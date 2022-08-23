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Новини Війна
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Виїзд чоловіків за кордон на короткий термін припустимий, але мають бути запобіжники, - нардеп Костенко

костенко

Країна воює зараз на усіх напрямках, в тому числі і економічному, тому дозвіл деяким категоріям чоловіків виїжджати за кордон на короткий термін - оптимальний варіант. Головне, щоб були запобіжники, які гарантували би їх повернення і щоб цим дозволом не скористались особи, які в такий спосіб хочуть уникнути виконання свого військового обов’язку.

Таку думку озвучив народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Якщо чоловіки на короткий термін зможуть виїздити для вирішення питань підприємств, бізнесу - це корисно для розвитку нашої економіки. Але треба чітко пропрацювати: яка буде відповідальність, якщо вони не повернуться в країну", - наголосив народний депутат.

За словами Романа Костенка, економічний фронт також важливий.

"Війна триває на усіх напрямках, в тому числі і економічному. Тому, якщо підприємці на тиждень виїдуть за кордон вирішити свої питання, а потім повернуться і ми разом будемо відстоювати нашу країну, це буде тільки плюсом", - пояснює представник "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді тривають дискусії щодо дозволів на виїзд чоловіків за кордон. Немає впевненості, що воно буде вирішене найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

кордон (4838) чоловіки (161) мобілізація (3142) воєнний стан (577) Костенко Роман (209)


