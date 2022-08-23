До навчань українських військових у Британії долучаться 90 інструкторів з Нідерландів

Базової військової підготовки українців навчатимуть й інструктори з Нідерландів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Нідерландів.

Як зазначається? 90 інструкторів з Нідерландів зараз перебувають у Сполученому Королівстві, щоб провести базову військову підготовку українських військових.

Читайте також: ЄС розмістить місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні, - Боррель

"Навчання українських Збройних сил є дуже важливим, і ми продовжуватимемо сприяти цьому в майбутньому", – сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Нідерланди також поставили обладнання для української вибухотехнічної служби. Нідерланди досліджують можливості підтримки України в цій сфері та проведення навчань для фахівців з розмінування. Повідомляється що з початку війни Нідерланди надали Україні матеріалів, зброї, боєприпасів і обладнання на понад 210 мільйонів євро.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія долучається до програми підготовки українських бійців у Великій Британії