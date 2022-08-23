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Новини Допомога Україні Війна
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До навчань українських військових у Британії долучаться 90 інструкторів з Нідерландів

інструктори

Базової військової підготовки українців навчатимуть й інструктори з Нідерландів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Нідерландів.

Як зазначається? 90 інструкторів з Нідерландів зараз перебувають у Сполученому Королівстві, щоб провести базову військову підготовку українських військових.

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"Навчання українських Збройних сил є дуже важливим, і ми продовжуватимемо сприяти цьому в майбутньому", – сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Нідерланди також поставили обладнання для української вибухотехнічної служби. Нідерланди досліджують можливості підтримки України в цій сфері та проведення навчань для фахівців з розмінування. Повідомляється що з початку війни Нідерланди надали Україні матеріалів, зброї, боєприпасів і обладнання на понад 210 мільйонів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія долучається до програми підготовки українських бійців у Великій Британії

Велика Британія (5687) Нідерланди (1601) військові навчання (2785) ЗСУ (7721)


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вчать війні в умовах міста... але раша утюжить міста ....
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23.08.2022 11:01 Відповісти
учат чему умеют - воевать с басмачами в Сириях и Ираках.
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23.08.2022 11:09 Відповісти
Isntruktor sami vazni jest dlia podgtovki soldat.Tot celovek ne tolko ucit streliat,eto na mnogo bolse.On dolzen umet govorit so vsemi po charakteru kak drug,najti mesto soldatu samoje luceje sto tot mozet istruktora eto vydet,podgotovit psixologiceski soldatov raznim variantam.Istruktor primer dolzen bit soldatu dalnesejm ego sluzbe.Komandiram on otdajiot podgotovlenix soldat kak on ponimajet
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23.08.2022 11:31 Відповісти
Ecio jesli konktretno ob Niderlandov armiji.U nix jedinstvenoj armiji pered vstuplenije profesionalnuju armiju nuzno projti ne tolko medicinu,no i projti test IQ.Nigde takogo bolse netu
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23.08.2022 12:00 Відповісти
якщо наші війська не взяли опит 2014 року коли добровольці при Порошенко,штурмами і рейдами нічними генерал Забродський з 95 бригадою на танках і бтр пройшовся по тилам ворога звільнивши з полону і оточеня сотні наших бійців розірвавши фронт і масовано наші звільнили за тиждень половину донбасу 36 міст і 67 сіл котрі зараз здані ворогу,потрібно набирати добровольців але зе команда нехоче бо вони без приказу можуть звільнити весь південь
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23.08.2022 13:45 Відповісти
 
 