РосЗМІ повідомляють про "приліт" в адміністрацію терориста Пушиліна. ФОТОрепортаж

Російські ЗМІ повідомляють про обстріл тимчасово окупованого Донецька, є інформація про влучання в "адміністрацію" терориста Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У центрі Донецька зафіксовано пряме влучення в адміністрацію Пушиліна внаслідок українського обстрілу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією окупаційних ЗМІ, у будівлі почалася пожежа через влучення снаряда.

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