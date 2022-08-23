Протягом тижня правоохоронці викрили ворожу ДРГ та затримали 31 людину, - Єнін
Нацполіція викрила та затримала учасників російської диверсійно-розвідувальної групи й осіб, що можуть бути причетними до співпраці з ворогом.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, поліціянти продовжують щодня затримувати людей, які надають ворогу важливу інформацію. Поліція разом з СБУ посилила заходи безпеки на автодорогах й в місцях відпочинку, оскільки напередодні Дня незалежності прогнозується активізація диверсійних груп.
Безпосередньо департаментами стратегічних розслідувань та карного розшуку за останній тиждень викрито одну ДРГ та затримано 31 особу, які можуть бути причетні до співпраці з ворогом. Також перевірено близько 6 тисяч осіб, з них сотні людей було передано до підрозділів СБУ для подальшого супроводження.
З 24 лютого на території держави викрито 102 ДРГ і затримано 1669 осіб. За фактами співпраці громадян України з державою-агресором розпочато понад 1200 кримінальних проваджень, 204 особи отримали повідомлення про підозру, до суду скеровано 100 кримінальних проваджень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль