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Новини Війна
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На Півдні окупанти будують наплавний міст як додаткову переправу через Дніпро, - британська розвідка

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

На Херсонщині окупанти шукають шляхи для додаткових переправ через Дніпро.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на вихідних Росія, ймовірно, почала переміщувати баржі на позицію для будівництва значного наплавного мосту через річку Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту.

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Переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном та східним берегом Дніпра. Протягом кількох тижнів російські сили та місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через річку. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною. Однак наплавний міст, швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ.

армія рф (18060) Велика Британія (5687) зовнішня розвідка (483) Херсонська область (5955)


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Топ коментарі
+11
Ну кацапи, давайте. Як кажуть в Україні "...чи надовго старий одружується".
Жаль тільки одне - знищуємо своє, на своїй землі. Але головне - перемога.
Слава ЗСУ!
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23.08.2022 09:47 Відповісти
+7
Штож, нехай щастить.
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23.08.2022 09:56 Відповісти
+6
А навккруги поставлять надувне лапатне пво...
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23.08.2022 09:47 Відповісти
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Ойц!
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23.08.2022 09:45 Відповісти
Отож. Додаткові мости - лише "дурилка", щоб перестали бити по основному мосту.
Насправді жоден понтон не замінить залізобетонний міст.
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23.08.2022 10:01 Відповісти
Не знаю, я не військовий
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23.08.2022 10:10 Відповісти
Нема сенсу в такої "дурілці", особливо зараз, із ICEYE... Скоріш за все, коли кажуть "м'ясом закидувати", то й інженерні бригади з понтонами йдуть на утилізацію.
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23.08.2022 10:11 Відповісти
Це збільшить пропускну спроможність....ударів ЗСУ, пристріляно
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23.08.2022 09:47 Відповісти
Ну кацапи, давайте. Як кажуть в Україні "...чи надовго старий одружується".
Жаль тільки одне - знищуємо своє, на своїй землі. Але головне - перемога.
Слава ЗСУ!
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23.08.2022 09:47 Відповісти
А навккруги поставлять надувне лапатне пво...
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23.08.2022 09:47 Відповісти
Ще одна мішень
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23.08.2022 09:49 Відповісти
Штож, нехай щастить.
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23.08.2022 09:56 Відповісти
От дебіли.🤦
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23.08.2022 10:03 Відповісти
Схоже - їм мало Білогорівки . ? Ну що ж ,, - можем повторіть . !! .
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23.08.2022 10:14 Відповісти
4. Они это сообщили по информации ГШ ВСУ.
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23.08.2022 14:07 Відповісти
Хоч будуй, хоч не будуй,

Вам все рівно буде ...уй.
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23.08.2022 10:24 Відповісти
НАПЛАВНИЙ МІСТ - міст на плавучих опорах, закріплених якорями.

Основні частини моста:
річкова (власне наплавний міст),
берегові (естакади на жорстких опорах),
перехідні (вони забезпечують плавне переміщення трансп. засобів з берегових частин на річкову).

Плавучими опорами Н. м. є понтони, човни, плоти або баржі.

На судноплавних (або лісосплавних) річках у Н. м. влаштовують рухому (розвідну) частину або вивідні ділянки (ланки), через які пропускають судна (або ліс).
Н. м., що належить гол. чин. до тимчасових споруд, найчастіше застосовують у військовій справі.
Мости такого типу зводили з давніх давен.
Є літописні відомості про великий Н. м., споруджений (1115 р) через Дніпро біля Києва.
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23.08.2022 10:37 Відповісти
 
 