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Новини Війна
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Український прапор замайорить у Херсоні, Енергодарі, Сімферополі та на Савур-могилі, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що прапор України замайорить в усіх тимчасово окупованих містах та селах України.

Про це глава держави заявив під час виступу на церемонії підняття Державного прапора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Український прапор був на Олімпіаді 1976 року в Монреалі, під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль та станцював гопак у вишиванці із синьо-жовтим прапором. Він завжди мріяв привести цей прапор до України. І сьогодні нарешті це сталося, і цей легендарний прапор буде піднято на відкритті чемпіонату України з футболу", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що прапор України знову замайорить там, де його дім, там, де має бути по праву, в усіх тимчасово окупованих містах, селах України.

"Окупованих тимчасово. Замайорить - назавжди. У Мелітополі - над Площею Перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні - над Площею Свободи, там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку та на Савур-могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків - там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви. ... В Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі - український і кримськотатарський прапори. Як би хтось не намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом", - додав гава держави.

Також читайте: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим і родинам загиблих Героїв України. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) прапор (488)


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Топ коментарі
+18
Зелена мерзота. Здав південь, а тепер вихваляється.
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23.08.2022 10:25 Відповісти
+17
ЗЕлупе було б непогано для початку навчитися відрізняти вишиванку від косоворотки
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23.08.2022 10:26 Відповісти
+10
немає віри словам малороса
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23.08.2022 10:30 Відповісти
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Зелена мерзота. Здав південь, а тепер вихваляється.
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23.08.2022 10:25 Відповісти
ЗЕлупе було б непогано для початку навчитися відрізняти вишиванку від косоворотки
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23.08.2022 10:26 Відповісти
до речі я вивчав малюнок на вишиванках у різних слов'янских країнах.
ось що цікаво, не всі це знають, ну звичайно це щось на базі свастики, яка є сімволом у нашої традіції чотирьох змій, на яких стоїть земля
але що мене вразило, що болгарська вишиванка - всі її можливі малююнки (крапочка в крапочку) співпадають з нашими, не співпадає лише ніжній край вишиванки, у нас він рублений рівний, а в болгар полуколом
це не стосується "вишиванок" з квітами - це новодел, це не історична вишиванка наша

до речі, відсутність вишиванок у русня доводе що РУСНЯ - НЕ СЛОВ'ЯНЕ

бо слов'яне мають три характиристики
1. Спильну генетіку (частина росіян має R1A), що цікаво з усіх слов'ян лише болгари мають іншу
2. Спільні ритуали та народні звичаї - ну наприклад усі абсолютно слов'яне обожнють сало, лище росіяне жруть якийсь треш. Зверніть увагу що замість нашої вишиванки, яку носять УСІ без винятку слов'яне, росіяне носять кокошникі, *****. Це захист супа з репою від блох, щоб блохи з брудної голови в суп з репою не скочили. Й не цураються, курви, кокошніка, а пишаются ним.
3. Остання характеристика належністі до слов'янства - це розуміння мови слов'янскої підгрупи більшою часткою (60% й більше), українсько-мовні люди, таки як я, розуміють всі слов'янськи мови автоматично. А от російскомовна курва навіть українську або білоруську або словенську (найблищі до нас мови) зрозуміти не можуть. Все бігають зі своїм жидо-єфіопом Пушкіним, який зі своїми "балалайка два струна - я хозяим вся страна" нічого крім блевотини, мерзотності та огиди у українськомовних людей не викликає.
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23.08.2022 10:40 Відповісти
оце я з Вами згодна, в нас є вишиванка, їй десь років 100, другу світову пережила, льняна..і вишивки зовсім на ці новодєли не схожі
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23.08.2022 12:05 Відповісти
Боневтік ЗЕбуїнович Оманський
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23.08.2022 10:28 Відповісти
Як він вже впи#дівся...🤦
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23.08.2022 10:30 Відповісти
немає віри словам малороса
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23.08.2022 10:30 Відповісти
Пафосный нарцисс.
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23.08.2022 10:32 Відповісти
плін..вже не смішно..і на свято в піжамі...нашльопок тільки по рукавах поприліплював..