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Топ коментарі
+19
яка така Конституція? президент легко і не вимушено життя Українців міняє на 7 млрд. в місяць
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23.08.2022 10:09 Відповісти
+16
Цікаво, а що на то конституція? Нардеп її читав?
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23.08.2022 10:04 Відповісти
+16
Це не є вирішенням проблеми. Дозвіл має бути для всіх і без обмежень. А оці всі умови (маєш внести заставу, дати зобов'язання щодо повернення і т.д.) є ознаками тоталітарного суспільства. Навіщо СИЛОМІЦЬ утримувати людей, які НЕ ХОЧУТЬ воювати??? Які з них будуть солдати??? Чим вони допоможуть своїй країні, якщо покидають зброю і повтікають з передової або здадуться у полон??? Незай виїжджають. Одразу припиняться оці всі розмови "чому я маю вовювати, а він ні". В країні залишаться лише вмотивовані чоловіки, які хочуть і будуть воювати.
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23.08.2022 10:10 Відповісти
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Цікаво, а що на то конституція? Нардеп її читав?
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23.08.2022 10:04 Відповісти
На конституцію "клали" усі даже "гарант"
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23.08.2022 10:09 Відповісти
На Констітуцію кладе гарант та депутати ВР.
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23.08.2022 11:56 Відповісти
яка така Конституція? президент легко і не вимушено життя Українців міняє на 7 млрд. в місяць
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23.08.2022 10:09 Відповісти
І де ж тепер ті 7 мільярдів на місяць?
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23.08.2022 10:56 Відповісти
Завтра Арестович розкаже про коня з двома їу...ми та зе лохторат знов переключеться.
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23.08.2022 10:10 Відповісти
Конституція ДОЗВОЛЯЄ обмеження громадянських прав під час воєнного чи надзвичайного стану. У тому числі - і права на вільне пересування...
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23.08.2022 10:11 Відповісти
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Конституція тут - https://ips.ligazakon.net/document/Z960254K?an=194
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23.08.2022 10:15 Відповісти
Саме так, а свобода пересування - це Ст. 33 Конституції і у цьому списку її Нема!
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23.08.2022 10:19 Відповісти
Так про це і йде мова - свободу пересування можна обмежувати, але із зазначенням строку дії.
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23.08.2022 11:03 Відповісти
Так у нас зазначається срок дії у постанові про воєнний стан. Постанову продовжують і указують новий срок дії постійно... Тут все по закону, не по закону було, коли зелені під час ковіду вводили обмеження на пересування без запровадження надзвичайного стану!
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23.08.2022 16:58 Відповісти
Ст. 24. Не можно сепарувати громадян за статтю та віком. Обмеження виїзду за кордон тільки чоловікам до 60 років - пряме порушення Конституції.
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23.08.2022 11:43 Відповісти
Вася, ты так хочешь ********, шо аж равноправие начал требовать?
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23.08.2022 20:56 Відповісти
І що в конституції сказано, що обмеження на основі гендерної ознаки, можуть бути запроваджені?
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23.08.2022 10:18 Відповісти
КОНСТИТУЦИЯ НАША к СОЖАЛЕНИЮ ПРОМОКАШКА НИКЧЕМНЫЙ ДУРНУВАТЫЙ ДОКУМЕНТ... если хотите недействительная Конституция с момента принятия... Институт Президента Украины вообще недолугая должность введенная в Украину в период 1 декабря 1991 на Референдуме о Независимости.. хитрожопые ублюдки партейные кинув какашку народу в виде незалежности для себя любимых ввели Институт ПОСТ Президента которого не было в Конституции УСССР 1978 года да только в июле 1991 года ввели отдельным малюсеньким Законом ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ТАКЖЕ В ИЮЛЕ ПЕРЕМУДРИЛИ И ВМЕСТО КРЫМСКОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ-- ВВЕЛИ АВТОНОМНУЮ РЕСПУБЛИКУ КРЫМ и тут мы приближаемся к вопросу-- почему Конституция Кучмы 1996 года никчемная.. да все просто..... статья 2 УТВЕРЖДАЕТ СТАТУС УКРАИНЫ КАК УНИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА...... А ДАЛЕЕ в разделе устройство втуливают АРК.. автономию Крыма и получаем в сухом остатке ПРОТИВОРЕЧИЕ НА КОТОРОЕ НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ с одной стороны УНИТАРНОСТЬ....