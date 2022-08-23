"Намагаємося вбити їх якнайбільше": МЗС Казахстану викликало посла України Врублевського через його слова про росіян
У Міністерстві закордонних справ Республіки Казахстан відбулася зустріч заступника міністра Єрмухамбета Конуспаєва з послом України Петром Врублевським.
Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ Казахстану, передає Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі послу висловлено протест у зв'язку з його висловлюваннями в інтерв'ю 21 серпня казахстанського блогера Діаса Кузаїрова. Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв з діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про слова Врублевського: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям". Проросійські організації в Казахстані виголошували вимоги оголосити посла України персоною нон грата.
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Намагаємося вбити їх усіх…..
Говорите политкорректно - орки, оккупанты, кацапы, рашисты.
Це правда!
Не хочете чути такі відповіді - не ставте таких запитань...))
казали б давайтє жить мірно? і все