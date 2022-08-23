З українських портів вийшло вже 33 кораблі з майже 720 тисячами тонн агропродукції, - Мінагрополітики

За 22 дні з початку роботи "Зернового коридору" з українських морських портів вийшло 33 кораблі, на борту яких сукупно 719 549 тонн агропродукції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Мінагрополітики.

У міністерстві зазначили, що ще 18 суден вантажаться і очікують черги на виїзд.

"До війни сільське господарство разом із іншими суміжними галузями формувало близько 20 % української економіки. Зараз на тлі падіння інших секторів це будуть усі 30 %, можливо й 35 %. Тобто 1/3 нашої економіки – це сільське господарство, яке на 70 % залежить від експорту. Ми виробляємо такі великі обсяги, що їх неможливо спожити на внутрішньому ринку", – підкреслив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За словами Тараса Висоцького, настільки критично не тільки виготовити те, що потрібно нам самим спожити, але й експортувати, щоб і надалі розвивати сільське господарство України, яке робить такий величезний внесок в українську економіку.

Він наголосив, якщо ми в липні експортували у цілому 3 млн тонн с/г продукції, то за 15 днів серпня – уже 2 млн тонн. Тобто, маємо вийти мінімум на 4 млн тонн експорту в серпні, а це плюс $ 250–300 млн валютної виручки тільки за місяць.

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Крім того, завдяки роботі "Зернового коридору", як пояснив перший заступник Міністра, вирівнялися експортні ціни, які дають впевненість українським фермерам, що вони не збанкрутують і матимуть змогу покрити витрати на виробництво.