а С ДРУГОЙ СУЩЕСТВОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ щоб его Черное море поглотило СЕГОДНЯШНИЕ СОБЫТИЯ НАМИ ТУПЫМИ ДЕБИЛАМИ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ ЕЩЕ В 1991 ГОДУ А ЕЩЕ ЛУЧШЕ В 1996 ГОДУ,.. наша власть полностью ответственна на равне с Путиным и Россией... ЗА ВОЙНУ 2014-2022 ГОД.. пока на сегодня...провокацией и передачи повода России плюс бонусом системное предательство власти на Россию работа в интересах России Будапешт Массандровские соглашение узаконившие пребывание ЧФ в Крпыцму и его раз-0дел не в пользу Украины.. нам 28% России 72% поделили ВЕСЬ ФЛОТ КОТОЫРЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ О НЕЗАВИСИМОСТИ БЫЛ ОБЬЯВЛЕН УКРАИСНКИМ НА 100% сокращение армии оборонной промышленности Дагомыские Сочинские соглашения позорные соглашение Туз-ла внутренеее Азовское море зхарьские соглашение о беспрецедентном продлении срока аренджы ЧФ в Крыму на 25 лет... и так далее и тому подобное...
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23.08.2022 10:32 Відповісти
Конституцію писали коли не було війни, а коли військовий стан передбачається деяке обмеження прав і свобод.
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23.08.2022 10:30 Відповісти
Деяке обмеження, а не закривати кордони, як в Північній Кореї,причому за гендерною ознакою.
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23.08.2022 10:39 Відповісти
З постановкою жінок на облік гендерна ознака піде
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23.08.2022 11:04 Відповісти
Постановка на облік добровільна і облік ще нічого не означає. В конституції немає конкретики, за виїзд закордон чоловікам.
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23.08.2022 11:19 Відповісти
А те що мільйони сидять без роботи, без житла, немає як годувати дітей вам насрати, а те що вони могли б заробити гроші, які б привезли додому, а валюту в Україну ви про це не думаєте !
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23.08.2022 12:30 Відповісти
запобіжники? так мають бути. а до чого тут: - середня зарплата - не менше 20 тисяч гривень
пожалів вовк кобилу - дозволили виїжджати.
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23.08.2022 10:08 Відповісти
Цікаво що дасть підприємцю вирішення його бізнес питань якщо немає купівельної спроможності у тих на кого орієнтований його бізнес
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23.08.2022 10:08 Відповісти
Навіщо зедебілам так багато думати, вони не платять податки державі і ******* з неї...
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23.08.2022 10:10 Відповісти
А якщо це агропідприємство, яке експортує продукцію? Чи ІТ-компанія, яка на аутсорсі для американців проги пише?
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23.08.2022 10:12 Відповісти
Ну тоді все добре вижити мають право лише вони віддалених переговорів не буває ж , президент може на сесії європарламенту виступати віддалено а ІТ мусить їхати куди їм до віддаленого
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23.08.2022 10:18 Відповісти
Ты даже себе не представляешь, сколько проектов проваливается, потому что Украина не может отправить инженеров онсайт
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23.08.2022 10:41 Відповісти
А ти уявляєш шо в ІТ є шанс хоч говорити чи домовлятись чи відправляти вироблене а у водія будівельника чи електрика з сантехніком шансу віддалено працювати немає а цих категорій "трошечки" більше
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23.08.2022 10:57 Відповісти
У нас дуже мало людей, які розуміють проблеми комунікації в ІТ, як і решту проблем. Для них ІТ-шніки - це люди, як сидять в комп'ютері та зробляють долари, що само собою викликає заздрість.
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23.08.2022 11:05 Відповісти
Я знаю ІТшників котрі раз на рік виїжджали за кордон на море а так на вулицю не показуються навіть і самі ж хвалились шо їм не потрібно нікуди їхати.Написали бету відправили , чекають результат а тут так різко загострилась потреба
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23.08.2022 11:13 Відповісти
Ти хоча б коми розставив...
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23.08.2022 10:47 Відповісти
Розділові знаки так собі аргумент , мабуть з рештою згоден?
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23.08.2022 10:59 Відповісти
ага рівність не залежно від статі і віку https://www.youtube.com/watch?v=u5LPvJlxFlA https://www.youtube.com/watch?v=u5LPvJlxFlA

