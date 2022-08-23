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Розблокування експорту металу через порти - це нагальне питання для валютного ринку України, – Оринчак

металургія

Розширення дії "зернового коридору" на металопродукцію поверне в Україну валюту, що є надзвичайно важливо в умовах війни та девальвації гривні. Тому для країни розблокування експорту металу та руди - нагальне питання.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Оксана Оринчак.

"Металургійна промисловість генерує кожну восьму гривню, яка надходить до державного бюджету, і відповідає за 40% ВВП. Україна сильна не лише аграрним сектором, а й металургією! Як тільки експорт металургійної продукції буде розблоковано, у країну повернеться валюта – а в умовах війни та девальвації гривні валюта нам потрібна як ніколи", - підкреслила Оринчак.

Вона також зауважила, що Асоціація підтримує заяву заступника міністра економіки Тараса Качки, який раніше повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів розширити дію "зернового коридору" на метал.

"Ми, як Асоціація, дуже підтримуємо пана Качку: Україні потрібно експортувати не тільки зерно, а й метал! Металургія – це без перебільшення основа нашої економіки. Тож розблокування портів для експорту металу – це нагальне питання, вирішувати яке потрібно було ще вчора", - переконана Оринчак.

Раніше ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.

Автор: 

експорт (4453) метал (569)


