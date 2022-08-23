На Півдні окупанти будують наплавний міст як додаткову переправу через Дніпро, - британська розвідка

На Херсонщині окупанти шукають шляхи для додаткових переправ через Дніпро.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на вихідних Росія, ймовірно, почала переміщувати баржі на позицію для будівництва значного наплавного мосту через річку Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту.

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Переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном та східним берегом Дніпра. Протягом кількох тижнів російські сили та місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через річку. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною. Однак наплавний міст, швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ.