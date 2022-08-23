Мешканку Чернігівщини викрили на торгівлі гумдопомогою вартістю майже пів мільйона гривень
Жительку Чернігівської області підозрюють у продажі гуманітарної допомоги, яку вона мала доставити у Новгород-Сіверську громаду для потреб населення та територіальної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.
За даними слідства, одна з громадських організацій уповноважила жінку доставити вантаж з гуманітарною допомогою вартістю майже пів мільйона гривень до Новгород-Сіверської громади.
Проте замість цього, підозрювана реалізувала частину продукції та домовилася з покупцем про продаж йому частини партії гуманітарної допомоги вартістю 464 тисяч гривень, але через причини, які від неї не залежать, вона не змогла цього зробити.
Викрили жінку під час продажу продуктів харчування, засобів особистої гігієни, одягу та амуніції вже на території іншої громади.
Жительці Чернігівщини повідомили про підозру у продажі гуманітарної допомоги у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Досудове розслідування триває.
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