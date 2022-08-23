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Новини Війна
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Рашисти розробили методичку для "агітаторів" на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ

Як зазначено в преамбулі "документ розповсюджується виключно інструкторів, афільованих керівництвом "Єдиної Росії" і не може бути переданий на ознайомлення третім особам".

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ.

З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях визначено кремлівську партію "Єдина Росія". Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії. З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з "Єдиною Росією" є секретною інформацією і не підлягає розголошенню.

"Згідно з "методичкою" окупантам дозволено "збір матеріальних коштів у населення". Натомість, суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (в тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння. Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями", - йдеться у повідомленні українських розвідників.

Також читайте: РосЗМІ знімають постановочні сюжети, як "життя повертається" в розбомблений Маріуполь, - Андрющенко

У ГУР МО наводять приклади питань та типових пропагандистських відповідей на них, якими повинні користуватись "агітатори":

Росія буде нас бомбити? – Ні, РФ виконує високоточні удари по військовим об’єктам (українські новини є хибними);

Я не хочу жити в РФ – Ви просто боїтеся. РФ країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції);

Чому ви це робите, вам платять? – Ні, ми добровольці (не члени партії);

Чому російська армія займається мародерством? – Російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати що це людський фактор і все);

Кажуть, що в РФ злидні – Це брехня, в РФ майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль;

Нам розповідали про Бучу – Це фейк від Зеленського;

Невже Зеленський нас ненавидить? – Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він "наркоман");

Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками? – З метою вашого захисту і безпеки.

Читайте: На Херсонщині окупанти проводять рейди та затримують громадян, - Соболевський

Рашисти розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО 01
Рашисти розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО 02
Рашисти розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО 03
Рашисти розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО 04
Рашисти розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО 05
Рашисти розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО 06
Рашисти розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО 07
Рашисти розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО 08

окупація (6767) пропаганда (2832) розвідка (3894)


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Топ коментарі
+8
Руские не насильники и убийци. А если кто не верит они его убьют...
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23.08.2022 12:22 Відповісти
+4
Партію Ху@ла Єдина росія треба визнати терористичною організацією.
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23.08.2022 12:23 Відповісти
+4
**** хитрые ублюдки с рф
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23.08.2022 12:23 Відповісти
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Руские не насильники и убийци. А если кто не верит они его убьют...
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23.08.2022 12:22 Відповісти
изнасилуют и убьют...
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23.08.2022 12:37 Відповісти
И не обязательно в таком порядке
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23.08.2022 13:03 Відповісти
НЕТ НЕ УБИЙЦЫ И НЕ МАРОДЕРЫ
А ПРОСТО ПЕ@ЕРАСТЫ ХУ@ЛОСТАНУ
ХУ@ЛОЛИСТЫ ЗОМБИ ВАТНИКИ
ПРИДУРКИ/// УШЛЕБКИ ВЫ@ЛЯДКИ
ШТОПАННЫЕ ВЯЛИКО-ОРДЛЫНСКИЕ @АНДОНЫ
ИМПЕРСКО СТАЛИНСКО ЛЕНИНСКИЕ БАЛАЛАЕЧНИКИ
ДЕБИЛЫ С ИЗВИЛИНОЙ В ЖОПЕ ПРИ ДЕФЕКАЦИЯХ...
ЛИЦА НЕ ОБИЖЕННЫЕ ИНТЕЛЕКТОМ,
НО ОБЕЗОБРАЖЕННЫЕ РЕПАННЫМ ИДИОТИЗМОМ
И ЛЮДИ С РАБСКОЙ СУШНОСТЬЮ
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23.08.2022 13:29 Відповісти
Як мінімум 45 тисяч мешканців можуть собі дозволити білу "ласточку" на якій будуть розсікати болота своєї необ'ємної.
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23.08.2022 12:23 Відповісти
зараз там, нехай мріють. "жигулі" можуть дозволить тільки декілька сотень самих везучих кацапських самок, більшості ж прийшло повідомлення про те, що їх виплодки прапалібєзвєсті.
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23.08.2022 13:11 Відповісти
Партію Ху@ла Єдина росія треба визнати терористичною організацією.
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23.08.2022 12:23 Відповісти
**** хитрые ублюдки с рф
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23.08.2022 12:23 Відповісти
Кацапи неперевершені брехуни. Клоуну далеко до них.
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23.08.2022 12:26 Відповісти
Интересно почему украинское население задает подобные вопросы оккупантам? Сомневаются видимо, что русня-террористы. Или как?
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23.08.2022 13:06 Відповісти
остатки от самого нестабильного 73%ного лохтората могут и повестить на сладкие слова засланцев и любой "бархатный" голос, не впервой..(
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23.08.2022 12:27 Відповісти
Тільки повний ідіот з мізками медузи може повірити в цинічну брехню від цих нелюдей. На таке навіть 73% не піде.
Єдина методичка, яка повинна існувати - згорнути цю хєрню трубочкою і засунути в дупу оккупантам. Все.
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23.08.2022 12:31 Відповісти
А хто такий ...уйло?
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23.08.2022 12:31 Відповісти
методичка для москальських не освідчених дибілів,
рашистські зомбі може в це повірять
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23.08.2022 12:32 Відповісти
"Можно подтереться вашей методичкой?" "Можно" (но надо упомянуть про подвал)".
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23.08.2022 12:33 Відповісти
які вони кончєні(((
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23.08.2022 12:33 Відповісти
- Ви вбивці ! - Нет, россия - стана великомучителей.
- Ви грабіжники ! - Нет, РПЦ призывает нас к святому мародёрству.
- Ви окупанти ! - Нет, это оккупация от чистого сердца, геноцид с самыми благими намерениями ....
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23.08.2022 12:38 Відповісти
РФ країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції)

большой возможности попасть в лагеря
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23.08.2022 12:39 Відповісти
"Упамянуть, что он являєца наркаманам". Десь я вже це чув...
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23.08.2022 12:40 Відповісти
Це просто гній ...
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23.08.2022 12:41 Відповісти
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23.08.2022 14:16 Відповісти
"польский злотий на ровнє с грівной"

Прислівники - жертви рузкаізичних щелеп
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23.08.2022 17:41 Відповісти
Зверніть увагу - п. 17 Пожалітися - можна, але подальших дій - ніяких У деяких пунктах - передати інформацію. Тут - нічого. Ніяких подальших дій для допомоги населенню
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24.08.2022 14:58 Відповісти
 
 