Повідомлено про підозру військовим РФ, які тероризували цивільне населення в Бородянці та Макарові, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям ськовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зс рф (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія).
Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.
"Встановлено, що ці військові тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області на початку широкомасштабної військової агресії рф проти України. Військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття "живим" щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства", - ідеться в повідомленні.
Як зазначають у відомстві, двом російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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