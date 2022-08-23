Виїзд чоловіків за кордон на короткий термін припустимий, але мають бути запобіжники, - нардеп Костенко

Країна воює зараз на усіх напрямках, в тому числі і економічному, тому дозвіл деяким категоріям чоловіків виїжджати за кордон на короткий термін - оптимальний варіант. Головне, щоб були запобіжники, які гарантували би їх повернення і щоб цим дозволом не скористались особи, які в такий спосіб хочуть уникнути виконання свого військового обов’язку.

Таку думку озвучив народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо чоловіки на короткий термін зможуть виїздити для вирішення питань підприємств, бізнесу - це корисно для розвитку нашої економіки. Але треба чітко пропрацювати: яка буде відповідальність, якщо вони не повернуться в країну", - наголосив народний депутат.

За словами Романа Костенка, економічний фронт також важливий.



"Війна триває на усіх напрямках, в тому числі і економічному. Тому, якщо підприємці на тиждень виїдуть за кордон вирішити свої питання, а потім повернуться і ми разом будемо відстоювати нашу країну, це буде тільки плюсом", - пояснює представник "Голосу".

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