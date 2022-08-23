Росіяни з 24 лютого запустили з Криму понад 750 ракет, відновлення нашого контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі, - Зеленський
Російська Федерація від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні з окупованого Криму 750 різних крилатих ракет.
Як ынформуэ Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи.
"За час із 24 лютого з окупованого Криму росією по наших громадах було запущено 750 різних крилатих ракет. Уявіть собі, 750 за пів року. Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні", - сказав Зеленський.
Він упевнений в тому, що відновлення Україною контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі. Це поверне безпеку та забезпечить справедливість, реінтегрує Крим у сучасний світ, переконаний Президент.
"Ми принесемо свободу українським громадянам у Криму та обов'язково відновимо справедливість щодо всіх, хто постраждав від репресій, від знущань російських окупантів. Але щоб перемагати, нам потрібно не забувати, яким був шлях до нинішньої ситуації. Деградація росії почалася із захоплення Криму, почалася із терору кримськотатарського народу – корінного народу Криму, з репресій за релігійною ознакою, які стали чи не наймасштабнішими релігійними гоніннями в Європі у ХХІ столітті проти кримської мусульманської громади", - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що були також вигнання з окупованого півострова всіх людей, які підтримували Україну та не боялися захищати українську культуру там. "Були вбивства і катування, і приниження, і мародерство. Все це окупанти робили і продовжують робити у Криму", - сказав він.
Зеленський наголосив на тому, що ніколи при українській владі на півострові не було придушення прав та свобод. "Бо ми поважаємо людей", - підкреслив він.
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А теперь уже взялись освобождать Крым.
Єрмак, Арахамія, Бєня, скумбріяПо8 &Co напряглися трохи ....
можливо верховний головнокомандуючий пояснить їм, як це сталось, і за що Наєву дали Героя...
а деградація нашої держави почалась з травня 2019р
і тільки завдяки Українцям (в противагу 73 дупоголовим) вдалось зупинити розвал.