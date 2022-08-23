У Дніпрі пролунало кілька вибухів: Є факти падіння уламків ракет на приватні будинки
Кілька звуків, схожих на вибухи, пролунали в Дніпрі.
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дніпрі пролунали звуки, схожі на вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога", - зазначає видання.
"Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше.
Чекаємо на офіційну інформацію від Військової Адміністрації", - наголосив мер Борис Філатов.
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Світлана #522555
показати весь коментар23.08.2022 11:30 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
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