Саміт Кримської платформи відбудеться у розширеному вигляді, приєдналися країни Латинської Америки та африканського континенту, - Зеленський

У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні саміт пройде у розширеному вигляді, за участю 60 лідерів різних країн. До нас приєдналися і країни африканського континенту, і країни Латинської Америки", - наголосив глава держави.

"Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати наш український півострів Крим", - сказав Зеленський, додавши, що "Кримська платформа - чудовий інструмент з деокупації Криму".

Говорячи про співпрацю з Польщею, він зазначив, що є питання, де потрібна тиша" "Я вдячний за цю тишу, але головне, щоб цю тишу потім почув наш ворог".

Також читайте: Президент Польщі Дуда прибув до Києва