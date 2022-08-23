Не зрозумівши гумору в Facebook-пості, Милованов запропонував Чернишову піти з ради директорів КШЕ
Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запропонував піти з ради директорів КШЕ експрезидентові компанії "Київстар" Петру Чернишову.
Про це він повідомив у коментарях під постом Чернишова, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Чернишов опублікував іронічну цитату економіста Джона Кеннет Гелбрейта щодо ролі прогнозів в економіці: "Єдина роль прогнозів в економіці - показати що астрологія це шанована наука!" А тепер продовжуйте мене переконувати новими прогнозами щодо збору податків".
В коментарях Милованов назвав позицію Чернишова антиінтелектуальним ставленням до науки і запропонував йому піти у відставку з ради директорів Київської Школи Економіки.
Водночас Чернишов запропонував Милованову провести у раді дискусію на тему " Як цитата з відомого американського економіста, багаторічного професора Гарварда, політичного діяча в адміністрації Кеннеді може бути приводом для відставки".
А Милованов у відповідь заявив, що справа "не в цитаті, а в контексті".
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пдя,дебіл
Потрясающий дебил.
Что ему конкретно нужно,
Так он и не объяснил!
мобік
екоолігархономіці. Цей "американській профессор" зі своєю КШЕ їм за щастя. Сидять клацають калькуляторами з будь-яких питань. А влада у захваті.
...Аж лячно уявити, що буде, коли воно "дуне". Чомусь в уяві постає лише "Восток" Леся Подерев'янського: коли мудак Насреддін відкоркував підозрілу пляшку...
АЛАДІН
Зульфія, у мене план--щас ходім на базар, потім в гарєм, звізда моїх очей!
Зульфія і Аладін уходять, Мао Цзедун сяє нагорі.
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
дражниво
Звізда моїх очей, ****** село.
Які ще питання можуть бути до цього мудака???
- Що означає слово "навпіл"?
Учень відповідає:
- Піднять з полу і обдмухать пилюку
(Учень вчився у допоміжній школі для розумово відсталих Відповідь нагадує реакцію Мілованова Цікаво за які гроші він собі диплом ВИШу купив?)
З Укрооборонпрому зробили холдинг і нема винних.