В РФ падає підтримка війни, тому ФСБ може готувати серію терактів у російських містах, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив про серію терактів в Росії, які організує ФСБ РФ.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних.

Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", - наголосив він.

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Читайте: США поки не дають оцінки підриву Дугіної, - Держдепартамент