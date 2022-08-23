Формат участі у саміті G20 залежатиме від ситуації на фронті, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що формат участі України у саміті G20 наразі невідомий та залежатиме від ситуації в країні та на фронті.

Про це глава держави сказав на пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Великої Двадцятки, до листопада ще дуже багато часу. Рано про щось говорити. Я сказав, за яких умов ми готові бути. І вдячний за те, що нас запросили, Україну запросили. У якому форматі – це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все для мене, від того, що буде відбуватися у нас у державі, на полях війни, на полях битви, на фронті", - сказав президент.

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