На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 4 ворожі носії крилатих ракет "калібр"

Станом на 23 серпня окупанти утримують на бойовому чергуванні до 15 кораблів.

Як інформужє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Військово-Морські сили ЗС України.

Як зазначається, станом на 23.08.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожі носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 28 ракет.

Також ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів в Азовському морі; у Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр";



У відомстві інформують, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 31 судно, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 28 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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Зазначимо, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.