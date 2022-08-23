Боррель - до українців: Разом ми - Європа, і разом ми - сила. ВIДЕО

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до захисників України.

Відеозвернення він опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі українські друзі! Сьогодні я звертаюся до ваших героїчних захисників. Разом з усім народом України ви безстрашно захищаєте суверенітет і незалежність вашої держави та принципи демократії. Щодо вашої свободи не може бути жодних компромісів. Захоплюючись вашою непохитністю, Європа стоїть пліч-о-пліч з вами", - сказав Боррель.

Він наголосив, що Євросоюз допоможе Україні відбудувати сильну й європейську державу.

"Разом ми вистоїмо й відбудуємо сильну, європейську Україну. Неможливо послабити пережиті страждання та повернути стількох загиблих. Але пам'ять про цих жінок і чоловіків є нашим спільним болем і стимулом до єднання заради миру, справедливості та процвітання. Разом ми - Європа, і разом ми - сила", - додав Боррель.

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