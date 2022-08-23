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На колаборанта Телегіна було скоєно замах в Херсоні, він вижив, - росЗМІ

телегін

Замах було скоєно на так званого "заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області" Ігоря Телегіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. 

Відомо, що Телегін живий.

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Автор: 

замах (568) Херсон (3471)


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Топ коментарі
+7
Да шо ж таке? Всі виживають. Партизани, подвойте кількість вибухівки.
З.І. може спеціально невеликі заряди ставлять, шоб перехожих не повбивало?
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23.08.2022 13:35 Відповісти
+6
Но нервы у него уже не те. Может даже сраться начнёт непроизвольно.
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23.08.2022 13:37 Відповісти
+4
"обдєлался крупно іспугом" ? ))
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23.08.2022 13:35 Відповісти
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Да шо ж таке? Всі виживають. Партизани, подвойте кількість вибухівки.
З.І. може спеціально невеликі заряди ставлять, шоб перехожих не повбивало?
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23.08.2022 13:35 Відповісти
Не все,как минимум трое уже на концерте кобЗдона.
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23.08.2022 13:40 Відповісти
Тільки тебе, диванного воїна, забули спитати партизани, скільки вибухівки їм треба ставити
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23.08.2022 15:06 Відповісти
"обдєлался крупно іспугом" ? ))
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23.08.2022 13:35 Відповісти
Не тільки "крупно", але і "жидко".
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23.08.2022 14:11 Відповісти
живий покищо....
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23.08.2022 13:35 Відповісти
хаждєніе па мукам 2.0
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23.08.2022 13:36 Відповісти
Ничего страшного, это поправимо.
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23.08.2022 13:37 Відповісти
Оце саме зараз з Естонії підїде пані Вовк,і закінчить справу,а то без неї ніяк...
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23.08.2022 14:02 Відповісти
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23.08.2022 16:53 Відповісти
Но нервы у него уже не те. Может даже сраться начнёт непроизвольно.
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23.08.2022 13:37 Відповісти
кто то хлопнет в ладоши и запах пошел.
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23.08.2022 14:41 Відповісти
этот тоже без жопы теперь будет жить?
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23.08.2022 13:38 Відповісти
Плохо что выжил,но попытка покушения-это хорошо.
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23.08.2022 13:39 Відповісти
Тепер відстірує штани.
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23.08.2022 13:40 Відповісти
живий, але всрався...
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23.08.2022 13:41 Відповісти
Вижив то вижив. Але здоров'я того вже не буде мати.
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23.08.2022 13:42 Відповісти
Живым можно быть в разном состоянии.Сальдо тоже живой.
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23.08.2022 13:43 Відповісти
Фанни Каплан застрелила вождя мирового гоффна чЛенина на заводе Михельсона 30 августа 1918 года..но чЛенин выжил...потом на рабZee объявили Красный террор...
Дзержинский знал что делать...
Хотя чЛенин по факту сдох...сифилис головного мозга навсегда похоронил этого террориста...
Игорь Тальков когда то спел...
Но не предан Земле тиран ..объявивший войну стране...
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23.08.2022 13:50 Відповісти
На жаль , кацапи , і Талькова прибрали за лаштунками сцени , де вів співав 😞
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23.08.2022 14:11 Відповісти
Живучі,падли
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23.08.2022 14:04 Відповісти
Телегін сам себе попередив для піару
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23.08.2022 14:09 Відповісти
Ермак с 24.02.2022 первые недели тоже прятался от партизан, но потом понял - пронесло.
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23.08.2022 14:11 Відповісти
Та вони всі ховалися , як щурі перед погромами
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23.08.2022 14:12 Відповісти
Молоді, ще недосвідчені партизани. Нічого, досвід приходить з часом.
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23.08.2022 14:24 Відповісти
тєлєгіна пишіть правильно..
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23.08.2022 14:44 Відповісти
вот почему гады живучие?
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23.08.2022 14:47 Відповісти
Один раз повезло, второй раз не повезет...
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23.08.2022 15:02 Відповісти
Кіно і знов кіно. Стільки замахів і всі виживають. Хоч би хтось іздох.
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23.08.2022 15:03 Відповісти
Далі буде...
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23.08.2022 15:03 Відповісти
Жаль. ну чтож "дорогу осилит идущий". Надо продолжть пытаться.
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23.08.2022 15:04 Відповісти
побільше таких новин
то менше буде бажаючих нажитися на горі війни
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23.08.2022 15:18 Відповісти
Це так як із жуками, не здохли, але вже того здоров'я мати не будуть...
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23.08.2022 16:26 Відповісти
поки що але мае скоро до коб3дона
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23.08.2022 16:37 Відповісти
 
 