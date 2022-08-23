МЗС Естонії закликало громадян не їздити до Росії через можливі провокації та агресивну антиестонську риторику Кремля
Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав людей утриматися від поїздок до Росії, посилаючись на можливість провокацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"У зв'язку з агресивною антиестонською риторикою з боку Російської Федерації, яка значно посилилася останніми днями, я повторюю попередження Міністерства закордонних справ Естонії щодо уникнення будь-яких поїздок на територію Росії. Якщо ви перебуваєте в короткостроковій поїздці в Росію, я закликаю вас серйозно подумати про необхідність перебування в Росії. Росія - це країна, яка веде війну проти України, і не виключені провокації проти громадян Естонії", - сказав Рейнсалу.
Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила в понеділок, що вбивця Дар'ї Дугіної, доньки великого російського ідеолога Олександра Дугіна, втік до Естонії, а кілька російських представників погрожували Естонії. Пропагандистка каналу RT Маргарита Симоньян у соцмережах закликала російські спецслужби втрутитися. Рейнсалу назвав заяви ФСБ інформаційною операцією.
"Ми розцінюємо це як провокацію з боку Російської Федерації в дуже довгій низці провокацій, і наразі нам більше нічого про це сказати", - додав глава МЗС.
На сайті Міністерства закордонних справ зазначається, що у зв’язку з військовою діяльністю Росії відомство рекомендує не їздити до Росії без нагальної потреби та повністю уникати поїздок у прикордонні з Україною райони.
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