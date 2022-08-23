Опікунів та вихователів можуть позбавляти батьківських прав за відмову від обов’язкової евакуації дітей, - Мінреінтеграції

Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідну постанову, винесену на розгляд Кабміну Мінсоцполітики, прийняв сьогодні Уряд на своєму засіданні. Долі цих дітей держава доручить більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди їх евакуюють.

"Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ініціатором документу, який було підготовлено на виконання рішення засідання Координаційного штабу по обов’язковій евакуації населення Донецької області, виступило Мінреінтеграції.

Як повідомлялось, обов’язкова евакуація з Донеччини наразі триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян. Координаційний штаб по евакуації очолює Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.