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Новини
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На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 4 ворожі носії крилатих ракет "калібр"

ракета,ракети,калібр

Станом на 23 серпня окупанти утримують на бойовому чергуванні до 15 кораблів.

Як інформужє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Військово-Морські сили ЗС України.

Як зазначається, станом на 23.08.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожі носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 28 ракет.

Також  ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів в Азовському морі; у Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр";

У відомстві інформують, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 31 судно, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря – 28 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія частково зупинила пасажирське сполучення Чорним морем



Зазначимо, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Автор: 

ВМС (1409) ВМС рф (143) корабель (1618) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+2
Треба засоби щоб їх знищити.

Бо нахера мучитись і закривати все ппо якщо ми можемо знищити те що запускає ці ракети?

А була б у нас атомна зброя і однієї ракети з стратегу хватило б щоб всіх їх потопити... Але маємо те що маємо. Так що тепер треба придумати якийсь хитрий спосіб щоб вони рванули і без таких інструментів.
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23.08.2022 11:57 Відповісти
+2
Завжди було цікаво, навіщо ця новина кожен день скільки і чого в морі з ракетами? щоби що? яке інформаційне навантаження це несе? по всіх каналах і групах. Щоби була паніка і люди боялись? чи нахуа?
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23.08.2022 12:10 Відповісти
+1
пишете загальний залп 28 ракет на 4 носія, мабуть 32. У них навіть на ракетних катерах по 8. Чи на човнах меньше?
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23.08.2022 11:50 Відповісти
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Треба б загарпунити...
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23.08.2022 11:47 Відповісти
пишете загальний залп 28 ракет на 4 носія, мабуть 32. У них навіть на ракетних катерах по 8. Чи на човнах меньше?
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23.08.2022 11:50 Відповісти
але той варіант він трохи не такий. Здається лише 500 км проти 2500 у стандартному варіанті.
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23.08.2022 12:02 Відповісти
запускаються з 533 мм торпедних апаратів
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23.08.2022 12:08 Відповісти
Пише Потап як кинуть курить. За допомогою спрею Smoke Out. А я доречи кинув задопосогою Табекс і волі до перемоги. Стаж курільщика був 24 роки. Викурював по 6.5 пачок. Глючило сильно. Навіть через 2 роки нерідко снилось шо курю і це так класно. Цей дим. Однак вже 8 років не курю.
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23.08.2022 11:56 Відповісти
Треба засоби щоб їх знищити.

Бо нахера мучитись і закривати все ппо якщо ми можемо знищити те що запускає ці ракети?

А була б у нас атомна зброя і однієї ракети з стратегу хватило б щоб всіх їх потопити... Але маємо те що маємо. Так що тепер треба придумати якийсь хитрий спосіб щоб вони рванули і без таких інструментів.
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23.08.2022 11:57 Відповісти
або відновити статус ( кво)
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23.08.2022 12:04 Відповісти
звісно найкраще - знищити розвалити рф. А не намагатись стримувати.
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23.08.2022 12:06 Відповісти
рф як Франкенштейн, не природне утворення шо не має морального права на існування
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23.08.2022 12:15 Відповісти
Завжди було цікаво, навіщо ця новина кожен день скільки і чого в морі з ракетами? щоби що? яке інформаційне навантаження це несе? по всіх каналах і групах. Щоби була паніка і люди боялись? чи нахуа?
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23.08.2022 12:10 Відповісти
паніка погано для економіки
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23.08.2022 12:16 Відповісти
Ваши законные военные цели. Выпускайте «Гарпуны», пусть порезвятся
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23.08.2022 12:18 Відповісти
А скільки "Нептунів" пепребуває на бойовому чергуванні біля Чорного і Азовського морів? Жодного, гроші Володя потратив на асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і еквскаватори, а вони не добивають до тих ракетних носіїв. Але Володя це зробив не сам, зробили це разом 73%, а сьогодні повтікали за кордон, підставивши під ці ракети громадян, які не мали змоги втекти, я вже мовчу про військових.
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23.08.2022 13:43 Відповісти
А якщо на "Кентавр" поставити "Гарпун" чи "Нептун" і тихенько підкрастися?
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23.08.2022 14:08 Відповісти
 
 