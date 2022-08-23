Працюватимемо, щоб винні у порушенні прав людини в окупованому Криму були покарані, - фон дер Ляєн

Міжнародна спільнота зробить усе, щоб винних у порушенні прав людини в окупованому Криму було покарано.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на другому саміті Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми надзвичайно занепокоєнні порушенням прав людини в Криму, зникненнями, тортурами, вбивствами, переслідуванням кримськотатарського народу, залякуванням та ув'язненням журналістів, а також захисників прав людини… І відповідно ми працюватимемо з партнерами та іншими країнами, щоб розкрити ці порушення, щоб винних у їх скоєнні було притягнуто до відповідальності", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії наголосила, що анексований Російською Федерацією Крим із 2014 року окупанти використовували не лише як військову базу, а й як випробувальний полігон для жорстоких методів, які "нині Росія використовує на інших окупованих територіях України".

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