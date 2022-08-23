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Формат участі у саміті G20 залежатиме від ситуації на фронті, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що формат участі України у саміті G20 наразі невідомий та залежатиме від ситуації в країні та на фронті.

Про це глава держави сказав на пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Великої Двадцятки, до листопада ще дуже багато часу. Рано про щось говорити. Я сказав, за яких умов ми готові бути. І вдячний за те, що нас запросили, Україну запросили. У якому форматі – це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все для мене, від того, що буде відбуватися у нас у державі, на полях війни, на полях битви, на фронті", - сказав президент.

Також читайте: Всі бояться смерті, але ніхто не боїться Росію, - Зеленський

Автор: 

G20 (323) Зеленський Володимир (24589)


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23.08.2022 14:15 Відповісти
Щоби змінити країну на краще, треба не національні символи міняти: Великий герб, Тризуб з нової комбінації пальців, слова гімну чи кольори прапора місцями.

Треба міняти корумповану, брехливу, популістську, неефективну владу. На чергових виборах, бажано.😠
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23.08.2022 14:17 Відповісти
И людей тоже , которые голосуют за коррупционную, брехливую, популистскую , нееэфективную власть . Я не Зеленского имею ввиду .
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23.08.2022 14:24 Відповісти
А вместо того , чтобы пи@деть , сделай что-нибудь полезное для Украины . Ну ты извини , вырвалось ...
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23.08.2022 14:27 Відповісти
Ти хоч не бери на самміт з собою пакет АТБ як припхався до принца Вільяма.
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23.08.2022 14:26 Відповісти
Але д'Єрьмака най бере - може його там ФБР заарештує...

Чи то най д'Єрьмак бере з собою найвеличнішого боневтіка як гарантію, що його не скрутять? 🤔
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23.08.2022 14:50 Відповісти
Из Украины никого не выпускают..даже судимых..инвалидов и прочих чуваков до 60 лет...
Зе строит концлагерь путлера...
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23.08.2022 14:28 Відповісти
А що реально залежить від твоєї присутності чи на саміті, чи на фронті? **** до Бені в зад де і є твоє місце, а країна і народ самі розберуться.
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24.08.2022 06:09 Відповісти
 
 