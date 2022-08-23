Рашисти розробили методичку для "агітаторів" на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ
Як зазначено в преамбулі "документ розповсюджується виключно інструкторів, афільованих керівництвом "Єдиної Росії" і не може бути переданий на ознайомлення третім особам".
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ.
З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях визначено кремлівську партію "Єдина Росія". Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії. З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з "Єдиною Росією" є секретною інформацією і не підлягає розголошенню.
"Згідно з "методичкою" окупантам дозволено "збір матеріальних коштів у населення". Натомість, суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (в тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння. Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями", - йдеться у повідомленні українських розвідників.
У ГУР МО наводять приклади питань та типових пропагандистських відповідей на них, якими повинні користуватись "агітатори":
Росія буде нас бомбити? – Ні, РФ виконує високоточні удари по військовим об’єктам (українські новини є хибними);
Я не хочу жити в РФ – Ви просто боїтеся. РФ країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції);
Чому ви це робите, вам платять? – Ні, ми добровольці (не члени партії);
Чому російська армія займається мародерством? – Російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати що це людський фактор і все);
Кажуть, що в РФ злидні – Це брехня, в РФ майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль;
Нам розповідали про Бучу – Це фейк від Зеленського;
Невже Зеленський нас ненавидить? – Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він "наркоман");
Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками? – З метою вашого захисту і безпеки.
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А ПРОСТО ПЕ@ЕРАСТЫ ХУ@ЛОСТАНУ
ХУ@ЛОЛИСТЫ ЗОМБИ ВАТНИКИ
ПРИДУРКИ/// УШЛЕБКИ ВЫ@ЛЯДКИ
ШТОПАННЫЕ ВЯЛИКО-ОРДЛЫНСКИЕ @АНДОНЫ
ИМПЕРСКО СТАЛИНСКО ЛЕНИНСКИЕ БАЛАЛАЕЧНИКИ
ДЕБИЛЫ С ИЗВИЛИНОЙ В ЖОПЕ ПРИ ДЕФЕКАЦИЯХ...
ЛИЦА НЕ ОБИЖЕННЫЕ ИНТЕЛЕКТОМ,
НО ОБЕЗОБРАЖЕННЫЕ РЕПАННЫМ ИДИОТИЗМОМ
И ЛЮДИ С РАБСКОЙ СУШНОСТЬЮ
Єдина методичка, яка повинна існувати - згорнути цю хєрню трубочкою і засунути в дупу оккупантам. Все.
рашистські зомбі може в це повірять
- Ви грабіжники ! - Нет, РПЦ призывает нас к святому мародёрству.
- Ви окупанти ! - Нет, это оккупация от чистого сердца, геноцид с самыми благими намерениями ....
большой возможности попасть в лагеря
Прислівники - жертви рузкаізичних щелеп