Окупанти протягом доби гатили з мінометів та артилерії по прикордонню Сумщини й Чернігівщини

На Півночі росіяни знову обстрілювали територію України з мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомили на сторінці Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 22 серпня російські окупаційні війська обстрілювали прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Зафіксовано чотири обстріли території Семенівської громади Чернігівської області зі 120-мм мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало близько 30 вибухів.

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Дві 120 мм міни росіян розірвалися на території Серединобудської громади Сумської області. Постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає.

Раніше повідомлялося, що росіяни били по прикордонних громадах Шосткинського району. Зафіксовано близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по Сумщині.