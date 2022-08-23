Український прапор замайорить у Херсоні, Енергодарі, Сімферополі та на Савур-могилі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що прапор України замайорить в усіх тимчасово окупованих містах та селах України.

Про це глава держави заявив під час виступу на церемонії підняття Державного прапора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Український прапор був на Олімпіаді 1976 року в Монреалі, під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль та станцював гопак у вишиванці із синьо-жовтим прапором. Він завжди мріяв привести цей прапор до України. І сьогодні нарешті це сталося, і цей легендарний прапор буде піднято на відкритті чемпіонату України з футболу", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що прапор України знову замайорить там, де його дім, там, де має бути по праву, в усіх тимчасово окупованих містах, селах України.

"Окупованих тимчасово. Замайорить - назавжди. У Мелітополі - над Площею Перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні - над Площею Свободи, там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку та на Савур-могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків - там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви. ... В Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі - український і кримськотатарський прапори. Як би хтось не намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом", - додав гава держави.

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