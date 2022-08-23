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РосЗМІ повідомляють про "приліт" в адміністрацію терориста Пушиліна. ФОТОрепортаж

Російські ЗМІ повідомляють про обстріл тимчасово окупованого Донецька, є інформація про влучання в "адміністрацію" терориста Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У центрі Донецька зафіксовано пряме влучення в адміністрацію Пушиліна внаслідок українського обстрілу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією окупаційних ЗМІ, у будівлі почалася пожежа через влучення снаряда.

Також дивіться: У Донецьку приліт у приміщення окупаційної поліції. ВIДЕО

РосЗМІ повідомляють про приліт в адміністрацію терориста Пушиліна 01
РосЗМІ повідомляють про приліт в адміністрацію терориста Пушиліна 02
РосЗМІ повідомляють про приліт в адміністрацію терориста Пушиліна 03
РосЗМІ повідомляють про приліт в адміністрацію терориста Пушиліна 04

Автор: 

Донецьк (948) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+45
не знаю навіть що було би кращи,щоб Чепушіло відразу відправився на концерт Кабздона чи щоб до кінця своїх днів був самоваром
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23.08.2022 12:55 Відповісти
+40
міняйте прапор, сцуки , по-биренькому! З Днем українського прапора!
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23.08.2022 12:54 Відповісти
+32
Пострадала штаб-квартира МММ ))
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23.08.2022 12:56 Відповісти
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Они ж просили "Центр принятия решений !!!"
Получите...
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23.08.2022 15:01 Відповісти
В очередь, сукины дети, в очередь!
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23.08.2022 15:37 Відповісти
пушки пушат пушилина.
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23.08.2022 12:54 Відповісти
********* підтвердила приліт і пожежу.
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23.08.2022 13:06 Відповісти
2й раз за лето, Кабздон, обезьянка гиви, алкаш сахарченко и гномик телефон ждут не дождутся
ещё и отряд орков
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23.08.2022 14:06 Відповісти
Шото серьезное руководители маладой риспублики курили
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23.08.2022 12:54 Відповісти
Очень подозрительное прямое попадание арты издалека...Ну если бы хаймерс, тогда бы не возникало вопросов. Может кто поближе загасил, ну с кем не бывает?...
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23.08.2022 13:41 Відповісти
Про передані керовані снаряди 155 мм нічого не чули?
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23.08.2022 13:50 Відповісти
там забудова. сумнівно, що снаряд так мануврував..
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23.08.2022 14:03 Відповісти
Блуждающій *********...
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23.08.2022 12:54 Відповісти
міняйте прапор, сцуки , по-биренькому! З Днем українського прапора!
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23.08.2022 12:54 Відповісти
они сами себя обстреливают...
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23.08.2022 12:54 Відповісти
не знаю навіть що було би кращи,щоб Чепушіло відразу відправився на концерт Кабздона чи щоб до кінця своїх днів був самоваром
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23.08.2022 12:55 Відповісти
Краще , залишити цю падаль , самоваром
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23.08.2022 13:02 Відповісти
бидоном....
(в смысле без краника)))
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23.08.2022 13:03 Відповісти
Сурово , но справедливо
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23.08.2022 13:04 Відповісти
не, в смысле саавсем нищим.
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23.08.2022 13:11 Відповісти
Або як оцей чорнуватий сюр... причому є припущення, що Пенісу Душиліну після ґампутації голови буде якраз норм...

https://mrakopedia.net/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB Анацефал

Когда мне сказали, что ампутация головы неизбежна, я думал, что это конец. Все, хана, приплыли. Мама меня успокаивала как могла. Ничего, говорила она, сейчас такая операция занимает минут десять. Аппендицит и то дольше вырезают. Ты ничего не почувствуешь. Это совсем не больно. Да, местная анестезия. Десять минут и все. Нет, конечно, до конца дня ты останешься в больнице. Доктор должен убедиться, что операция прошла нормально. Вот он посмотрит, чтобы шов не расходился, ты нормально себя чувствовал, температура и анализы были в норме. И вечером или, самое позднее, завтра утром, тебя выпишут. Мама улыбалась, даже шутила. Говорила, что я всегда безголовым придурком был, так что беспокоиться не о чем. Конечно, она нервничала и переживала, но держалась молодцом. Только мне от этого легче не становилось. Голову оттяпать! Боже мой, без головы это уже и не я вовсе буду. Так мне думалось. Кто я такой? В ответ на этот вопрос память рисовало мое лицо, каким я видел его в зеркале и на фотографиях. И кем я стану, лишившись лица? Безголовым придурком, которым, по словам мамы, был всегда? И где вообще скрывается это самое "я"? Когда моя голова отделится от тела, что это будет - я и моя голова? Или я и мое тело? Что я буду делать? Кому я буду нужен? Мысли сводили меня с ума. Я ждал операции, как казни.

