Столтенберг закликав лідерів надавати Україні більше зброї та обладнання: Зима буде важкою і ми бачимо, що війна іде на виснаження

Генсек НАТО заявив, що партнери продовжать надавати підтримку Україні.

Про це він повідомив під час виступу на другому саміті Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Ми віддані партнерству з Україною, ми допомогли перейти до натівських стандартів. Зима буде важкою і ми бачимо, що війна іде на виснаження. Це боротьба волі, логістики, тому ми маємо далі підтримувати Україну. Потужна і стабільна Україна – запорука євроатлантичної безпеки. Ми продовжимо бути разом з Україною стільки, скільки потрібно", - наголосив Столтенберг.

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За його словами, окупований та мілітаризований РФ Крим став плацдармом для нападу на Україну, однак "Україна показала здатність захищатися від агресії і завдавати тяжких втрат Росії".

"НАТО є частиною Контактної групи під егідою США, яка мобілізує підтримку, і я активно закликаю лідерів надавати більше зброї та обладнання якнайшвидше", - заявив генсек.