Конституція про таке пише
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23.08.2022 10:09 Відповісти
Який сенс на корткий термін виїжджати? Хто маж гроші, то виїхав вже давно, або може виїхати і вже не повернутися.Це якась Північна Корея. Коли вже тотально грошей не буде, то кордоеи будуть проривати і це ганьба для країни.
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23.08.2022 10:09 Відповісти
Це не є вирішенням проблеми. Дозвіл має бути для всіх і без обмежень. А оці всі умови (маєш внести заставу, дати зобов'язання щодо повернення і т.д.) є ознаками тоталітарного суспільства. Навіщо СИЛОМІЦЬ утримувати людей, які НЕ ХОЧУТЬ воювати??? Які з них будуть солдати??? Чим вони допоможуть своїй країні, якщо покидають зброю і повтікають з передової або здадуться у полон??? Незай виїжджають. Одразу припиняться оці всі розмови "чому я маю вовювати, а він ні". В країні залишаться лише вмотивовані чоловіки, які хочуть і будуть воювати.
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23.08.2022 10:10 Відповісти
М'ясом наші керманичі хочуть закидати, є всі ознаки того
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23.08.2022 10:15 Відповісти
Кто то знает? Снимают сейчас с военского учета, выписывают с ЖЕКа и всех реестров в Украине (через консульство)???
Я хочу попробовать выйти из Украинского резидентства на основании того что не живу там более 7ми лет (В прайсе консульства услуги подорожали во время войны а те что были бесплатные стали платными) И так нужно получить печатки в паспорт "постійне місце проживання" и "постійний консульський облік" (на временный я ставал 2 раза в свое время). Цены 160 злотых ""за срочность"" учета и около 2000 злот за оформление "ПМП". Только туда ни дозвониться ни дописаться нельзя. Нужно ехать я так понимаю....
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23.08.2022 10:12 Відповісти
У тебя уже есть чужое гражданство? Если да, то можно попробовать. В противном случае забудь. Механизма отказа от гражданства Украины не существует в природе. Разве что могут аннулировать по причине наличия другого гражданства. Иными словами «мировым бомжом» быть ты не можешь
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23.08.2022 10:44 Відповісти
Вот именно что гражданство не проходит! Украина не признает второго гражданства (то есть тогда только полный выход из украинского гражданства) но у меня есть статус долгосрочного резидента Евросоюза (ПМЖ ЕС) не путать со сталым побытом в Польше хоть это и похожее разрешение и так же безсрочное. Проходит по этой процедуре так же кстати. (Любое ПМЖ любой страны или ЕС). Да буду пробовать.
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23.08.2022 13:17 Відповісти
Кстати в уставе о обывательстве (гражданстве) польском есть параграф где четко написано что статус резидента ЕС можно поменять на гражданство ПЛ. Через 3 года по стандартной процедуре или же через 2 года в случае неимения ни какого вообще гражданства. Так что бомжом мира я не останусь. Но спасибо за ответ.(так же хочу сказать:в прайсе каждого консульства есть цена услуги оформления документов на выход из гражданства, и сумма та не маленькая, можете сами поискать если интересно). Я так понимаю это возможно только после прохождения первой процедуры выхода из резидентства Украины.
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23.08.2022 13:22 Відповісти
Самый лучший запобіжник это средняя зарплата 3000 евро с мин. безработицей.
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23.08.2022 10:13 Відповісти
Можна надувати щоки, але без заробітчан Україні буде ще гірше, бо і до війни була слабка економіка,а зараз то взагалі. Про який бізнес взагалі можна казати, якщо грошей немає?
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23.08.2022 10:13 Відповісти
І це правильно. Коли йде в країні війна а люди хотять тікати. Це в другу світову війну отак виїджали б. І війну повинен вигравати народ а не ЗСУ. ЗСУ це інструмент боротьби а народ працює на економіку країни на тилових роботах. Тож правильно що будуть змушувати народ вести війну. Адже ми всі хочемо жити в спокої а воювати не хочемо таке не буває. Коли народ обєднається ось тоді і буде перемога. А не так що одні воюють а інші закордоном відпочивають.
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23.08.2022 10:15 Відповісти
В другу світову м'ясом закидували. То була ідіотія і нелюдство. Україна ж не в змозі більш чисельного ворога закидати м' ясом.
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23.08.2022 10:21 Відповісти
дядя, ты дурак? кто из зелёных уродов может запустил производство оружия и боеприпасов?
может нам Запад дал столько экипировки и оружия, что хватит на 40 млн?
чем ты воевать будешь, дурик? миллионы мужиков сидят без работы и никуя сделать не могут, потому что тут сраная северная корея
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23.08.2022 10:27 Відповісти
Не миллионы, но десятки тысяч точно.
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23.08.2022 10:30 Відповісти
Ні,мільйони.Тому що на заробітки їхали мільйони.
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23.08.2022 10:36 Відповісти
Поправлю... сотны тисяч - бо на офіційну роботу беруть через воєнкомат, а це 90% на навчання...
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23.08.2022 10:49 Відповісти
А ось такими заявами народ якраз і роз'єднується. Ви, взагалі, розумієте, що Ви пишете??? "Тож правильно що будуть змушувати народ вести війну". Це як??? Якщо Ви не хочете щось робити, а Вас змушуть, то яким буде результат? Цн ж совок у чистому вигляді. І призведе подібна позиція до зростання внутрішньої напруги, яка виллється у грандіозні проблеми для влади та країни.
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23.08.2022 10:42 Відповісти
@обаный ты философ
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23.08.2022 14:23 Відповісти
А для вирішення особистих питань? Чи як завжди - "А шё ми с етого будем иметь?"
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23.08.2022 10:16 Відповісти
Ограничитель
Налог на зп в будущем 35%
Дополнительный налог на прибыль 35%
И все
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23.08.2022 10:19 Відповісти
От странный) таким образом можно сразу выехать и не возвращаться. За бугром ведь точно так же. Для многих Украина была выгодна невысокими налогами
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23.08.2022 10:47 Відповісти
Тут ********** на днях заявлял, что армия уже насчитывает миллион человек.
МИЛЛИОН