Миловидная медсестра обрила мою шею и промокнула ваткой со спиртом. Меня уложили в койку на колесиках и повезли в операционную. Лучше уж бы мне дали самому взойти на эшафот. Тогда я мог бы крикнуть пару проклятий толпе, собравшейся поглазеть на мое обезглавливание. Тут же не было ни толпы, ни эшафота. Белое стерильное помещение, доктора и ассистенты в одинаковых халатах и респираторах, закрывающих лица. Сыпать проклятиями в такой ситуации казалось ребячеством. Зачем их злить? Они всего лишь делают свою работу. Только бы он сделали ее хорошо. Очутившись на операционном столе, я всерьез попытался заглянуть в свое будущее после операции. Только тогда у меня появилась надежда, что это будущее настанет. Что я буду жить. Это не конец, это не конец, это не конец - твердил я спасительную мантру.

Укол в кадык. Анестезия. Мышцы лица и шеи мгновенно задеревенели, стало трудно дышать. Я вращал глазами, желая и боясь увидеть инструмент, которым мне сейчас ампутируют голову. Медсестра, бормоча что-то ласковое и успокаивающее, повязала мне на глаза черную светонепроницаемую ленту. Мир вокруг меня исчез. Остались только тихие голоса врачей, обменивающихся короткими фразами, да металлический лязг хирургических инструментов. Потом исчезли и эти звуки. Кажется невероятным, но я просто уснул.

Когда я проснулся, операция уже закончилась. Меня охватила паника, всепоглощающий ужас. Темнота и тишина, крик, рвущийся наружу, но не находящий выхода. Поднял непослушные руки и ощупал шею - пенек, обвязанный тюрбаном бинтов. Голова исчезла. Хотелось плакать, но отсутствие глаз не позволяло. В бессильной злобе я попытался сорвать бинты, но они были повязаны столь крепко, что я лишь сломал ноготь да расцарапал шею. Доведя себя до изнеможения, я снова провалился в сон.

На следующий день меня выписали из больницы. Шов не болел, лишь немного чесался. Прежде чем мама увезла меня домой, доктор дал мне протез - голову манекена. Пластиковую, с пластиковой же застывшей "прической", нарисованными глазами и ртом. Этот протез был нужен не мне, а окружающим. Я видел, как люди смотрят на анацефалов - испуганно и брезгливо одновременно. Одно время церковь и общественные организации, вроде "Матерей на Страже Порядка и Нравственности", пытались добиться того, чтобы операции по удалению головы оказались вне закона. Крикуны с плакатами и транспарантами до хрипоты доказывали миру, что это аморально, противоестественно, бесчеловечно и так далее. В ответ последовали публичные выступления матерей, перед которыми стоял выбор - лишить ребенка головы или лишиться ребенка. После этого даже религиозные фанатики оставили борьбу. Тем не менее, безголовых боялись и сторонились. Кто может знать, что у них на уме? Чего ждать от людей, лишенных мимики, голоса, взгляда? Протез же позволял хоть как-то замаскировать ущербность. Конечно, пластмассовой пустой головой никого не обманешь, но с ней анацефал больше походил на человека.

Как только я оказался дома, папа первым делом выбросил протез. Это могло означать лишь то, что отныне я пожизненный узник в своем доме - выходить на улицу без протеза запрещалось. Этого добилась "Ассоциация Пенсионеров" после того, как две старухи умерли от инсульта прямо на улице. Причиной якобы послужил "всадник без головы" - анацефал на велосипеде, проехавший мимо без протеза. Отец и раньше не бывал со мной особенно ласков, но обрекать меня на изоляцию - это уже слишком. Правда, позже оказалось, что поступок отца я истолковал неверно.

Понемногу привыкая к новой жизни, я с удивлением ощутил, что эта жизнь не так уж плоха. Я подолгу медитировал - ничто не могло меня отвлечь, кроме чувства голода или надобности сходить в туалет. Познавал себя, исследовал собственные глубины. Там, в глубине меня, была всепоглощающая пустота. Это успокаивало. Очень скоро я стал самим олицетворением спокойствия. Меня все устраивало - впервые это длилось дольше одного мгновения. Все тревоги ушли вместе с головным мозгом - остался только я, рафинированный концентрат моей истинной сущности.

