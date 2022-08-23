Вдень у Харкові прогриміли вибухи. Терехов повідомив про артобстріл Шевченківського району міста
Сьогодні, 23 серпня, вдень у Харкові під час оголошеної повітряної тривоги прогриміли вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
"Артилерійський обстріл Шевченківського району. Будьте уважні", - зазначив він.
Як повідомлялось, сьогодні Харків відзначає день міста. Рашисти вже "привітали" його мешканців ранковим обстрілом Київського району.
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