Саміт Кримської платформи відбудеться у розширеному вигляді, приєдналися країни Латинської Америки та африканського континенту, - Зеленський
У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн.
ЯК повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні саміт пройде у розширеному вигляді, за участю 60 лідерів різних країн. До нас приєдналися і країни африканського континенту, і країни Латинської Америки", - наголосив глава держави.
"Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати наш український півострів Крим", - сказав Зеленський, додавши, що "Кримська платформа - чудовий інструмент з деокупації Криму".
Говорячи про співпрацю з Польщею, він зазначив, що є питання, де потрібна тиша" "Я вдячний за цю тишу, але головне, щоб цю тишу потім почув наш ворог".
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