клоун в камуфляжі..
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23.08.2022 10:34 Відповісти
Якби так було , то ти би не писав цей комент а був би вже за гратами або вбитий. Ти взагалі не знаєш що таке тиранія. Ти просто клоун або бот.
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23.08.2022 10:40 Відповісти
Дибіл ти хоч розумієш що суперечиш сам собі. Ти можеш послати нах.й владу, вийти на протест якщо із чимось не згідний і так далі. А ти поїдь в кндр і спробуй. Тебе там відразу упакують а потім знищать. Не пиши дурні, це доречі руснява методичка. Вони увесь час пробують розповідати що тут нацизм і бла бла бла. Ти їм підігруєш свідомо або ні. Тому соси .уй
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23.08.2022 10:53 Відповісти
І це все? Жодного контраргумента? Я марно на тебе час згаяв, ти просто звичайний зрадобот. Іди в слід за москальським кораблем.
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23.08.2022 11:37 Відповісти
Уйоб.к може якісь аргументи даш? Чи ти тільки плакати вмієш?
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23.08.2022 12:04 Відповісти
Він не імбицил. Він десь вже писав і контраргументи вимагав теж та з піною у рота захищав зеленого.
Бачите,йому війна не є аргументом ,загибель десятків тисяч людей також ,саботаж та роззброювання української армії перед війною теж не є аргументом для нього. Закриття патріотичних телеканалів теж не є аргументом. Те що зі слуг ні одна людина не захищає Ураіну теж не аргумент .Те що багато зі слуг знаходиться під слідством за те що допомагали окупантам теж не є аргументом.Те що Єрмак синок ФСБ шника сидить та керує країною теж не є аргументом . Зелені не винні . Ні в в чому. Алеж чомусь війна.... при зелених ,десятки тисяч загиблих ... при зелених . Ну так дійсно ,все добре . К
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23.08.2022 13:06 Відповісти
Це здається ви автор слів проте що на виборах варто слухати меншість ? Давайте по пунктах:
1 Війна не є аргументом зради. Казати таке означає що пуйла можна було зупинити до цього. Це абсурд, він давно хотів нас захопити.
2 Звідки у вас данні про саботаж та роззброювання. Підкріпіть свої слова хоч чимось. Хоча б назвіть першоджерело таких закидів. Якщо це просто ваші слова? То це жахливий популізм рівня тимошенко
3 Хто визначає що ці канали є патріотичні. Я терпіти їх не можу, більше я тільки ненавиджу канали медведчука.
4 Те що роблять депутати ( я про так звану службу в армії), це чистої води набирання політичних балів. Вони сидять по кафешках та базах відпочинку, інколи роблять вилазку для фотосесії. Ганьба таким депутатам. Є виключення такі як Єгор Соболєв.
5 Звідки інфа що Єрмак син фсбшника,?
6 А останнє це взагалі плювок всім ветеранам АТО, ви хочите сказати що війна йде не 8 років?
P.S Стосовно Олега *******. Баран ти маєш слова підкріплювати фактами, якщо ні то це просто твоя думка не підкріплена нічим. Іншими словами лише твої фантазії.
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23.08.2022 13:47 Відповісти
********** рваний по чому сосеш у пердоляка шльондра, продажна?
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23.08.2022 14:57 Відповісти
о "дежурна" соска виповзла,та ти шо ****** рване?зразу як зелдю в його гівно макають .зразу і ти сраколизка скавчиш своїм верхнім сралом)))
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23.08.2022 14:56 Відповісти
Ти нацюцюрник. Як що вся ця фігня яку тут написали правда? Чому ніхто з вас не може закидати мене фактами? Ти кінчений бот, я зневажаю подоляка так само як твого хазяїна.
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23.08.2022 15:02 Відповісти
-"Президент Володимир Зеленський наголосив, що прапор України замайорить в усіх тимчасово окупованих містах та селах України."- А президент не пояснить як ? Кацапи таке дозволять? Чи може вже він домовився з окупантами?
Може спочатку треба окуповані міста заільнити!
Хто йому такі тексти пише, чи це його "отсєбятіна"?
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23.08.2022 10:39 Відповісти
вещества
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23.08.2022 10:45 Відповісти
Все в кварталі95 "буде", "зробимо" досягнемо" "будмо шашлики їсти"
Це така стратегія задурювати мізки ватному совковому бидлу.
Щоб воно його ще раз вибрало і не переслідувало за злочини.
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23.08.2022 10:45 Відповісти
тю..які вибори?? воєнний стан - вибори заборонені..

він пожиттєвий, походу..

цкаво, він буде піраміду собі будувати, чи мавзолей?
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23.08.2022 12:10 Відповісти
Кожен вечір примушує зедібілів дивитись відосіки якогось гнусявого нудного і тупого чела з забігайлівки.
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23.08.2022 10:41 Відповісти
А пям'ятник катькі 2 в одесі це норма, да ЗЕлене уйобіще?
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23.08.2022 10:44 Відповісти
он не приедет лично этот памятник сносить. Громада города и те за кого голосовала эта громада, должны решать такие вопросы. Если она там стоит, значит качество населения на нуле.
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23.08.2022 10:49 Відповісти
знос - це кошти..і не 3 гривні..

нехай стоїть собі..поки що..

хоча, особисто мені, пам'ятники не заважають..це історія, культура..

просто якщо у деяких мізки навиворіт, то зноси пам'ятники не зноси - їм пофігу..найдуть на що молитись, а все не позносиш..

можна так до абсурду дійти - закликати зносити Маріїнський палац, Андріївську церкву - царська раїся будувала, Лавра - бо там московити зараз сидять..
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23.08.2022 12:21 Відповісти
Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Слуги Народу» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить понад 120 осіб.

Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Европейської Солідарности» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить 0 осіб. Нуль осіб.

Число бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «Европейська Солідарність», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300. Число волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.

Понад півмільярда (500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних до нього структур спрямовано на підтримку ЗСУ лише з 24 лютого поточного року.

Питання: так хто служить українському народові?

Реторичне питання, звісно. Відповідь очевидна.

N.U.S.S Nuss Pavel, ТГ
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23.08.2022 12:07 Відповісти
І це правда, що український прапор замайорить в Херсоні, Енергодарі, Каланчаку, Каховці, Мелітополі, Маріуполі, Ізюмі та інших містах, але точно знаю, що це відбудеться вже при іншій владі, ака буде реально громити ворога на фронті, а не відосами з бінкера.
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23.08.2022 14:00 Відповісти
 
 