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Новини Війна
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Росіяни з 24 лютого запустили з Криму понад 750 ракет, відновлення нашого контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі, - Зеленський

Російська Федерація від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні з окупованого Криму 750 різних крилатих ракет.

Як ынформуэ Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи.

"За час із 24 лютого з окупованого Криму росією по наших громадах було запущено 750 різних крилатих ракет. Уявіть собі, 750 за пів року. Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні", - сказав Зеленський.

Він упевнений в тому, що відновлення Україною контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі. Це поверне безпеку та забезпечить справедливість, реінтегрує Крим у сучасний світ, переконаний Президент.

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"Ми принесемо свободу українським громадянам у Криму та обов'язково відновимо справедливість щодо всіх, хто постраждав від репресій, від знущань російських окупантів. Але щоб перемагати, нам потрібно не забувати, яким був шлях до нинішньої ситуації. Деградація росії почалася із захоплення Криму, почалася із терору кримськотатарського народу – корінного народу Криму, з репресій за релігійною ознакою, які стали чи не наймасштабнішими релігійними гоніннями в Європі у ХХІ столітті проти кримської мусульманської громади", - сказав Зеленський.

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Глава держави наголосив, що були також вигнання з окупованого півострова всіх людей, які підтримували Україну та не боялися захищати українську культуру там. "Були вбивства і катування, і приниження, і мародерство. Все це окупанти робили і продовжують робити у Криму", - сказав він.

Зеленський наголосив на тому, що ніколи при українській владі на півострові не було придушення прав та свобод. "Бо ми поважаємо людей", - підкреслив він.

Автор: 

Зеленський (23653) крилаті ракети (1070) Крим (14122)


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Все беру свої слова назад, пілся цього висеру: "Він упевнений в тому, що відновлення Україною контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі." Джерело:
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23.08.2022 15:40 Відповісти
Херсон балаболы освобождали языками около 2-х месяцев, теперь уже молчат.
А теперь уже взялись освобождать Крым.
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23.08.2022 16:14 Відповісти
Крымчани , особенно те кто зотел камней с неба, надеюсь поняли что такое жизнь в рф
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23.08.2022 15:42 Відповісти
" Але щоб перемагати, нам потрібно не забувати, яким був шлях до нинішньої ситуації. "

Єрмак, Арахамія, Бєня, скумбріяПо8 &Co напряглися трохи ....
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23.08.2022 15:46 Відповісти
Расіянскіє вояки, досі не вірять, і не розуміють, як їх майже без втрат, випустили з Крима...
можливо верховний головнокомандуючий пояснить їм, як це сталось, і за що Наєву дали Героя...
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23.08.2022 15:46 Відповісти
"Деградація росії почалася із захоплення Криму"
а деградація нашої держави почалась з травня 2019р
і тільки завдяки Українцям (в противагу 73 дупоголовим) вдалось зупинити розвал.
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23.08.2022 15:53 Відповісти
Пустозвон, Херсон уже звільнив? Снаряди шукайте, просіть зброю кожен день, відосіками ще ніхто війни не вигравав...
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23.08.2022 16:14 Відповісти
Отдайте Арестовичу статью на редактирование - он специалист по российским ракетам, особенно по их количеству.
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23.08.2022 16:16 Відповісти
 
 