на жорстких опорах),
перехідні (вони забезпечують плавне переміщення трансп. засобів з берегових частин на річкову).
Плавучими опорами Н. м. є понтони, човни, плоти або баржі.
На судноплавних (або лісосплавних) річках у Н. м. влаштовують рухому (розвідну) частину або вивідні ділянки (ланки), через які пропускають судна (або ліс).
Н. м., що належить гол. чин. до тимчасових споруд, найчастіше застосовують у військовій справі.
Мости такого типу зводили з давніх давен.
Є літописні відомості про великий Н. м., споруджений (1115 р) через Дніпро біля Києва.