+ постоянно читаю в комментах про очереди в военкоматы.

Какой смысл удерживать тех, кто не хочет воевать ???
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23.08.2022 10:22 Відповісти
ответ: у зеленых полудурков планы на мирняк в качестве живого щита! это было видно по Гостомелю, Буче, Ирпеню, Мариуполю
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23.08.2022 10:28 Відповісти
У них плани тільки красти. Все інше їм не цікаво.
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23.08.2022 11:05 Відповісти
Як "економічній війні" сприяють десятки тисяч чоловіків, що не мають змоги працювать та зароблять на життя???
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23.08.2022 10:29 Відповісти
владі покуй на народ. чиновники і депутати отримують зарплату з грошей, що надають західні країни. А ви або здихайте з голоду, або ідіть красти.
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23.08.2022 11:04 Відповісти
Зебіли...
Невже так складно знайти нормальне рішення цієї проблеми? Наприклад, право голосу залишити тільки тим, хто воював, або право займати державні керівні посади тільки для учасників бойових дій.
Це не тільки вирішить проблему всяких обмежень, а і закладе фундамент нормальної державності. Кожен буде вирішувати сам, що для нього важливіше.
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23.08.2022 10:39 Відповісти
Це вже дискримінація. Так ще гірше буде.
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23.08.2022 10:43 Відповісти
Як показав досвід, під час війни, деякі права людей будуть утискатися. Це навіть закладено в Конституції України. Але треба залишити кожному право вибору, і не між в'язницею і армією, як зараз, а між рівнями громадянської відповідальності за державу - від пасивного громадянина до керівника держави. Але кожен рівень треба заслужити, і в тому числі - воюючи на фронті. Хочеш керувати державою - від сільради до президента - спочатку прийми участь у захисті держави. Тільки так можно розбудувати Україну в умовах, коли під боком сидить країна-терорист. І у владі будуть не липові патріоти у вишиванках та президенти-4-х кратні ухилянти, а реальні українці. Той, хто захистив державу, той і має визначати її курс в майбутнє.
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23.08.2022 12:10 Відповісти
А Ви важаєте, що у війську усі "професора", що мають досвід управління? Чи керування держ. підприємством?
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23.08.2022 10:52 Відповісти
А коли це я переїхав у Нідерланди?!?!? О_о
Глюки системи....
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23.08.2022 10:54 Відповісти
Я вважаю, що керувати державою має той, хто її захистив. Технічні керівники та професійні менеджери (без досвіду захисту держави) - заступниками.
Потім, через 10-20 років все це зміниться, головне зараз розбудувати державу, в якій влада зачищена від впливу рашки і зможемо жити поряд з цими тваринами.
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23.08.2022 12:46 Відповісти
Почему-то читая Ваш коммент, мне вспомнился Казак Гаврилюк
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23.08.2022 11:12 Відповісти
Я вважаю, що козак Гаврилюк краще, ніж Ківа.
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23.08.2022 12:54 Відповісти
Не испытываю к Киеве никаких симпатий.
Но

Во власти нужны исключительно профессионалы. Не своих - позаимствовать заграницей. Но никак не по принципу воевал или не воевал, волосы белые или темные и так далее, и ещё всякие политические целесообразности.
Иначе опять придут Гаврилюк и Кива.
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23.08.2022 16:13 Відповісти
Не треба плутати владу і уряд. Влада (в тому числі) визначає курс держави. Уряд (в основному) займається економікою - і він повинен бути професійним, або як казали кілька років тому - технічним, не заполітизованим.
Звичайно, хотілося б професіоналів і там і там. Але, зараз в держорганах конче потрібні патріоти (і не липові, в вишиванках), а справжні, які ніколи не допустять більше до держуправління проросійську гидоту і олігархічних гнид. І цих людей можно знайти тільки серед ветеранів. Я вважаю, що в них вистачить мудрості, потім, через деякий час, привести до управління державою професіоналів. Бо саме ті, хто добровільно став на захист України є найбільш пасіонарною частиною суспільства.
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24.08.2022 19:31 Відповісти
А кто будет определять степень патриотизма?

