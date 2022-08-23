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Новини
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Саміт Кримської платформи відбудеться у розширеному вигляді, приєдналися країни Латинської Америки та африканського континенту, - Зеленський

зеленський

У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні саміт пройде у розширеному вигляді, за участю 60 лідерів різних країн. До нас приєдналися і країни африканського континенту, і країни Латинської Америки", - наголосив глава держави.

"Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати наш український півострів Крим", - сказав Зеленський, додавши, що "Кримська платформа - чудовий інструмент з деокупації Криму".

Говорячи про співпрацю з Польщею, він зазначив, що є питання, де потрібна тиша" "Я вдячний за цю тишу, але головне, щоб цю тишу потім почув наш ворог".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+2
І шо, заберуть у ***** Крим?
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23.08.2022 13:19 Відповісти
+2
за що нам така ганьба?
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23.08.2022 13:21 Відповісти
+1
Уберите с саммита буфет. Африка не приедет.
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23.08.2022 13:21 Відповісти
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І шо, заберуть у ***** Крим?
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23.08.2022 13:19 Відповісти
за що нам така ганьба?
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23.08.2022 13:21 Відповісти
За 19 рік хуженібудіт.
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23.08.2022 13:23 Відповісти
подождите, это мы еще не знаем, в какой косоворотке оно появится на День Незалежності.
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23.08.2022 13:42 Відповісти
Уберите с саммита буфет. Африка не приедет.
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23.08.2022 13:21 Відповісти
Потужно, велично але ні про що
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23.08.2022 13:27 Відповісти
вова, обязательно пригласи прогрессивных лидеров африканского мира, с которыми ты имел честь пообщаться впервые в истории современной Украины - из Ботсваны, Замбии, Ганы, Гвинеи-Бисай... ты на трындеж с ними потратил уйму народных бабок, да плюс вложил (с прибылью) бабло в видосики типа отчетов о беседе с ними... поц, в каком ты детском саду... кто тебя там в недоясельной группе воспитывает... какая нахер крымская платыформа... война... задача освобождения Украины от супостата... а ты своим гнусавым голосов хочешь шо то ляпнуть и получить гонорар... ты президент Украины, но не мой президент... мне стыдно...
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23.08.2022 13:35 Відповісти
Та нехай. Тільки випивку і закуску хай приносять з собою.
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23.08.2022 13:59 Відповісти
У Ze нехилая хатынка в Крыму и он исправно за нее платит бабосы в Мавзолейный бюджет путлера...
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23.08.2022 14:22 Відповісти
Такі уйобки стають президентами тому що в школі діти вивчають не логіку, а всяку *****
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23.08.2022 14:22 Відповісти
 
 