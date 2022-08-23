УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11541 відвідувач онлайн
Новини Окупація Криму Війна Російська агресія
2 268 8

Столтенберг закликав лідерів надавати Україні більше зброї та обладнання: Зима буде важкою і ми бачимо, що війна іде на виснаження

столтенберг

Генсек НАТО заявив, що партнери продовжать надавати підтримку Україні.

Про це він повідомив під час виступу на другому саміті Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Ми віддані партнерству з Україною, ми допомогли перейти до натівських стандартів. Зима буде важкою і ми бачимо, що війна іде на виснаження. Це боротьба волі, логістики, тому ми маємо далі підтримувати Україну. Потужна і стабільна Україна – запорука євроатлантичної безпеки. Ми продовжимо бути разом з Україною стільки, скільки потрібно", - наголосив Столтенберг.

Читайте також: Генсек НАТО відвідає Канаду, щоб обговорити війну в Україні, посилення НАТО та захист Арктики

За його словами, окупований та мілітаризований РФ Крим став плацдармом для нападу на Україну, однак "Україна показала здатність захищатися від агресії і завдавати тяжких втрат Росії".

"НАТО є частиною Контактної групи під егідою США, яка мобілізує підтримку, і я активно закликаю лідерів надавати більше зброї та обладнання якнайшвидше", - заявив генсек.

Крим (14122) НАТО (6395) окупація (6657) росія (64871) Столтенберг Єнс (1595) Кримська платформа (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні одні заклики до підтримки України. То Борель, то Джонсон, то Трюдо, то Шольц...
показати весь коментар
23.08.2022 15:59 Відповісти
Не зрозуміло,де їхня зброя?
Виходить,всі були на росслабоні?
А коли жарений петух клюнув,то тепер Україна вигрібає...за всіх.
показати весь коментар
23.08.2022 19:57 Відповісти
Керівник мав би не закликати всоте, а вже ставити декого раком.
показати весь коментар
23.08.2022 16:01 Відповісти
О, Столтенберг проснулся... Ну как же, от щедрот НАТО Украина получила аж 50 тонн солярки. Пол года назад. С тех пор НАТО делали вид что они вообще тут ни при чём. А тут Столтенберг решил напомнить о себе. С чего бы это?
показати весь коментар
23.08.2022 16:30 Відповісти
Зима будет тяжелой . Каждые выходные пилю деревья . В доме каминофен , под навесом - печь с чугунной плитой , генератор . Частный сектор . Не злорадствую . Кому будет плохо , поможем . Особенно детям .
показати весь коментар
23.08.2022 16:47 Відповісти
Ваша правда...Якби дали достатньо зброї,то ситуація була б другою...
Чому дають мало?- Немає або не хочуть давати? Наші хлопці рахують патрони!
А орки їх мають необмежено....
Господи,допоможи нашим захисникам.
показати весь коментар
23.08.2022 19:14 Відповісти
пусте тріпло і барахло
показати весь коментар
23.08.2022 19:47 Відповісти
Для деяких дурнів, його посада секретар він особисто нічого не вирішує, війська і зброю надають країни члени НАТО.
показати весь коментар
24.08.2022 08:13 Відповісти
 
 