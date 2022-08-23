Зеленський про загрозу масованих обстрілів України на День Незалежності: Будуть бити нас - отримають потужну відповідь
У разі збільшення Росією кількості ракетних обстрілів впродовж 23-24 серпня відповідь України буде потужною.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі зі ЗМІ в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Для мене, як для президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас - усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах. Будуть бити нас - будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше", - сказав глава держави, коментуючи ймовірність збільшення кількості ударів РФ по столиці у святкові дні.
Він також зазначив, що володіє певною інформацією від української розвідки та іноземних партнерів щодо ворожих планів.
"Наша розвідка працює з нашими партнерами. Ми їм вдячні за цю інформацію. Чи є загроза? Є загроза. Вона, я вважаю, щоденна, ця загроза. Чи є якась додаткова інформація? Ми знаємо пріоритети по об'єктах інфраструктури або по державних інституціях, але я не бачу, щоб дуже щось змінилося. Починаючи з першого дня 24 числа (лютого. - Ред), Росія постійно це робить. Чи можуть вони збільшити кількість цих ударів? Так, вони можуть це зробити на 23-24 число. Це вся інформація, яку я маю. Іншої інформації у мене немає", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Джерело:
видео: https://twitter.com/i/status/1562010867486658560
сложите два плюс два......
і навпаки, як наші обстріляли Крим, так в кремлі і заткнулися. воносамо.
Потужну відповідь в інформаційному просторі. Цим все сказано.🤣🤣🤣
Аби хоч 5% єнергії зелефобів направити на обсирання русні - вже була б потужна інфо-відповідь...
а чего ждать??? сработай на опережение - начинай лупить на юге...а еще лучше на востоке...где ад... и где зубами цепляются за каждій сантиметр...особенно в тех местах, где кое-кто приказал перистатьстрилять и атвестивайска... перед тем как заглянуть в нежные бельмы *****....
Эх, Зеля, Зеля.... Ермак-то успеет уйти, а тебя оставит дерьмо собирать.
Генштаб принял решение без моего ведома несколько опасных решений...
Я запрещаю Генштабу принимать такие решения...а это значит Ze в военных делах ноль...
У меня создалось впечатление, что в собстенном офисе президента есть отмашка, т.е. провокация, готовить такие речи, чтобы подчеркнуть несостоятельность и инфантильность президента.
Господин Ермак читает это всё или, с его распоряжения?
Бийте цих тварин не чекаючи якогось приводу.
Чи ця заява лише привід покрасуватися на екрані з насупленою пикою, вдаючи з себе говнокомандуючого?
1. Тобто ми можемо бити сильно, але не б'ємо. Чому?
2. Тобто ми не можемо бити сильно зараз, а будемо бити сильно пізніше. Тобто без змін, навіть якщо нас накриють.
Вова, ти за%;бав.
Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
дай щось пристойне почитати
Зеленський принизив армію витерши о неї ноги , не давши на цю дату ЖОДНОЇ!! нагороди військовим завдяки яким те 30 річчя було можливим взагалі‼️
Героя УА тоді отримав Потап , що зараз героїчно сидить в Європі,
а Україну боронять ті самі військові. 😠
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Американці просто компенсували нам наслідки нашого "приколу"
ось така х..... , малята 🙁
Пішли усі на шалики ! (шашликів захотілось).
Парад треба було провести на зло парашстану. Хоч за день а в запису показати 24 серпня. Але ні, сиконули, адже кацап пригрозив нанести удар по центрам прийняття рішень.
Сталін проводив парад коли німці стояли під москвою.