Зеленський про загрозу масованих обстрілів України на День Незалежності: Будуть бити нас - отримають потужну відповідь

У разі збільшення Росією кількості ракетних обстрілів впродовж 23-24 серпня відповідь України буде потужною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі зі ЗМІ в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Для мене, як для президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас - усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах. Будуть бити нас - будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше", - сказав глава держави, коментуючи ймовірність збільшення кількості ударів РФ по столиці у святкові дні.

Він також зазначив, що володіє певною інформацією від української розвідки та іноземних партнерів щодо ворожих планів.

"Наша розвідка працює з нашими партнерами. Ми їм вдячні за цю інформацію. Чи є загроза? Є загроза. Вона, я вважаю, щоденна, ця загроза. Чи є якась додаткова інформація? Ми знаємо пріоритети по об'єктах інфраструктури або по державних інституціях, але я не бачу, щоб дуже щось змінилося. Починаючи з першого дня 24 числа (лютого. - Ред), Росія постійно це робить. Чи можуть вони збільшити кількість цих ударів? Так, вони можуть це зробити на 23-24 число. Це вся інформація, яку я маю. Іншої інформації у мене немає", - сказав Зеленський.

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