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Топ коментарі
+6
Еще больше санкций снять с рф?
Ведь условия такие только
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23.08.2022 15:26
+5
Такі як вона про Україну точно думають в останню чергу.
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23.08.2022 15:24
+5
Щоб припинити девалвацію гривні треба випустити в рейс 100 000 моряків, та півмільйона зарабітчан. Бо верстат друкує папірці з тією ж швидкістю коли ці люди працювали за кордоном і привозили в країну валюту.
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23.08.2022 15:26
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23.08.2022 15:20 Відповісти
Не несіть марення! Або якщо несете його, спочатку розкажіть чим має поступитися Україна!
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23.08.2022 15:21 Відповісти
Такі як вона про Україну точно думають в останню чергу.
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23.08.2022 15:24 Відповісти
А что нести? Как поступить? Вы считаете, что мы можем и дальше продолжать смотреть как умирает наша экономика? Так я вам тайну открою - помощь не бесконечная, для армии нужны деньги.
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24.08.2022 23:37 Відповісти
Кому вона плачеться? Клован вже давно віддав наказ звільнити Південь. Нехай сидить-чекає невідомо скільки. Встигнуть ще кишені набити.
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23.08.2022 15:23 Відповісти
Еще больше санкций снять с рф?
Ведь условия такие только
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23.08.2022 15:26 Відповісти
Это вам лично доложили про то, что надо снять санкции?) Прям на листочке передали? Какие санкции за зерно сняли? А почему например, наоборот, не пригрозить новыми санкциями?
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24.08.2022 23:38 Відповісти
Щоб припинити девалвацію гривні треба випустити в рейс 100 000 моряків, та півмільйона зарабітчан. Бо верстат друкує папірці з тією ж швидкістю коли ці люди працювали за кордоном і привозили в країну валюту.
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23.08.2022 15:26 Відповісти
Багато українців і так виїхало за кордон. Такого напевно не було за всю історію незалежної України. Хто хотів, той втік ще до 24. Я вважаю, не правильно зараз з цим гратись, роздавати дозволи. Хто захищати державу буде, якщо всі поїдуть
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24.08.2022 10:33 Відповісти
хто має намір експортувати? Кривий Ріг?...
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23.08.2022 15:32 Відповісти
Вот что значит олигархат теряет свой гешефт. Какая валютная выручка, какой бюджет... что оно бл...ь мелет
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23.08.2022 15:33 Відповісти
а вы видели какой дефицит бюджета прогнозируют к концу года? Около 50 млрд. долл. Поэтому наполнение бюджета - это одна из ключевых задач, вторая после победы
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24.08.2022 10:51 Відповісти
А какой это вопрос для пинчука, который крышует рынок металла в Украине с подачи тестя кучмы и который с беней на едином Гавноморофоне обеляет Оманского Осла, при этом пропихивая свою марионетку притулу!!!
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23.08.2022 15:35 Відповісти
Вас не смущает, что в металлургии сейчас работает несколько сотен тысяч людей и они без этих мер просто лишатся работы? Причём тут Пинчук-то? Он не обнищает
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24.08.2022 23:39 Відповісти
Ой мэталунгыня, не неси пургу...Без победы в войне НИХ не заработаете ни на пшенице ни на металле ни на руде. В любой момент 3-4 баха калибрами по каждому порту и ффсё! Радуетесь десятку корыт с кукурузой? Ну и долбни! Под эту дудку рашка вывезла через Крым и Мариуполь 87 кораблей с украинским зерном. Когда они вывоз закончат, ни одна шлюпка больше не выйдет с украинских портов
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23.08.2022 15:38 Відповісти
Отметив, что Турция снимает 25% от стоимости зерна по коридорчику вообще вопрос есть ли у Украины хоть какая то финансовая выгода от сей гуманитарной акции???!!! Разве что политически выиграли, мол заботимся о страждущих..... ИЗ ДРУГИХ СТРАН!!!
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23.08.2022 15:45 Відповісти
Ещё какие-то санкции снять с раши?
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23.08.2022 15:43 Відповісти
Ну покуда от санкций наложенных на рашку мы пользы вообще никакой не наблюдали. Вот лично мне вообще по*уй от их санкций. Мне-бы работу дали, да спать спокойно по ночам, а не слушать грохот канонады.
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24.08.2022 18:53 Відповісти
Не генерирует, а генериРОВАЛА! Это во первых, а во вторых, в Украине практически нет вне оккупированных Рашкой территорий месторождений коксующегося угля, а без оного производство металла просто не возможно!!! Не смекрет что два крупнейших меткомбината в Мариуполе значительно разрушены и находятся в оккупации. Продать сможем только остатки уже произведённого металла и того, что застряло в портах, а это МИЗЕР, зато наверняка для оного придётся согласиться снять эмбарго с роССийского металла, а на Рашке с его производством проблем нет, продавать будут в тысячи раз больше, чем способна СЕЙЧАС произвести Украина, а значит во столько же раз больше получать прибыли. Вот и вопрос, на чью мельницу льёт воду директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак, кому подыгрывает?!
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23.08.2022 15:43 Відповісти
Посмотри кто из наших олигархов добывает железную руду и кому принадлежат ГОКи, все вопросы сразу же сами по себе отпадут
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23.08.2022 15:52 Відповісти
Як ви думаєте,скільки держава Україна отримала прибутку від експорту зерна?Скільки ж отримає і від експорту металу.Наша "проукраїнська" влада дуже хоче щоб з мордору знов зняли частину санкцій.Зерно у приватних компаній є,а от металу нема і небуде.Що ця кікімора хоче продавати?
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23.08.2022 19:31 Відповісти
пока еще сложно говорить о размере прибыли, ведь по тем сделкам, которые идут по зерну сейчас, основная часть валютных поступлений будет заходить в экономику где-то в октябре-ноябре
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24.08.2022 10:49 Відповісти
орінчюк, чючєло ссучєне, і як воно поверне валютну виручку країні, якщо всі металургійні підприємства України вкрадені ахмєтовим і пінчуком.
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23.08.2022 15:44 Відповісти
Прикинь, есть. Металлургия есть и в Запорожье, и в Днепре... Есть еще и горнодобывающие отрасли. От правительства нужно только наладить логистику и будет не только валюта в казну, но и народу средства к существованию.
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24.08.2022 18:51 Відповісти
А для этого, конечно, нужно снять с РФ побольше санкций в ответ.
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23.08.2022 20:09 Відповісти
У нас багато питань, які вирішувати треба було що вчора. Керманичі наші, поки смажений півень не клюне, не поворухнуться... Який ще стимул треба нашій владі, щоб діяти швидше і ефективніше? Існування держави під загрозою, економіка життєво важлива для армії...
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24.08.2022 10:28 Відповісти
Уже и петух клюнул, а нейроны сигнал до мозга никак не доставят. Может потому что мозга найти не могут? Керманычи надеятся на валютные поступления от беженцев, которых за границей не меряно. Все как и раньше - халява без напряга.)))
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24.08.2022 18:48 Відповісти
Разве только для валютного? Для рынка труда это также важный аспект, ведь много людей работают на предприятиях, а без нормального сбыта эти заводы просто вынуждены закрываться
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24.08.2022 10:47 Відповісти
Ну хоть кто-то начинает думать, хоть не прошло и пол года.))) Давно уже пора наращивать темпы производства и добычи, а наши министры только жопами крутят, все никак не определятся куда их спрятать.
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24.08.2022 18:45 Відповісти
Учитывая, что у нас было две основных экспортных статьи - металл и зерно, то да, это более, чем логично. У нас экспорто-ориентированная экономика. На ит-шниках, живущих на фопиках, мы точно не выедем.
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24.08.2022 23:16 Відповісти
 
 