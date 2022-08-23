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Не зрозумівши гумору в Facebook-пості, Милованов запропонував Чернишову піти з ради директорів КШЕ

милованов

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запропонував піти з ради директорів КШЕ експрезидентові компанії "Київстар" Петру Чернишову.

Про це він повідомив у коментарях під постом Чернишова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Чернишов опублікував іронічну цитату економіста Джона Кеннет Гелбрейта щодо ролі прогнозів в економіці: "Єдина роль прогнозів в економіці - показати що астрологія це шанована наука!" А тепер продовжуйте мене переконувати новими прогнозами щодо збору податків".

В коментарях Милованов назвав позицію Чернишова антиінтелектуальним ставленням до науки і запропонував йому піти у відставку з ради директорів Київської Школи Економіки.

Водночас Чернишов запропонував Милованову провести у раді дискусію на тему " Як цитата з відомого американського економіста, багаторічного професора Гарварда, політичного діяча в адміністрації Кеннеді може бути приводом для відставки".

А Милованов у відповідь заявив, що справа "не в цитаті, а в контексті".

Читайте: Глава НР "Укроборонпрому" Милованов назвав конгресвумен Спартц "брехливою, цинічною політичною твариною" через її вимогу відставки Єрмака

Не зрозумівши гумору в Facebook-пості, Милованов запропонував Чернишову піти з ради директорів КШЕ 01
Не зрозумівши гумору в Facebook-пості, Милованов запропонував Чернишову піти з ради директорів КШЕ 02
Не зрозумівши гумору в Facebook-пості, Милованов запропонував Чернишову піти з ради директорів КШЕ 03

Автор: 

Чернишов Петро (9) Милованов Тимофій (415)


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Топ коментарі
+36
К нам сегодня приходил

Потрясающий дебил.
Что ему конкретно нужно,
Так он и не объяснил!
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23.08.2022 15:51
+33
Спорить с дебилом-неблагодарное дело.
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23.08.2022 15:51
+33
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23.08.2022 15:52
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23.08.2022 15:46 Відповісти
дебил-не дебил? Нужно ли здесь "не" и кому из них впихнуть эту частицу?
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23.08.2022 15:47 Відповісти
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23.08.2022 15:52 Відповісти
Саме він став родоначальником економічного занепаду України, в 2019 році. Не знаю, через те, що його, дИбіла, вУмні, призначли міністром, чи він професійно виконував поставлене перед ним завдяння.
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23.08.2022 16:32 Відповісти
дебіл
пдя,дебіл
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23.08.2022 15:49 Відповісти
Спорить с дебилом-неблагодарное дело.
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23.08.2022 15:51 Відповісти
К нам сегодня приходил