В мой день рождения папа подарил мне протез, который смастерил сам в подвале. Отличный деревянный череп, обтянутый тонкой телячьей кожей. Парик из настоящих человеческих волос. Стеклянные глаза, открывающиеся и закрывающиеся от покачивания головой. Рот остался неподвижным, но теперь форма и положение губ изображали приветливую, хоть и чуть надменную улыбку. Внимание папы меня подтолкнуло на шаг вперед. Мое сознание эволюционировало от спокойствия к счастью. С тех пор я неизменно счастлив.

Прошло много лет, мои родители давно умерли, но я по-прежнему счастлив. Кожа на лице протеза такая же гладкая, как в тот день, когда папа мне его подарил. Улыбка свежа, а глаза исправно закрываются, стоит мне запрокинуть голову.

Иногда во сне я вижу папу и маму. Они смотрят на меня и улыбаются. Какую чудесную голову ты сделал нашему мальчику, говорит мама. Да, отвечает папа, всегда хотел, чтобы он был похож на Жерара Депардье. Тогда надо было сделать нос побольше, смеется мама. Папа кивает и тоже смеется. Я понятия не имею, кто такой Жерар Депардье, но смеюсь вместе с ними, потому что счастлив.
(с) Г. А. Васильев
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24.08.2022 04:36 Відповісти
ЗНАМО ПЕРЕЦ - цэ закономерность... хутин пуй - на очереди, там у кремляди терки начались.... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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23.08.2022 13:03 Відповісти
І Гіркін поголив вуса, та кудись тікав. Щось в паРаші дивне робиться. Подивимося, що далі буде. Якщо почнуть валити гауляйтерів і пропагандонів, то значить, пішла зачистка "русського міра".
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23.08.2022 13:03 Відповісти
Доречі, кажуть, Патрушев з інфарктом зліг, хз, чи це правда.
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23.08.2022 13:04 Відповісти
ой перестаньте ! ))) совпадение канешна...
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23.08.2022 13:04 Відповісти
Як варіант - ***** здохло. Або здихає, що не принципово. А пріємнікі своєчасно зайнялись відповідним ритуалом - почали гризню за владу на виживання.
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23.08.2022 14:57 Відповісти
Душилін "прійомнік"??? Ахахахха, да скорее уже гіркін
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23.08.2022 15:32 Відповісти
Пострадала штаб-квартира МММ ))
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23.08.2022 12:56 Відповісти
Дай Боже щоб прямісінько йому в сраку!
Чепушило (ОЙ)бане...
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23.08.2022 12:57 Відповісти
Очевидно готують виправдання ударів по адміністративним будівлям України.
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23.08.2022 12:57 Відповісти
Їм виправданням не потрібно. "Там біл штаб Азова!" - всьо.
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23.08.2022 13:05 Відповісти
Оо, це вже точно ми. Чекайте добавки!
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23.08.2022 12:58 Відповісти
Почему всякая сволочь Пушилин, Стремоусов .Аксёнов и т.д и т.п до сих пор не фрагментированы? Выкрасть с Молдовы Чауса смогли, а вот на этих, как то , - никак. Что мешает или кто мешает?
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23.08.2022 12:59 Відповісти
душилін дуже полохливий і страшно сситься
аксьонов вже чкурнув на раіссю
за стрємоусова не знаю
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23.08.2022 13:50 Відповісти
Стремается Стремоусов, ажно уссалси...
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23.08.2022 20:27 Відповісти
Потому, что цена им чуть менее чем ноль, и тратить на это пустое место ресурсы, себя не уважать.
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23.08.2022 23:31 Відповісти
Ликвидацию душилина гебня планировала еще перед массовым вторжением. типа казус белли. так что этот обстрел вполне в их стиле. Украине нахрен он не упал, чтобы еще ракеты на него тратить. все равно ничего он не решает.
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23.08.2022 12:59 Відповісти
Ой, летіли дикі гуси, ой летіли у вівторок дощовий. Не питай мене даремно, хто же оркам, каміння зоряні приніс.
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23.08.2022 12:59 Відповісти
Куріння вбиває.
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23.08.2022 13:00 Відповісти
Мабуть , рашисти не задоволені пенісом душіліним і вирішили його прибрати !!
