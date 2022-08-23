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Варто продовжувати надавати Україні військову підтримку, допоки РФ не припинить війну, - Джонсон

джонсон

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявляє про необхідність надавати Україні всю необхідну військову, гуманітарну, економічну та дипломатичну підтримку для протидії російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території. Перед лицем путінського нападу ми маємо далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере своєї сили з усієї території України", - наголосив Джонсон під час саміту Кримської платформи.

За його словами, Путін планує напади на нові частини України.

"Він хоче всю Україну, хоче з нею зробити те саме, що зробив із Кримом, і він готує анексію, готує більше фальшивих референдумів", - сказав прем'єр.

Глава британського уряду звернув увагу на те, що після окупації населення Криму зазнало брутального порушення прав людини з боку російських окупаційних органів, зазначивши зокрема переслідування кримських татар, арешти.

"Путін розгортає все більше російських сил на півострові, перетворюючи його на військовий табір, що загрожує решті України", - додав Джонсон.

Також читайте: Алею сміливості, присвячену друзям України, відкрили біля Верховної Ради

Автор: 

допомога (8280) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+19
Це і є ******** Черчиль, а не опудало з банкової!
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23.08.2022 15:29
+7
Тем временем на базе НАТО в Шотландии украинские воины спецназа здали экзамен на прочность...
Борис Джонсон был на базе...
Если коротко резюмировать
То Джонсон в восторге от Украинских воинов..каже Би..Би..Си..из Лондона... мавзолейные крысы..а вам не страшно?
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23.08.2022 15:58
+6
Треба встановити в Україні, бажано в Києві, пам'ятник Борису! Пропоную варіант: Борис зажав між ніг голову х"йла і шмагає його ремінякою по бридкій голій дупі (звісно, я пожартував з 'приводу композиції пам'ятника), але я сподіваюся, що серед українців найшлося би дуже багато прихильників ідеї встановлення пам'ятника Борису!
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23.08.2022 15:50
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Це і є ******** Черчиль, а не опудало з банкової!
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23.08.2022 15:29 Відповісти
хромая утка
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23.08.2022 15:32 Відповісти
..набутылочник вскукарекнул про "сбитого летчика" еще расскажи, чмо лишнехромосомное
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24.08.2022 11:55 Відповісти
Он уже готовится передавать власть, и мало что решает, при всем уважении к нему. А все свои оскорбления оставь себе, мешок с дерьмом, лошпет опущенный.
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25.08.2022 18:20 Відповісти
Треба встановити в Україні, бажано в Києві, пам'ятник Борису! Пропоную варіант: Борис зажав між ніг голову х"йла і шмагає його ремінякою по бридкій голій дупі (звісно, я пожартував з 'приводу композиції пам'ятника), але я сподіваюся, що серед українців найшлося би дуже багато прихильників ідеї встановлення пам'ятника Борису!
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23.08.2022 15:50 Відповісти
ДЯКУЮ БОРИСЕ
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23.08.2022 15:54 Відповісти
Боря, Джонсонюк, нафік тобі та Британія, вона і без тебе буде процвітати!
Давай до нас, в Україну! Нам потрібна твоя практична допомога!
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23.08.2022 15:57 Відповісти
Тем временем на базе НАТО в Шотландии украинские воины спецназа здали экзамен на прочность...
Борис Джонсон был на базе...
Если коротко резюмировать
То Джонсон в восторге от Украинских воинов..каже Би..Би..Си..из Лондона... мавзолейные крысы..а вам не страшно?
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23.08.2022 15:58 Відповісти
"...ми маємо далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере своєї сили з усієї території України"
І не забере свою срань на сотню кілометрів від кордонів України!
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23.08.2022 16:05 Відповісти
Борис, ты прав !!!
Прилетай завтра в Киев.
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23.08.2022 22:18 Відповісти
вхід до резіденції Джонсона. Даунинг стріт, 10.

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23.08.2022 22:54 Відповісти
 
 