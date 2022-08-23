В РФ падає підтримка війни, тому ФСБ може готувати серію терактів у російських містах, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов попередив про серію терактів в Росії, які організує ФСБ РФ.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.
Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", - наголосив він.
Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".
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PS: маацфу, надеюсь переименовывать не придётся, нечего переименовывать, на картах отметить те болота, как "******** место"!
Хотя, может быть в данный момент шопится в Лондоне, под фамилией скажем "**********" ...