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23.08.2022 13:00 Відповісти
Путлер дома в Москве взрывал и бабу Дугину взорвал...что ему стоить пульнуть по Донецку?
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23.08.2022 13:01 Відповісти
О-о, невже сдохло?
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23.08.2022 13:01 Відповісти
єх Солов'їний помьот пише що Чепушило не був у будинку на момент попадання((( надіюсь хоча б що орків багато підшкварилось
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23.08.2022 13:01 Відповісти
не до кремля московського, нє?
тільки до пушапера?
шо так слабо, раша-пропагаша?
он на дугіну спромоглися знайти український слід, чого досі замах на путю не викрили?
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23.08.2022 13:01 Відповісти
напиз*ив російських грошей і зараз буде з себе жертву обстрілів робити, не вірте цьому мммщіку
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23.08.2022 13:01 Відповісти
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23.08.2022 13:02 Відповісти
Стопудово, минимум 1. максимум 7 из 200 в парке Победы. Пани Ведана еще не знает.
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23.08.2022 13:07 Відповісти
жертви серед колаборантів є? пушок згуляв в тушок? тушка пушка гарна причина для гопака.
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23.08.2022 13:04 Відповісти
чеПушилін здох?
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23.08.2022 13:06 Відповісти
Ще не відомо , але скоро ....
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23.08.2022 13:08 Відповісти
Самый интересный вопрос. Хотя разве он жил? Так, существовал...
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23.08.2022 13:15 Відповісти
І як сильно розпушили?
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23.08.2022 13:06 Відповісти
Микола Миколович,питання вірне...Тут щось не сходиться-домбас ***** вже "звільнив",операція по плану і строках відбулася,і ще перед цим Україна 8 років "бомбила" Домбасят.Та за 8 років там каменя на камені не повинно бути.Це фейк,повна брехня і самі щось зірвали.Дим -це інсценіровка...
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23.08.2022 13:34 Відповісти
Pravilno kakaja ecio mozet bit administracija u teroristov.Pust s podvalax rukovodit
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23.08.2022 13:07 Відповісти
Це підготовка для бомбардувань адміністративних будинків в Україні. Цей пушілін нафіг нікому не всрався в Україні, так само, як і вашистька самиця в Москві але в кацапні зовсім інший менталітет-вони помішані на датах і особистостях адже більше їм немає за що зачипитись. В росіян є їхня держава. Зі всіма атрибутами (царями, датами, окупованими територіями, імперією і.т.д.). Вони не мають зв'язку із землею на котрій живуть на генному рівні як українці, тому вони і не розуміють автохонтів українців і за що вони воюють. Т
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23.08.2022 13:07 Відповісти
Курмаршал, гывы и моторыло уже столы в аду накрыли. Не подведи их,чепушилка🤞
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23.08.2022 13:08 Відповісти
Этот Мммщик на дамбассе никто... всего лишь картина для Ольги ********** в ее дерьмоящике...чем были раньше все эти Гиви Мотодрылы и прочие ЗаХерченки...
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23.08.2022 13:08 Відповісти
Моторол власноручно вбивав українських військових, так що в його випадку все вірно.
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23.08.2022 13:11 Відповісти
Бимбили бамбас 8 лет. А пенису душилину только сейчас прилетело. Странно.
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23.08.2022 13:09 Відповісти
даже если не попало прямо в падлу....то "звоночек" отличный !!!
с днем нашего прапора, андон !!! (древко тебе в ....)
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23.08.2022 13:09 Відповісти
Здох пушілін, живе пушілн? Яка різниця!? Дуже дорого витрачати на якогось гандона снаряд. Завтра кацапи пришлють такого самого «пушіліна». Там вся країна один сплошний «пушілін».
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23.08.2022 13:10 Відповісти
Його там зачекались.
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23.08.2022 13:10 Відповісти
більшість з них, нажаль, здохли внаслідок розборок між собою.
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23.08.2022 16:37 Відповісти
Не кури падлюка!

