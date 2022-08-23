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"Намагаємося вбити їх якнайбільше": МЗС Казахстану викликало посла України Врублевського через його слова про росіян

казахстан

У Міністерстві закордонних справ Республіки Казахстан відбулася зустріч заступника міністра Єрмухамбета Конуспаєва з послом України Петром Врублевським.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ Казахстану, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі послу висловлено протест у зв'язку з його висловлюваннями в інтерв'ю 21 серпня казахстанського блогера Діаса Кузаїрова. Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв з діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - йдеться в повідомленні.

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Йдеться про слова Врублевського: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям". Проросійські організації в Казахстані виголошували вимоги оголосити посла України персоною нон грата.

Казахстан (878) посольство України (285) росія (66478)


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Топ коментарі
+74
Врублевский-красавчик. Казахские власти-чмошники.
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23.08.2022 12:49 Відповісти
+64
Кацапы обиделись?
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23.08.2022 12:49 Відповісти
+64
Така правда: кацапів треба вбивати якнайбільше.
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23.08.2022 12:49 Відповісти
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А что нам с ними делать???? Они напали - УБИВАТЬ их надо как можно больше! Все остальные предложения - от лукавого!
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23.08.2022 13:47 Відповісти
Воспитанный человек не скажет: "я твой мать ееее.." ,а скажет : "Молодой человек да вы мне в сыны годитесь!" Или "Да я вам в отцы гожусь!"
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23.08.2022 13:49 Відповісти
Викликати казахського посла і вручити йому носту протесту у зв'язку з врученням ноти протесту українському послу у кахахстані,
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23.08.2022 13:51 Відповісти
И так по кругу пока ноты не закончатся)
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23.08.2022 18:24 Відповісти
Для дипломата это конечно большой конфуз. Наверно тоже в МГИМО учился.
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23.08.2022 13:59 Відповісти
Курсом русскага *******.
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23.08.2022 14:08 Відповісти
Посол повинен ясніші промовляти свої думки правильна фраза звучатиме так
Намагаємося вбити їх усіх…..
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23.08.2022 14:09 Відповісти
Не нужно осквернять свою речь матерными словами "русские" или "росияне".
Говорите политкорректно - орки, оккупанты, кацапы, рашисты.
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23.08.2022 14:09 Відповісти
Посол Украины в Казахстане красавчик.Все правильно сказал.
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23.08.2022 14:10 Відповісти
После уничтожения ***** и рашистов возьмутся за всех диктаторов и автократов, в том числе казахских. Затем они и лижут *****, потому как он - их крыша, пока что. Казахский народ на 90% за Украину, не сомневайтесь.
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23.08.2022 14:11 Відповісти
Нынешние власти играют на два лагеря. И вполне оправданно. Ты или становишься орудием какой-то стороны, со всеми прилагающимися шишками и кровью, или извлекаешь выгоду от бодания дураков считающих себя хозяевами мира.
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23.08.2022 14:22 Відповісти
Не вижу бодания. Вижу агрессию и захватническую войну со стороны империи зла и тьмы и сопротивление ей сил добра и света..
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23.08.2022 16:05 Відповісти
Хочеться спитати казахів,що вони будуть робити,коли прийдуть кацапи до них,будуть вбивати їхніх матерів,руйнувати будинки,гвалтувати дітей,а тих, хто захищає свою країну, садити в клітки і робити шоу страти.
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23.08.2022 14:25 Відповісти
Казахи,нагадаю вам,що війна-це процес,де головною задачею є знищення якомога більшої кількості ворогів.Які у вас є претензії до України?Ми вбиваємо недостатньо? Згоден.Будемо виправлятися!
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23.08.2022 14:36 Відповісти
казахо кацап это кото\пес-вато\свин..мультик был такой а еще ленс дупльс и злюки бобры..такая же фашисттошизофрения..
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23.08.2022 14:39 Відповісти
А що не так казав? Усе слушно.вбивати, вбивати,як мога більше вбивати.
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23.08.2022 14:41 Відповісти
А що було не так сказано? Кацапів треба розвішувати на стовпах!!!!
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23.08.2022 14:44 Відповісти
Казахи,хто на кого напав?Хто агресор,а хто жертва?Не здивуюсь,якщо в Казахстані продовжують дивитись кацапську пропаганду.
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23.08.2022 14:45 Відповісти
для посла такие слова действительно неуместны.Это не блогеры,не свободные "эксперты".Посол-ответственная должность и требует соответствующего этикета...теперь руснявые СМИ разнесут,что официальный Киев видит своей задачей убийство русскоязычных и русских,а вот их-то,бедненьких,и защищает Кремль от тотального уничтожения.Вот такая некрасивая картинка вырисовывается.Киеву такого посла нужно "послать" и срочно заменить на думающего 2не вниз головой"
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23.08.2022 14:53 Відповісти
нам похер что руснявые себе подумают, наша задача убить как можно больше кацапов. Нам похер на картинку из кацапстании, на фоне тех картинок что мы имеем каждый день из разрушенных городов. Смерть оккупантам!
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23.08.2022 16:48 Відповісти
Тролль, тебе действительно по..р. А вот нам в Украине не по..р, что будет разноситься по умам европейцев и американцев с подачи вашей рф в международной прессе.
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23.08.2022 23:05 Відповісти
А шо не так?
Це правда!
Не хочете чути такі відповіді - не ставте таких запитань...))
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23.08.2022 15:06 Відповісти
Нашому послу підтримка та повага!!!
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23.08.2022 15:22 Відповісти
щоб казахи казали якщо б на них напали москальські фашисти і вбивали тисячі людей?

казали б давайтє жить мірно? і все
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23.08.2022 15:25 Відповісти
Ну, все правильно він сказав... Чим більше тим краще для наступних поколінь...
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23.08.2022 15:46 Відповісти
мудаки казахские!когда ********* нападёт на них,они ещё вспомнят слова Врублевского!
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23.08.2022 17:05 Відповісти
У казахтанців на півночі кацабів пруд пруди,я що вони їх зараз нє почнуть їх вбивати то получать войнушку,так шо посол правий.
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23.08.2022 19:08 Відповісти
Поэтому кацапня давно зарится на Северо-Казахстанскую область с Петропавловском С/K..
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23.08.2022 19:25 Відповісти
ПОСОЛ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.08.2022 20:36 Відповісти
казахів теж на початку 30 околхозівалі, третина населення вмерла з голоду. Тепер слухають уроженців мухосранська, які заявляють "простест" Та то їх ********* бояться, бо пиляли бабло разом. Простим казахам похер ті ноти та розмови про збереження рускага мірка.
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23.08.2022 22:26 Відповісти
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