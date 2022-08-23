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Новини Війна
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Шольц та Трюдо засудили військову агресію Росії проти України та обговорили подальшу підтримку українців

трюдо,шольц

Під час зустрічі 22 серпня у Монреалі прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорили, зокрема, про підтримку України та розв’язану Росією війну.

Про це повідомляється на сторінці пресслужби уряду Німеччини та пресслужби прем'єра Трюдо, передає Цензор.НЕТ.

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Прем’єр-міністр Трюдо та канцлер Шольц засудили військову агресію Росії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України та обговорили свою відданість подальшій підтримці України та українського народу.

Обидва лідери високо оцінили рішучість і єдність союзників у підтримці України та зобов’язалися продовжувати роботу через НАТО та G7, тиснути на Росію, щоб вона припинила конфлікт і вийшла з України.

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Як зазначається, канцлер Шольц підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну в її оборонній боротьбі як зброєю, так і фінансово. Він також наголосив, що разом зі своїми міжнародними партнерами Німеччина планує провести конференцію з реконструкції та відбудови України пізніше цього року. Зокрема, канцлер наголосив, що Німеччині вже прийняла понад 900 тисяч українських біженців.

Німеччина (7316) Канада (2186) росія (64871) Трюдо Джастін (355) Кримська платформа (320) Шольц Олаф (1134)


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А чого зустрічалися-то?
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23.08.2022 15:10 Відповісти
Шольц хотел показать озабоченость
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23.08.2022 15:13 Відповісти
Ага, и один скорей турбину побежал отдавать, а второй все саботирует, только высокие слова говорит.
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23.08.2022 15:21 Відповісти
Ему скоро эту турбину куда-то вставят .
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23.08.2022 15:22 Відповісти
Шольц та Трюдо засудили військову агресію Росії проти України

Сподіваюсь, гнівно засудили?
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23.08.2022 16:28 Відповісти
Вот уж, на фоне канадца, этот - просто чемпион по обещаниям и озабоченностям. И копытцем уже стучит, предвкушает, когда бабло можно будет зачерпнуть на реконструкции да на восстановлении. Только в силу скромности своей не уточняет, что этот миллион БЕЛЫХ, ОБРАЗОВАННЫХ по большей части беженцев работают на экономику Германии. А ещё про 150 тысяч детей, которые пойдут в школу из которых половина станет новыми немцами и не вернётся в Украину. Уже рождёнными, БЕЛЫМИ, с близким менталитетом, не Муслимами, Ахметами, Бекеле и Тадесе
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23.08.2022 19:46 Відповісти
 
 