Да и весь мир, увидев такое, покрутит пальцем у виска, так как это будет противоречить Конституции Украины.
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24.08.2022 22:35 Відповісти
Заробити нема де

Раніше хто міг в Польщу виїжджав де були зарплати яких тут не найдеш

А зараз повинні сидіти тут без можливості адекватного заробітку. Ой чую вони дограються до того що як тільки можна буде то виїдуть всі і ніхто не поведеться на то що треба буде відбудовувати країну
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23.08.2022 10:53 Відповісти
Так кілька років, чоловіків не пустять.
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23.08.2022 10:57 Відповісти
вони хочуть, щоб ви сиділи тут і працювали за їжу, як раби, на коломойських і зеленських.
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23.08.2022 11:03 Відповісти
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23.08.2022 11:01 Відповісти
підори, випустіть людей працювати за кордон! короткі поїздки це тільки для відпочинку мажорів за кордоном, таких як ви, що вже "устали от войни", що зараз ганяють на байках і спортивних тачках по Києву і гульбенять в кабаках!
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23.08.2022 11:02 Відповісти
а воювати за Україну хто буде? пушкін? ви як щурі за добу всі здрисните!
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23.08.2022 11:07 Відповісти
То що ви хочете закидувати ворога людьми?
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23.08.2022 11:10 Відповісти
А хто ти такий,щоб розпоряджатися долями та життями інших людей?Їхний власник?
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23.08.2022 11:14 Відповісти
не можуть мобілізувати 7 млн чоловіків. Хто хоче втекти, нехай тікає, бо він усе одно втече.
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23.08.2022 11:21 Відповісти
Ті хто має спортивні тачки, спокійно може виїжджати за кордон. Це показуху робили, що когось там ловлять.
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23.08.2022 11:09 Відповісти
Дограєтесь підори.Пружина то так річ,що працює в обидва боки.
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23.08.2022 11:12 Відповісти
ви просто - дибіли, ви по факту будуєте північну корею і ваші басні непереконливі. Соціально-економічна ситуація в країні стрімко погіршується завдяки вашим зебільним рішенням.
Тримаєте сім ї розірваними ви тільки з однієї причини - щоб ускладнити життя жінкам і дітям які виїхали з України і тримати заручників - щоб був стимул повернутися в країну зебільних мрій.
Ви - такі собі поки що маленькі зелені путєньонки.
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23.08.2022 11:23 Відповісти
Костенко таке ж λαιно як і Зеля. За партію "Голос" ніколи голосовати не буду.
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23.08.2022 11:26 Відповісти
щоб цим дозволом не скористались особи, які в такий спосіб хочуть уникнути виконання свого військового обов'язку

Я так розуміє Костенко має визначати у чому полягає такий обов'язок. Гімно і нелюди.
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23.08.2022 11:26 Відповісти
Кріпаки задоволені.
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23.08.2022 11:32 Відповісти
Реально задоволені. В кріпаків немає питань до багатіїв,які куди завгодно можуть їхати, навіть усілякі блогери їдуть, а до звичайних людей є і радіють, що бідноту не пускають.
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23.08.2022 11:37 Відповісти
6 проблем мобілізації та їх вирішення

1. Проблема: хаотичний, рендомний набір з мобілізації (без пріоритезації за навичками/мотивованістю; формально, "для плану").

Є значна кількість чоловіків(громадян України), які не не мають нестримного бажання служити на війні, але якщо покличуть, то готові йти і битися. За соц.опитуваннями з фокус-груп таких є min 20-40% від кількості тих, хто підлягає мобілізації (тобто з 18 мільйонів чоловіків від 18 до 60 це 18/5=3.6 мільйона).

Проте військкомати (називаються зараз "центрами комплектування") не мають жодного системного обліку таких людей. Військкомати залишилися у минулому столітті, з листочком та пухким журналом, іноді - з найпростішою базою даних. Немає ані софту для цього, ані системи пріоретизації людей за навичками, мотивацією, здоров'ям, військовим досвідом.

