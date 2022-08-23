Протягом тижня правоохоронці викрили ворожу ДРГ та затримали 31 людину, - Єнін

Нацполіція викрила та затримала учасників російської диверсійно-розвідувальної групи й осіб, що можуть бути причетними до співпраці з ворогом.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поліціянти продовжують щодня затримувати людей, які надають ворогу важливу інформацію. Поліція разом з СБУ посилила заходи безпеки на автодорогах й в місцях відпочинку, оскільки напередодні Дня незалежності прогнозується активізація диверсійних груп.

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Безпосередньо департаментами стратегічних розслідувань та карного розшуку за останній тиждень викрито одну ДРГ та затримано 31 особу, які можуть бути причетні до співпраці з ворогом. Також перевірено близько 6 тисяч осіб, з них сотні людей було передано до підрозділів СБУ для подальшого супроводження.

З 24 лютого на території держави викрито 102 ДРГ і затримано 1669 осіб. За фактами співпраці громадян України з державою-агресором розпочато понад 1200 кримінальних проваджень, 204 особи отримали повідомлення про підозру, до суду скеровано 100 кримінальних проваджень.

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