Потрясающий дебил.
Что ему конкретно нужно,
Так он и не объяснил!
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23.08.2022 15:51 Відповісти
Президент школи - це вам не просто якийсь дебіл.
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23.08.2022 15:54 Відповісти
Очевидно, що у дебіла є якісь особисті претензії до цього Чернишова. Наїзд у стилі типового, провладного бидла з від'ємним iq.
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23.08.2022 15:54 Відповісти
Тупий наркоман.
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23.08.2022 15:55 Відповісти
после "интеллектуального" спора с Бутусовым этого клоуна вообще человеком не считаю.
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23.08.2022 15:55 Відповісти
Чернишов має бути звільнений не за цитату, а за те, що він москворотий бурят, який поклав хрін на державну мову.
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23.08.2022 15:57 Відповісти
07.06.2022
мобік
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23.08.2022 16:05 Відповісти
лол. а мілованов що, патріот? тупе кончене падло за гроші
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23.08.2022 16:15 Відповісти
мілованов-позаштатний радник дєрьмака, двбойоб, куєсос; гомік люся абдрістовічь-радник дєрьмака, двбойоб, куєсос. бо дєрьмаку потрібні не радники, а куєсоси і двбойоби-радники у нього сидять в кремлі.
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23.08.2022 15:58 Відповісти
Милованов мало того що дебіл,так він ще й довбой@б🤦
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23.08.2022 15:59 Відповісти
Ідіот на ідіоті сидить,і ідіотом поганяє...
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23.08.2022 16:01 Відповісти
Наука ЕКОНОМІКА зараз перебуває на тій стадії розвитку, як математика в часи Піфагора. Щоб згодом перетворитись на Науку, вона (математика) повинна була не тільки збагатитись ідеями і фактами, але ще позбутись міфів та забобонів
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23.08.2022 16:02 Відповісти
дабы экономика стала наукой необходимо из экономических процессов полностью исключить непрогнозируемый человеческий фактор, иначе это просто пустые теории...И как это сделать? А пока количество ученых-экономистов и число мировых и по меннее экономических кризисов показывают стабильный рост😁
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23.08.2022 17:19 Відповісти
Що парадоксально - мабуть в нас "економістів" на душу населення найбільше у світі, а економіки - нема. Таке само і "юристів" - море, а правосуддя - нема...
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23.08.2022 18:46 Відповісти
Олігархічна мафія потребує море "економістів" для обґрунтування теорії про себе, як "великих національних інвесторів". В насправді монополізованій, зруйнованій за десятиліття і виснаженій вщент через блокування зовнішніх інвестицій екоолігархономіці. Цей "американській профессор" зі своєю КШЕ їм за щастя. Сидять клацають калькуляторами з будь-яких питань. А влада у захваті.
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23.08.2022 19:58 Відповісти
З правосуддям те ж саме - обслуговує мафіозну систему.
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23.08.2022 19:59 Відповісти
МилоФанов опять обкурился !
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23.08.2022 16:03 Відповісти
То воно так ганяє без "дурі".
...Аж лячно уявити, що буде, коли воно "дуне". Чомусь в уяві постає лише "Восток" Леся Подерев'янського: коли мудак Насреддін відкоркував підозрілу пляшку...
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23.08.2022 16:32 Відповісти
Ха...Чомусь згадалося:

АЛАДІН

Зульфія, у мене план--щас ходім на базар, потім в гарєм, звізда моїх очей!

Зульфія і Аладін уходять, Мао Цзедун сяє нагорі.

ГОЛОС З ПЛЯШКИ

дражниво

Звізда моїх очей, ****** село.
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23.08.2022 18:12 Відповісти
Ну не міг же слуга заперечити хазяїну, коли той назвав слугу дебілом. Бо в нього й душа рабська.
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23.08.2022 16:05 Відповісти
Не так давно кАломойський назвав милованова дебілом. На що це бидло відповіло: "я й не заперечую, що я - дебіл".
Які ще питання можуть бути до цього мудака???
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23.08.2022 16:07 Відповісти
Вчителька питає учня:
- Що означає слово "навпіл"?
Учень відповідає:
- Піднять з полу і обдмухать пилюку
(Учень вчився у допоміжній школі для розумово відсталих Відповідь нагадує реакцію Мілованова Цікаво за які гроші він собі диплом ВИШу купив?)
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23.08.2022 16:10 Відповісти
Миловаров - економіст усіх часів та народів!!!
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23.08.2022 16:22 Відповісти
рилошмаров
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23.08.2022 17:27 Відповісти
Дебил и в Африке дебил. Но бабло зарабатывает...
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23.08.2022 16:25 Відповісти
Що вас дивує, пані та панове? Милованов - еталонна морда ліца ліберала.
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23.08.2022 16:29 Відповісти
Ліберал та дебіл, це не одне і теж.
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23.08.2022 16:33 Відповісти
до ліберала цій тварині 20 років бібліотеки
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23.08.2022 17:00 Відповісти
Милованов в наглядовій раді Укрооборонпрому,багато зброї виготовили до війни?
З Укрооборонпрому зробили холдинг і нема винних.
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23.08.2022 16:31 Відповісти
Мілованов повинен вибачитись, бо всі знають, що він дебіл. Вживані заходи КабМіном явно не адекватні за нинішнього стану економіки. Треба дозволити виїзд за кордон насамперед морякам та у другу чергу заробітчанам. КабМін же ********** країну укладати договірняки з Путлером, щоб дозволили розблокувати порти Чорного моря.
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23.08.2022 16:32 Відповісти
чим би дорослі дядьки не тішилися, аби не на війні були...
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23.08.2022 16:39 Відповісти
Если человек догадывается, что он дебил, то согласно Эффекту Да́ннинга - Крю́гера, он не совсем дебил?
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23.08.2022 17:05 Відповісти
Україна має війну а дебіл в Укроборонпромі
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23.08.2022 18:13 Відповісти
 
 