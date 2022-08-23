Український прапор замайорить у Херсоні, Енергодарі, Сімферополі та на Савур-могилі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що прапор України замайорить в усіх тимчасово окупованих містах та селах України.
Про це глава держави заявив під час виступу на церемонії підняття Державного прапора України, інформує Цензор.НЕТ.
"Український прапор був на Олімпіаді 1976 року в Монреалі, під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль та станцював гопак у вишиванці із синьо-жовтим прапором. Він завжди мріяв привести цей прапор до України. І сьогодні нарешті це сталося, і цей легендарний прапор буде піднято на відкритті чемпіонату України з футболу", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що прапор України знову замайорить там, де його дім, там, де має бути по праву, в усіх тимчасово окупованих містах, селах України.
"Окупованих тимчасово. Замайорить - назавжди. У Мелітополі - над Площею Перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні - над Площею Свободи, там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку та на Савур-могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків - там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви. ... В Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі - український і кримськотатарський прапори. Як би хтось не намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом", - додав гава держави.
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ось що цікаво, не всі це знають, ну звичайно це щось на базі свастики, яка є сімволом у нашої традіції чотирьох змій, на яких стоїть земля
але що мене вразило, що болгарська вишиванка - всі її можливі малююнки (крапочка в крапочку) співпадають з нашими, не співпадає лише ніжній край вишиванки, у нас він рублений рівний, а в болгар полуколом
це не стосується "вишиванок" з квітами - це новодел, це не історична вишиванка наша
до речі, відсутність вишиванок у русня доводе що РУСНЯ - НЕ СЛОВ'ЯНЕ
бо слов'яне мають три характиристики
1. Спильну генетіку (частина росіян має R1A), що цікаво з усіх слов'ян лише болгари мають іншу
2. Спільні ритуали та народні звичаї - ну наприклад усі абсолютно слов'яне обожнють сало, лище росіяне жруть якийсь треш. Зверніть увагу що замість нашої вишиванки, яку носять УСІ без винятку слов'яне, росіяне носять кокошникі, *****. Це захист супа з репою від блох, щоб блохи з брудної голови в суп з репою не скочили. Й не цураються, курви, кокошніка, а пишаются ним.
3. Остання характеристика належністі до слов'янства - це розуміння мови слов'янскої підгрупи більшою часткою (60% й більше), українсько-мовні люди, таки як я, розуміють всі слов'янськи мови автоматично. А от російскомовна курва навіть українську або білоруську або словенську (найблищі до нас мови) зрозуміти не можуть. Все бігають зі своїм жидо-єфіопом Пушкіним, який зі своїми "балалайка два струна - я хозяим вся страна" нічого крім блевотини, мерзотності та огиди у українськомовних людей не викликає.
клоун в камуфляжі..
Бачите,йому війна не є аргументом ,загибель десятків тисяч людей також ,саботаж та роззброювання української армії перед війною теж не є аргументом для нього. Закриття патріотичних телеканалів теж не є аргументом. Те що зі слуг ні одна людина не захищає Ураіну теж не аргумент .Те що багато зі слуг знаходиться під слідством за те що допомагали окупантам теж не є аргументом.Те що Єрмак синок ФСБ шника сидить та керує країною теж не є аргументом . Зелені не винні . Ні в в чому. Алеж чомусь війна.... при зелених ,десятки тисяч загиблих ... при зелених . Ну так дійсно ,все добре . К
1 Війна не є аргументом зради. Казати таке означає що пуйла можна було зупинити до цього. Це абсурд, він давно хотів нас захопити.
2 Звідки у вас данні про саботаж та роззброювання. Підкріпіть свої слова хоч чимось. Хоча б назвіть першоджерело таких закидів. Якщо це просто ваші слова? То це жахливий популізм рівня тимошенко
3 Хто визначає що ці канали є патріотичні. Я терпіти їх не можу, більше я тільки ненавиджу канали медведчука.
4 Те що роблять депутати ( я про так звану службу в армії), це чистої води набирання політичних балів. Вони сидять по кафешках та базах відпочинку, інколи роблять вилазку для фотосесії. Ганьба таким депутатам. Є виключення такі як Єгор Соболєв.
5 Звідки інфа що Єрмак син фсбшника,?
6 А останнє це взагалі плювок всім ветеранам АТО, ви хочите сказати що війна йде не 8 років?
P.S Стосовно Олега *******. Баран ти маєш слова підкріплювати фактами, якщо ні то це просто твоя думка не підкріплена нічим. Іншими словами лише твої фантазії.
Може спочатку треба окуповані міста заільнити!
Хто йому такі тексти пише, чи це його "отсєбятіна"?
Це така стратегія задурювати мізки ватному совковому бидлу.
Щоб воно його ще раз вибрало і не переслідувало за злочини.
він пожиттєвий, походу..
цкаво, він буде піраміду собі будувати, чи мавзолей?
нехай стоїть собі..поки що..
хоча, особисто мені, пам'ятники не заважають..це історія, культура..
просто якщо у деяких мізки навиворіт, то зноси пам'ятники не зноси - їм пофігу..найдуть на що молитись, а все не позносиш..
можна так до абсурду дійти - закликати зносити Маріїнський палац, Андріївську церкву - царська раїся будувала, Лавра - бо там московити зараз сидять..
Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Европейської Солідарности» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить 0 осіб. Нуль осіб.
Число бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «Европейська Солідарність», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300. Число волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.
Понад півмільярда (500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних до нього структур спрямовано на підтримку ЗСУ лише з 24 лютого поточного року.
Питання: так хто служить українському народові?
Реторичне питання, звісно. Відповідь очевидна.
N.U.S.S Nuss Pavel, ТГ