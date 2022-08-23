Це не Україна віддала ядерну зброю, а тандем США та Росії її забрав, - Кулеба

Україна була змушена віддати ядерну зброю у 1990-х роках, коли США та Росія об’єдналися, щоб її забрати. Наразі Будапештський меморандум не працює, і треба щось робити, проте ця тема дуже болісна для партнерів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кулеба називає Будапештський меморандум "мертвонародженим". Але каже, що не звинувачуватиме попередників, оскільки тоді "США і РФ по суті об'єдналися, щоб забрати в України ядерну зброю".

За його словами, протистояти такому тандему було дуже складно у тій реальності, хоча зараз Україна, "звичайно, не віддала б ядерну зброю".

"Я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, це не Україна віддала ядерну зброю. А тандем США і РФ - президента Клінтона та президента Єльцина - забрали в України ядерну зброю. Це історична правда, про яку треба говорити", - сказав Кулеба.

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Він наголосив, що відтоді Україна була одним із найвідданіших учасників глобальної угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Проте, за його словами, з 2014 року стало зрозуміло, що Будапешт не працює, і тоді постає питання - що далі.

"Якщо далі, то треба йти на конференцію учасників угоди про нерозповсюдження ядерної зброї та говорити відверто: нічого не спрацювало, ми всім віддано показуємо, як добре віддавати ядерну зброю, а насправді нічого хорошого в цьому немає", - сказав глава МЗС.

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Водночас він зазначив, що Росія перекрутила лютневу заяву президента Володимира Зеленського із критикою Будапештського меморандуму. За його словами, розповіді про нібито плани України створювати ядерну зброю - "повна маячня".

"Ця заява була елементом нашої нахабної дипломатії, коли ми чітко ставили питання: так що далі, скільки ви ще нас плескатимете по плечу, партнери, зітхати й говорити, що Будапешт не працює. Так якщо Будапешт не працює, треба щось робити. Чи Україна має мовчки сидіти й терпіти, як нас розривають на шматки, тільки тому, що ви не хочете повертатися до цієї болючої для вас теми?" - додав Кулеба.