По суті зараз здійснюється випадкове формування людей в коробки для виконання моб.плану. Дуже схоже на навмисне наповнення ЗСУ тими, хто воювати не готовий (нещодавній приклад: із 600 мобілізованих у бій пішли 60, це результат лову людей по повістках у парках, а не прийому мотивованих). Якщо в 2014 у Криму понад 90% управління "К" СБУ перейшло на бік РФ, то й зараз серед людей у погонах є теж якийсь відсоток таких, які цілком усвідомлено набирають по мобілізації якомога небоєготових людей.

Рішення з боку держави:

а) автоматизувати процес. Людина (хоча б і з-за кордону) повинна мати можливість зайти в ДІЮ (або через банківську картку в інет-додатку, або через номер ІПН у будь-якому укр.банку/держ.офісі фізично), заповнити опитувальник про готовність служити в ЗСУ, в поліції, в лікарні та ін. Вказати досвід служби, базові показники здоров'я (чи всі кінцівки на місці, який зір, які захворювання), в якій ролі готовий надавати допомогу Україні. Ці заявки повинні оброблятись софтом, який максимально ефективно будує чергу на мобілізацію. Вибачте, але зараз у замовленні копійчаної піци у 147 разів більше автоматизації/прозорості, ніж у вирішенні питання про відправку людей на можливу смерть на фронт.

б)має бути мінімальна публічність та колегіальність у питанні відправлення людей на фронт. Нехай у районі буде комісія з 7-12 ветеранів, журналістів, які визначають, кого відправляють з мобілізації на фронт. Коли затюканий майор одноосібним рішенням відправляє випадково наловлених хлопчаків на фронт - це помилка держави. Колегія має подивитися на те, що військком запропонував бажаючим воювати йти, що набрано найкращих із наявних.

2. Проблема: у тих громадян України, хто не здатний вбивати ближнього, має бути вибір. Є низка людей (християни, наприклад), які не можуть вбивати людину.

Для християн, наприклад, норма Біблії має пріоритет над вказівкою чиновника. Формувати ЗСУ з таких - не варіант, вони все одно не вбиватимуть нікого. Християни - не зрадники, вони просто передусім християни, а потім громадяни.

Рішення треба шукати, не лежить на поверхні. Можливі будь-які способи альтернативної служби/роботи від них: робота за професією на ЗСУ, не пов'язана із вбивствами (програміст, лікар, водій у тилу). Можливо стягнення з них більшого податку на війну (але з гарантуванням їхнього права не вбивати). Але таким людям треба дати прозорі гарантії, інакше вони однаково знайдуть спосіб не брати участь в боях, але й користі від них держава не отримає. Відсутність такого регулювання веде до нерозуміння та напруженості у суспільстві.

Рішення з боку держави:

норма Закону про альтернативне виконання обов`язку з мобілізації для тих, хто не може вбивати.

3. Проблема: фактично радянське законодавство (наприклад, про отримання дозволу на виїзд у мобілізаційний період) 1992 року не кореспондується з тим, яким є суспільство України зараз.

Майдани перемогли не тому, що був жорсткий обов'язок про явку на Майдан від кожного міста. Люди йшли під кулі снайперів на Майдані не за мобілізацією. І зневажливо ганяти людину за довідкою до військкомату для виїзду в сусідню область або країну - це радянське мислення, що залишилося в головах вихованих ще за радянських часів/шаблонів військових.

Шлях України - це ДІЯ, це ПроЗорро, коли ефективно, вигідно, IT-технологіями є рішення (і з обліку чоловіків, і з оплат). Якщо ПроЗорро працювало, то врешті-решт мають бути закупівлі/найом на кадрові позиції військової служби за принципом тендеру-найму військового для виконання тієї чи іншої служби на фронті (і громадянин Ізраїлю чи Німеччини повинен мати право брати участь у такому конкурсі та воювати за Україну за гідну оплату).

На уламках радянського законодавства можна побудувати лише радянську армію. Радянські норми - це не Майдан, це не НАТО, це не перемога.

