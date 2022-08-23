Україна подала низку нових термінових вимог до ЄСПЛ та закликала не допустити судилища над військовополоненими захисниками Азовсталі

Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські герої.

Про це йдеться у спільній заяві Мін'юсту та Міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

У заяві йдеться, що Україна подала низку нових термінових вимог у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників "Азовсталі", які, самовіддано тримаючи оборону до останнього, потрапили до полону російських окупантів.

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Вказане клопотання подано в межах міждержавної справи "Україна проти Росії (Х)" за заявою № 11055/22 щодо порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення росіян до нашої країни. Україна також вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих "трибуналах" та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками.

Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські герої.

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"Українські захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій. У разі потрапляння в полон, вони отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року. Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини", – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої, Україна фіксує злочини російської федерації та використовує наявні міжнародно-правові можливості задля забезпечення прав українських захисників, які перебувають у полоні російських окупантів. Вона наголосила, що вони є військовополоненими й жодного суду не може бути проведено над ними. Очікується, що ЄСПЛ уважно розгляне і задовольнить клопотання України.