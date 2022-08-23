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Мешканку Чернігівщини викрили на торгівлі гумдопомогою вартістю майже пів мільйона гривень

гумдопомога

Жительку Чернігівської області підозрюють у продажі гуманітарної допомоги, яку вона мала доставити у Новгород-Сіверську громаду для потреб населення та територіальної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, одна з громадських організацій уповноважила жінку доставити вантаж з гуманітарною допомогою вартістю майже пів мільйона гривень до Новгород-Сіверської громади.

Проте замість цього, підозрювана реалізувала частину продукції та домовилася з покупцем про продаж йому частини партії гуманітарної допомоги вартістю 464 тисяч гривень, але через причини, які від неї не залежать, вона не змогла цього зробити.

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Викрили жінку під час продажу продуктів харчування, засобів особистої гігієни, одягу та амуніції вже на території іншої громади.

Жительці Чернігівщини повідомили про підозру у продажі гуманітарної допомоги у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Досудове розслідування триває.

Автор: 

торгівля (1360) Чернігівщина (1585) гуманітарна допомога (1008)


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яка мила тьотя..., курва безсовісна...
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23.08.2022 14:10 Відповісти
Дадуть два роки умовно, а через пів року знімуть відповідальність.
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23.08.2022 14:19 Відповісти
Фото в студию. Сейчас не время для церемоний прав подозреваеміх..
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23.08.2022 14:26 Відповісти
Так нам мудакам и надо!!! 70 лет учились воровать, и теперь еще 30 лет все туда же, НО *** ХОТИМ В ЕВРОПУ!!! Вот и хотите, с такими тварями точно лет 100 будем хотеть!!! Кому мы такие убогие нахер там нужны?? Убейте эту тварь, сожгите труп и смойте в канализацию, война в стране а людям по херу!!
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23.08.2022 16:05 Відповісти
А где ещё в Украине не торгуют гумдопомогою ??
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23.08.2022 16:36 Відповісти
А где фото лошар, которые уполномочили воровку?
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24.08.2022 01:36 Відповісти
 
 