Слава Україні!
Героям Слава!
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23.08.2022 13:12 Відповісти
Та хай падлюка курить, і якнайбільше!
Хіба ж Вам шкода?
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23.08.2022 15:02 Відповісти
...И где вы были 8 лет...
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23.08.2022 13:12 Відповісти
Похоже на блуждающего шмеля
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23.08.2022 13:13 Відповісти
Або міжповерховий дротохід зламався і вибухнув у шахті 💥 звичайнісінька справа, ледве не у кожному під'їзді така зуйня буває...
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23.08.2022 20:34 Відповісти
Провокація кремля, щоб пояснити завтрашні удари по Банковій і ВР?
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23.08.2022 13:14 Відповісти
Якби орки в'#бали по ОПі, я не мав би нічого проти.
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23.08.2022 15:03 Відповісти
Если накрыли этого борцуна за русский мир Салям Малейкума Пенис Душилина - это лучший подарок ко Дню Украинского Флага!
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23.08.2022 13:18 Відповісти
попали-непопали в Че Пушилина, но килограмм пять он сбросил сразу
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23.08.2022 13:19 Відповісти
Можем пафффтарить, если чо
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23.08.2022 13:21 Відповісти
Жду от касаба "пафтарить", толь уже не до маацфы, а хотя бы до Урала!
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23.08.2022 14:02 Відповісти
В центр прінятія рішєній
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23.08.2022 13:27 Відповісти
На хера по этой 100% марионетке тратить драгоценные снаряды? И даже не нему, а по его "офису"?
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23.08.2022 13:42 Відповісти
Ето просто празднік кокой-то!!!!! як ми цього чекали!!

угораю з коментарів)))

шкода, правда, що чепушилін не задвохсотився, ну, нічого. падаждьом!
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23.08.2022 13:45 Відповісти
пенис душилин или денис петушилин должен умереть, много ляпал своим дурным языком.
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23.08.2022 13:50 Відповісти
Где труп этой свинособаки "пушилина"???
Если нет тела, значит эфэсбе-е-е-шники стреляли! На кой хер, нам рушить здание? Нам же, скоро и ремонтировать придётся,как только касабов закопаем....
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23.08.2022 13:51 Відповісти
Відеозвернення записав,але я не став дивитися-мене від його виду чомусь на рвоту тягне
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23.08.2022 14:02 Відповісти
Пу#ін його знає, може воно само в своє і стрільнуло...
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23.08.2022 14:16 Відповісти
О-о-о, поганенький знак, готуються до обґрунтування удару по "центрам принятия решений".
Народ, будьте пильні, особливо сьогодні та завтра.
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23.08.2022 13:56 Відповісти
Самі себе обстріляли щоб нити.
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23.08.2022 14:09 Відповісти
Видумали привід щоб вдарити по Києву
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23.08.2022 14:36 Відповісти
чепушилін тебе скоро нквд прибере , так що на концерт вже не довго
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23.08.2022 14:38 Відповісти
че там с петушилиным, шомпанское пить сегодня?
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23.08.2022 15:08 Відповісти
Треба що б Донецьк був схожий на Харків тоді ці чорти сепарські зрозуміють ,що таке "русский мир "
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23.08.2022 15:09 Відповісти
Не "центр прийняття рішень", та все ж таки об'єкт символічний.
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23.08.2022 17:58 Відповісти
8 лет бамбили бамбас, а чепушилину только сейчас прилетело неувязочка.
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23.08.2022 18:28 Відповісти
Цікаво, що над входом герб з двоголовим орлом. В московії він означає імперію, межі якої на заході і сходи і на які ці ворони дивляться. А куди дивляться донбаські *********?
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23.08.2022 18:42 Відповісти
Местные говорят, что этот офис построил себе регионал Колесников, владелец Конти. На тот момент это был самый современный, прекрасно оборудованный корпоративный бизнес-центр. Конечно, новая «народная» власть с ее «народными» губернаторами и мэрами, избранными толпой неизвестно кого, облюбовали его под свои резиденции. Ну а Колесников взамен смог продолжить работу Курской кондитерской фабрики. Не удивляйтесь, она продолжает платить налоги стране агрессору. Ну то такое..
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23.08.2022 19:08 Відповісти
Треба було ще у двоголову курку влучити.

Так а шо з пєнісом душиліним? Іздох чи ніт?
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23.08.2022 20:58 Відповісти
Смішно - кацапи обстріляли офіс данбасянского кримінальника і видають це за замах на Кеннеді
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23.08.2022 21:59 Відповісти
Андрей. Серед 22 цукеркових фабрик у рашці, Борис має долі в 7. Інші належать "православним братам" Ананьевим. Борис завжди топив за рузге і зараз він там, скоріш за все. А бізнес цуентр він подарував Пенісу, донецькому Че. Скоріш за все у Пеніса буде такий же Конец як у Че - убьють свої.
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23.08.2022 22:37 Відповісти
невпинно і невблаганно наближаються "2-3 тижні (с)", після яких москалі і їх раби обнуляться в Україні!
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24.08.2022 04:16 Відповісти
хоть бы бройлера поцепили на входе . а то мутант ***** двуголового
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24.08.2022 05:53 Відповісти
 
 