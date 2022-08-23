На колаборанта Телегіна було скоєно замах в Херсоні, він вижив, - росЗМІ
Замах було скоєно на так званого "заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області" Ігоря Телегіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зазначається, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Відомо, що Телегін живий.
Топ коментарі
+7 Зэлэный_Змий
показати весь коментар23.08.2022 13:35 Відповісти Посилання
+6 Erlich Bachman
показати весь коментар23.08.2022 13:37 Відповісти Посилання
+4 Fjall_Raven
показати весь коментар23.08.2022 13:35 Відповісти Посилання
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З.І. може спеціально невеликі заряди ставлять, шоб перехожих не повбивало?
Дзержинский знал что делать...
Хотя чЛенин по факту сдох...сифилис головного мозга навсегда похоронил этого террориста...
Игорь Тальков когда то спел...
Но не предан Земле тиран ..объявивший войну стране...
то менше буде бажаючих нажитися на горі війни