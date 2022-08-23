Варто продовжувати надавати Україні військову підтримку, допоки РФ не припинить війну, - Джонсон

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявляє про необхідність надавати Україні всю необхідну військову, гуманітарну, економічну та дипломатичну підтримку для протидії російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території. Перед лицем путінського нападу ми маємо далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере своєї сили з усієї території України", - наголосив Джонсон під час саміту Кримської платформи.

За його словами, Путін планує напади на нові частини України.

"Він хоче всю Україну, хоче з нею зробити те саме, що зробив із Кримом, і він готує анексію, готує більше фальшивих референдумів", - сказав прем'єр.

Глава британського уряду звернув увагу на те, що після окупації населення Криму зазнало брутального порушення прав людини з боку російських окупаційних органів, зазначивши зокрема переслідування кримських татар, арешти.

"Путін розгортає все більше російських сил на півострові, перетворюючи його на військовий табір, що загрожує решті України", - додав Джонсон.

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