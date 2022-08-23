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Новини Війна
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У Дніпрі пролунало кілька вибухів: Є факти падіння уламків ракет на приватні будинки

вибух,обстріл

Кілька звуків, схожих на вибухи, пролунали в Дніпрі.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дніпрі пролунали звуки, схожі на вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога", - зазначає видання.

"Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки. Деталі пізніше.
Чекаємо на офіційну інформацію від Військової Адміністрації", - наголосив мер Борис Філатов.

Також читайте: На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань

Автор: 

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Х....р вам ,рашисти,а не Дніпро й Україна!
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23.08.2022 11:30 Відповісти
 
 