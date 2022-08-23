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Новини Війна
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В РФ падає підтримка війни, тому ФСБ може готувати серію терактів у російських містах, - Данілов

путін

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив про серію терактів в Росії, які організує ФСБ РФ.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.

Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", - наголосив він.

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Читайте: США поки не дають оцінки підриву Дугіної, - Держдепартамент

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Дугін Олександр (32) росія (66478)


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Топ коментарі
+5
Нехай постращають кацапів щоб вони обісрались.
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23.08.2022 11:41 Відповісти
+4
Мог бы ***** на завтра Украине подарунок сделать ПОДОХНУТЬ И НЕ Е***АТЬ МОЗГ НИ НАМ НИ МИРУ....
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23.08.2022 11:46 Відповісти
+3
І кожного разу знаходитимуть візитівку Яроша яка не горить.
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23.08.2022 11:38 Відповісти
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Сподіваюсь з жертвами серед кацапів!
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23.08.2022 11:38 Відповісти
Нехай постращають кацапів щоб вони обісрались.
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23.08.2022 11:41 Відповісти
Обісруть свої спецслужби, що не попередили і піднімлять рейтинг нашим спецслужбам.
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23.08.2022 11:45 Відповісти
Настає час, що касаби будуть обсиратись тільки пальмовою олією =)
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23.08.2022 12:09 Відповісти
Ну, одну тупу курку вже завалили, вже пропагандони на болотах виють.
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23.08.2022 12:36 Відповісти
І кожного разу знаходитимуть візитівку Яроша яка не горить.
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23.08.2022 11:38 Відповісти
Рязанский сахар
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23.08.2022 11:45 Відповісти
Був рязанський цукор тепер буде причиною буде артемсіль?)
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23.08.2022 11:45 Відповісти
Ти працюй, курво, а не язиком ляпай.
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23.08.2022 11:45 Відповісти
Мог бы ***** на завтра Украине подарунок сделать ПОДОХНУТЬ И НЕ Е***АТЬ МОЗГ НИ НАМ НИ МИРУ....
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23.08.2022 11:46 Відповісти
Краще усі, 146000000, як казала моржова звізда, ****** померли!
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23.08.2022 12:20 Відповісти
Треба шоб Египет Туніс Турція заборонили рос туристам відпочивати в ціх країнах - і підтримка ЛАПТЕЙ війни зразу впаде- БО ДЕ ЩЕ ЛАПТЯМ БУХАТИ І ЗАГОРАТИ ? У Сочі дорогувато 🤣🤣🤣
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23.08.2022 11:48 Відповісти
МЗС України мае ще Мальдіви Багами Балі на кацапів натравити . Треба спецпідрозділ з очіщення курортів від кацапів
німці будуть вдячні
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23.08.2022 11:52 Відповісти
Та нехай. Чим більше кацапів здохне тим краще...
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23.08.2022 11:56 Відповісти
"можем павтарить"...
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23.08.2022 11:59 Відповісти
Сподіватимемося, що путін підірве на території РФ усі військові склади, аеродромі та атомні станції.
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23.08.2022 12:00 Відповісти
Пора бить по "центру решений"! По гнезду свинособачьего кодла - маацфа кремль! Люди поймут почему, а лишнехромосомы.., это ихняя проблема...
PS: маацфу, надеюсь переименовывать не придётся, нечего переименовывать, на картах отметить те болота, как "******** место"!
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23.08.2022 12:04 Відповісти
Лучший теракт, который они могли бы организовать - ядреная бомба на Москву и конкретно в бункер Лилипутина.
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23.08.2022 12:17 Відповісти
Дугіна не мирне населення. Вона закликала вбивати українців, то отримала бумеранг.
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23.08.2022 12:19 Відповісти
то вбивство пропагандонської курки то тільки початок для розпалення ненависті до всього українського
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23.08.2022 12:35 Відповісти
Любопытно а дугинёнышка случаем не состояла в секте сатанистов при фсб? Может она сама себя взорвала, как скрепковая сакральная жертва, демону ******?
Хотя, может быть в данный момент шопится в Лондоне, под фамилией скажем "**********" ...
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23.08.2022 13:00 Відповісти
 
 