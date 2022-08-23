Україна подала низку нових термінових вимог до ЄСПЛ та закликала не допустити судилища над військовополоненими захисниками Азовсталі
Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські герої.
Про це йдеться у спільній заяві Мін'юсту та Міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.
У заяві йдеться, що Україна подала низку нових термінових вимог у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників "Азовсталі", які, самовіддано тримаючи оборону до останнього, потрапили до полону російських окупантів.
Вказане клопотання подано в межах міждержавної справи "Україна проти Росії (Х)" за заявою № 11055/22 щодо порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення росіян до нашої країни. Україна також вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих "трибуналах" та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками.
Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські герої.
"Українські захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій. У разі потрапляння в полон, вони отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року. Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини", – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За словами заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої, Україна фіксує злочини російської федерації та використовує наявні міжнародно-правові можливості задля забезпечення прав українських захисників, які перебувають у полоні російських окупантів. Вона наголосила, що вони є військовополоненими й жодного суду не може бути проведено над ними. Очікується, що ЄСПЛ уважно розгляне і задовольнить клопотання України.
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Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Европейської Солідарности» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить 0 осіб. Нуль осіб.
Число бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «Европейська Солідарність», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300. Число волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.
Понад півмільярда (500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних до нього структур спрямовано на підтримку ЗСУ лише з 24 лютого поточного року. Питання: так хто служить українському народові? Реторичне питання, звісно. Відповідь очевидна.
N.U.S.S Nuss Pavel, ТГ
Це просто анріл шановні! Наші полонені в залізних клітках як звірі сидять а ці кацапські виродки ситі та розгулюють по лаврах з попами УПЦ МП. Як ми можемо виграти війну коли кинули напризволяще тисячі своїх а піклуємося про ворога??????
Зеленський у 2019 році стрибає у фонтані Маріуполя.
У перший рік "президентства" це й була уся його діяльність. Замість власне оборони Маріуполя.
Через 3 роки Маріуполь знищений.
А багато з цих радісних виборців навколо зараз мертві. Також із великою вірогідністю мертві хтось із їхніх дітей на цім відео.
Бо обрали розмінування, відведення і розведення, роззброєння і скасування оборонних програм. Обрали приниження своїх військових, посаджених у тюрми портновим, обрали брехню про мир в очах путіна, чим створили у ворога враження, що нас можна брати тепленькими.
Обрали свою смерть.
Саме так це і працює.
Не займаєшся політикою - вона займеться тобою.
І зараз, під час війни, для цього правила нічого не помінялось. Бо тоді, в 2019, це теж було під час війни.