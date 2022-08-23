Формат участі у саміті G20 залежатиме від ситуації на фронті, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що формат участі України у саміті G20 наразі невідомий та залежатиме від ситуації в країні та на фронті.
Про це глава держави сказав на пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується Великої Двадцятки, до листопада ще дуже багато часу. Рано про щось говорити. Я сказав, за яких умов ми готові бути. І вдячний за те, що нас запросили, Україну запросили. У якому форматі – це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все для мене, від того, що буде відбуватися у нас у державі, на полях війни, на полях битви, на фронті", - сказав президент.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба міняти корумповану, брехливу, популістську, неефективну владу. На чергових виборах, бажано.😠
Чи то най д'Єрьмак бере з собою найвеличнішого боневтіка як гарантію, що його не скрутять? 🤔
Зе строит концлагерь путлера...