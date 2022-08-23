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Боррель - до українців: Разом ми - Європа, і разом ми - сила. ВIДЕО

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до захисників України.

Відеозвернення він опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі українські друзі! Сьогодні я звертаюся до ваших героїчних захисників. Разом з усім народом України ви безстрашно захищаєте суверенітет і незалежність вашої держави та принципи демократії. Щодо вашої свободи не може бути жодних компромісів. Захоплюючись вашою непохитністю, Європа стоїть пліч-о-пліч з вами", - сказав Боррель.

Він наголосив, що Євросоюз допоможе Україні відбудувати сильну й європейську державу.

"Разом ми вистоїмо й відбудуємо сильну, європейську Україну. Неможливо послабити пережиті страждання та повернути стількох загиблих. Але пам'ять про цих жінок і чоловіків є нашим спільним болем і стимулом до єднання заради миру, справедливості та процвітання. Разом ми - Європа, і разом ми - сила", - додав Боррель.

Також читайте: Боррель проти повної заборони на видачу віз росіянам

Автор: 

Євросоюз (13306) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+3
Так у нас також візовий режим з рашею, а не повна заборона на в'їзд. І це на дев'ятому році війни..
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23.08.2022 15:46
+2
Вместе мы сила, НО Боррель за выдачу виз рашистам..
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23.08.2022 15:41
+2
Ну так відчиняйте ворота - Україна прийшла! І зачиняйте двері для рашистів. Пане Боррель, ділом це треба доказувати, так, як наші хлопчики і дівчата на фронті!
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23.08.2022 16:04
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Вместе мы сила, НО Боррель за выдачу виз рашистам..
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23.08.2022 15:41 Відповісти
Так у нас також візовий режим з рашею, а не повна заборона на в'їзд. І це на дев'ятому році війни..
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23.08.2022 15:46 Відповісти
никто рашке войну не обьявил что тогда что и сейчас
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23.08.2022 15:52 Відповісти
Об'являє виключно той хто нападає.

Знищити росію після дій рф українці вправі навіть без оголошення війни. Такі правила.

Раз така худоба як гобліни напали підло не оголосивши війну, то будуть перероблені на м'ясо, бо війну якраз для цього треба оголошувати щоб якщо ти програв, то тебе покарали по правилах, а не знищили підчисту як неприклонну загрозу.
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23.08.2022 23:31 Відповісти
Хорошего человека Жозеп не назовут.
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23.08.2022 15:55 Відповісти
Ну так відчиняйте ворота - Україна прийшла! І зачиняйте двері для рашистів. Пане Боррель, ділом це треба доказувати, так, як наші хлопчики і дівчата на фронті!
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23.08.2022 16:04 Відповісти
Боря-Боря ты Боррель---ты засунь себе в портфель..... Сам знаешь что. И Европа мы вместе и сила само собой общая, только нас интересует только НАТО. Остальное себе оставь и пора к бабке Ме мемуары попись-ывать.
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23.08.2022 17:49 Відповісти
Разом ви Европа. Ось тільки Україну ви всіма силами не хочете приняти в Европу.
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23.08.2022 17:54 Відповісти
Боррдель вже сракою дихає а ше хоче росії вгодити.
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23.08.2022 18:29 Відповісти
ресурсы нужно перенаправить, все страны должны аккумулировать силы и построить трубы в Турцию. То бишь ОАЭ и Саудовская Аравия должны быть соединены трубами с Турцией, и Иран должен быть соединен трубами с Турцией, а Турция должна больше труб тянуть в ЕС. Так газ и нефть будут идти огромными потоками в ЕС, Турция становиться хабом и получает много денег за транзит, страны откуда нефть и газ тоже зарабатывают еще больше. А Россия больше не нужна!
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23.08.2022 18:41 Відповісти
Одними лозунгами ми не переможемо ,пане Боррель.Мені це нагадує радянський союз....
Прийшов час діяти! Ви жируєте,а ми гинемо.
На протязі місяца-двох ви повинні дати достатньо зброї,бо ситуація на фронті дуже пекельна.
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23.08.2022 21:07 Відповісти
"Мы пахали", только в Украине гибнут люди, а Европа кормит по 1млрд. в день росию. Даже запрет на визы и то не хочет эта Европа узаконить.
Деньги от туристов из РФ не пахнут.
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23.08.2022 21:34 Відповісти
А знаєте що, мсьє Боррель... Одного дня Європа знову стане Європою завдяки суворій і загартованій у війні Україні. Щоправда, від цього одразу пролунає вереск усіляких ліволіберастів - "а-а-ааа! дас ист нихт толерант..." - а потім грізне козацьке "стули пельку, курво!"
І поступово відродяться справжні цінності - замість хворобливої толерастії та дрібненького боягузливо-прагматичного шкурництва, коли смак кацапського хія прямо пропорційний кількості газпромівських нафтодоларів. Бо справжній європейський стиль - це відрубати того московського пеніса, щойно москаль сунувся із ним у твій бік.
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23.08.2022 22:39 Відповісти
Це ж скільки людей треба щоб загинули в Україні щоб в них начався стимул для єднання 🤬
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23.08.2022 22:55 Відповісти
Це приємно. Надіємось що це правда. І все так буде. Героям слава.
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23.08.2022 23:26 Відповісти
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24.08.2022 01:27 Відповісти
 
 