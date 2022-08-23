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Новини Війна
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Окупанти завезли додатково 2 БТР та 6 вантажівок на територію Запорізької АЕС, - Енергоатом

заес

Росіяни завезли більше військової техніки та збільшили кількість живої сили на станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Як зазначається, окупанти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції. Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок.

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Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду. Крім того, росіяни поповнили свої ряди і чималою кількістю живої сили.

армія рф (18060) Енергоатом (1649) Запорізька область (3787) Енергодар (265) Запорізька АЕС (1435)


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А як же в кінці липня в реанімації з променевою? Вони що зовсім того
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23.08.2022 10:09 Відповісти
ага, того..., на россии нет людей, там есть человеческий материал..., один износился, взяли другой...
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23.08.2022 10:30 Відповісти
вони давно вже того, повні неадеквати. просто путін розуміє що його життя вже на закаті, і якщо все буде не так як він хоче, тому можливо буде пробувати забрати з собою в могилу мільйони людей, ось така це потвора..
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23.08.2022 10:56 Відповісти
Не зрозумів.
Виходить що орки знаходяться на цій АЕС і самі по собі стріляють?
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23.08.2022 10:41 Відповісти
По АЭС никто не стреляет

Было же фото спутниковое недавно

Стреляют рядом
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23.08.2022 10:50 Відповісти
 
 