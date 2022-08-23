Окупанти завезли додатково 2 БТР та 6 вантажівок на територію Запорізької АЕС, - Енергоатом

Росіяни завезли більше військової техніки та збільшили кількість живої сили на станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Як зазначається, окупанти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції. Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок.

Читайте також: Внаслідок вчорашніх обстрілів рашистів загинув працівник ЗАЕС, - "Енергоатом". ФОТО

Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду. Крім того, росіяни поповнили свої ряди і чималою кількістю живої сили.