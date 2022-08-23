Боррель - до українців: Разом ми - Європа, і разом ми - сила. ВIДЕО
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до захисників України.
Відеозвернення він опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дорогі українські друзі! Сьогодні я звертаюся до ваших героїчних захисників. Разом з усім народом України ви безстрашно захищаєте суверенітет і незалежність вашої держави та принципи демократії. Щодо вашої свободи не може бути жодних компромісів. Захоплюючись вашою непохитністю, Європа стоїть пліч-о-пліч з вами", - сказав Боррель.
Він наголосив, що Євросоюз допоможе Україні відбудувати сильну й європейську державу.
"Разом ми вистоїмо й відбудуємо сильну, європейську Україну. Неможливо послабити пережиті страждання та повернути стількох загиблих. Але пам'ять про цих жінок і чоловіків є нашим спільним болем і стимулом до єднання заради миру, справедливості та процвітання. Разом ми - Європа, і разом ми - сила", - додав Боррель.
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Знищити росію після дій рф українці вправі навіть без оголошення війни. Такі правила.
Раз така худоба як гобліни напали підло не оголосивши війну, то будуть перероблені на м'ясо, бо війну якраз для цього треба оголошувати щоб якщо ти програв, то тебе покарали по правилах, а не знищили підчисту як неприклонну загрозу.
Прийшов час діяти! Ви жируєте,а ми гинемо.
На протязі місяца-двох ви повинні дати достатньо зброї,бо ситуація на фронті дуже пекельна.
Деньги от туристов из РФ не пахнут.
І поступово відродяться справжні цінності - замість хворобливої толерастії та дрібненького боягузливо-прагматичного шкурництва, коли смак кацапського хія прямо пропорційний кількості газпромівських нафтодоларів. Бо справжній європейський стиль - це відрубати того московського пеніса, щойно москаль сунувся із ним у твій бік.