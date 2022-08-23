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Новини Війна
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Опікунів та вихователів можуть позбавляти батьківських прав за відмову від обов’язкової евакуації дітей, - Мінреінтеграції

діти

Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідну постанову, винесену на розгляд Кабміну Мінсоцполітики, прийняв сьогодні Уряд на своєму засіданні. Долі цих дітей держава доручить більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди їх евакуюють.

"Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти віддали на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя

Зазначається, що ініціатором документу, який було підготовлено на виконання рішення засідання Координаційного штабу по обов’язковій евакуації населення Донецької області, виступило Мінреінтеграції.

Як повідомлялось, обов’язкова евакуація з Донеччини наразі триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян. Координаційний штаб по евакуації очолює Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

діти (5037) евакуація (2297) Міністерство реінтеграції (500)


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Кремлівська влада вивозить з Маріуполя українських дітей та продає їх своїм громадянам.

Це кіднепінг з елементному геноциду української нації.

Агов, ЮНІСЕФ, ООН, ОБСЄ та інші «турботливі» міжнародні гавнесті інтернешенали, від вас буде якась реакція?

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23.08.2022 14:34 Відповісти
Так, і де ті всі міжнародні організації? Імпотенти, чесне слово!
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23.08.2022 14:42 Відповісти
І знову ця верещучка верещіть!!!! Біля Н-КАХОВКИ в селі є декілька сімей котрі дуже хочуть виїхати,але ТРЕБА знайти 20тис(мама з трьома дітьми),друга мама з двома (15тис) Є і по одній дитині. Це тільки до Запоріжжя. А на їжу? Тепер, верещучка пораХУЙ,скільки треба грошей,щоб виїхати з дітьми!!!! І саме страшне, стояти в черзі на блок пості не один день....
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23.08.2022 15:00 Відповісти
Обов'язкову евакуацію дітей з матерями чи без, якщо мати 3,14зданута і чекає нелюдський мір, потрібно було вводити з першого дня війни. Діти наше майбутнє і врятувати їх, в т.ч. і від морального каліцтва під впливом московських збоченців, обов'язок держави і головна мета оборони країни і існування народу.
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23.08.2022 15:46 Відповісти
А чого зелені ********* не провели обов'язкову евакуацію дітей до 24.02.2022?
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24.08.2022 06:12 Відповісти
 
 