Рішення від держави:

радянські норми про військове рабство щодо заборон пересування (як і щодо оплат військовим) мають бути переглянуті. Військові не вміють чути та вибудовувати баланс, це не питання для нормативного акту саме Міноборони, але питання для мудрого парламенту. Потрібно раціональне та зважене регулювання обмеження свобод за допомогою ІТ-технологій. Дуже легко ув'язнити всіх, але це вже радянський підхід, а не підхід Майдану/Віче.

4. Проблема: несправедливість, нерівність у мобілізації демотивує.

Факт: ані високопосадовці, ані їхні члени сімей не потрапляють у мобілізацію. 110 років тому дочка російського імператора служила у шпиталі санітаркою, 10 років тому син королеви Англії служив в армії Англії в Афганістані. І це було справедливо. Не можна вимагати віддати життя інших, якщо сам сховався від війни (з порушенням Закону чи без такого - але сховався).

Рішення від держави:

створення публічного Реєстру державних службовців 1-7 рангу та їх членів сімей, у якому буде опубліковано місце фізичного знаходження членів їх родин, інформацію щодо їх участі у війні, мобілізації (лише фото з автоматом в кущах не є такою участю). Відмова в наданні інформації чи ухилення має мати наслідком звільнення такого держслужбовця з забороною займати держ.посади.

5. Проблема: люди не готові віддавати життя на фронті лише з дурості/некомпетентності.

Наприклад, війська орків мають безпілотники та навчилися вражати місця відпочинку українських військових (казарми). Вже десятки разів всі дійшли висновку, що треба солдатів під час сну розсредотрчувати (тоді немає сенсу армії РФ вражати цю казарму). Але мобілізованих знову і знову збирають до казарм. І багато разів було, що гинуть усі разом уночі. Ось на таку тупу смерть (просто тому, що комусь ліньки розосередити їх по хатах) теж не хочуть іти.

Рішення від держави:

а) публічно карати командирів, винних у смерті підлеглих

б) виправляти такі "вузькі" місця та говорити про це вголос, бути чесними зі своїми громадянами. Інакше у вигляді форумів це все одно дійде до населення.

6. Проблема: корупція демотивує.

Так, Начальник Шевченківського управління поліції у Харкові Едуард Коваленко - доларовий мільярдер та зразок зневаги і Законом, і населенням, просто харківський ментівський еталон приховування злочинів та приписок. Чому він не у в'язниці?

І таких по 300 черв'яків у кожному місті-мільйоннику. Як мінімум 2-3 бюджети України розкрадаються на митниці, у податковій, у поліції, у сфері видобутку газу, Укразлізниці, розподілі гуманітарки.

Вибачте, але у тисячах люкс-апартаментів біля Львова, Ужгорода, у Франції інвестовані ще 2-3 військові бюджети України (вкрадених). Ми не здатні годувати всю корупцію Львова та Ужгорода у майбутньому.

Рішення від держави:

негайне формування дієздатної системи боротьби з корупцією. Поки що держава не боїться відправити людину на фронт на смерть, але торкнутися полковника Едуарда Коваленка - боїться.

Очевидно, що потрібно віддавати сферу боротьби з корупцією до рук якоїсь іноземної компанії, наприклад, зі сфери безпеки. Адміністрування митниць треба віддавати на аутсорсинг іноземній аудиторської компанії.
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23.08.2022 11:47 Відповісти
Банковские служащие это золотой потенциал для комплектования штабов и айтишников, куда смотрят военкомы?
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23.08.2022 12:04 Відповісти
Спробуйте розповісти про патріотизм людям, які, перш ніж потрапити до депутата ВР, сиділи на хабарах. Нині військками беруть хабарі з двох сторін: з тих хто намагається відкосити від призову і з тих хто навпаки хоче потрапити до лав ЗСУ.
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23.08.2022 12:19 Відповісти
Зараз військові комісари беруть хабарі з двох сторін: з тих хто намагається відкосити від призову і з тих хто навпаки хоче потрапити до лав ЗСУ.
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23.08.2022 12:20 Відповісти
Нічим українська влада не відрізняється від влади сусідніх північних країн. Таке ж совок і рабство.
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23.08.2022 15:38 Відповісти
 
 