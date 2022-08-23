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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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В ООН "стурбовані" тим, що Росія збирається влаштувати в Маріуполі судилище над захисниками України

маріуполь,клітка

Організація Об’єднаних Націй попередила, що Росія та інші окупанти можуть планувати судилище над українськими військовополоненими, імовірно, в середу, в День Незалежності України.

Про це сказала Верховна комісарка ООН з питань прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Ми стурбовані повідомленнями про те, що Російська Федерація та пов’язані з нею збройні групи в Донецьку планують - можливо, найближчими днями - судити українських військовополонених у тому, що називають "міжнародним трибуналом" у Маріуполі", - висловилася вона.

Шамдасані каже, що хоч відомостей і небагато, але фотографії та відеоматеріали металевих кліток, опублікованих Мережі, свідчать, що туди помістять військовополонених під час "процесу" у філармонії Маріуполя.

Також читайте: Україна подала низку нових термінових вимог до ЄСПЛ та закликала не допустити судилища над військовополоненими захисниками Азовсталі

Вона наголосила, що навмисне позбавлення військовополонених права на справедливий суд є військовим злочином, а міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди виключно для засудження військовополонених.

Автор: 

Маріуполь (3220) ООН (3335) Азов (774) Азовсталь (441) воєнні злочини (1847)


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Топ коментарі
+9
"Ми стурбовані повідомленнями ..."

Вот работа у людей... Выражать озабоченность, скорбеть и призывать. И бабло за этот нужный труд, небось, в мешках получают. Завидую.
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23.08.2022 16:16
+9
А ООН не знает, что параше по барабану ваша обеспокоенность? Это первый раз параша нарушает все международные законы? Все это потому, что параша купила всех вас с потрохами...
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23.08.2022 16:21
+8
прямо стурбовані-стурбовані... чи дуже стурбовані...
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23.08.2022 16:22
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да а **** вам, озаботились и на ужины, есть устриц
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23.08.2022 16:11 Відповісти
та ну, що серйозно, ви зтурбовані, та не може бути? гниди ви тупорилі, в очко собі запхайте свою стурбованість
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23.08.2022 16:11 Відповісти
А ця равіна не хоче особисто туди проїхатися і висловити глибоку стурбованість лугандонським покидькам?
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23.08.2022 16:13 Відповісти
Вообще то это анекдот. ООН чем то стурбовани.
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23.08.2022 16:14 Відповісти
«Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого» © Біблія в пер. Івана Огієнка
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23.08.2022 16:15 Відповісти
так нехай вони не чешуть те місце, щоб не турбувало. рідкісні дєбіли
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23.08.2022 16:16 Відповісти
"Ми стурбовані повідомленнями ..."

Вот работа у людей... Выражать озабоченность, скорбеть и призывать. И бабло за этот нужный труд, небось, в мешках получают. Завидую.
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23.08.2022 16:16 Відповісти
Вот потому то при Трампе США и сократили свои взносы во все институты ООН.
Официально - из-за их малой эффективности.
А неофициально - а на кой хер мы должны финансировать бездельников-дикарей, главная работа которых осуждать нас, существуя на наши же деньги.
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23.08.2022 16:21 Відповісти
Нам до жопы ваша стурбованость. Лучше ****** по рашистам чтобы им было не до екзекуций.
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23.08.2022 16:19 Відповісти
Чтобы сорвать все их преступные планы! Но если бы на то была политическая воля верховного)
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23.08.2022 17:04 Відповісти
покажчик стурбометра пішов ліворуч та видав мінус 30 меркелей.
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23.08.2022 16:19 Відповісти
Ще треба швидкість стурбованності по шкалі Шольца виміряти.
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23.08.2022 16:32 Відповісти
Удивительно было бы, если бы ООН не были "стурбованi". Политические мрази. Ждем завтра "дуже стурбованi".
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23.08.2022 16:20 Відповісти
А ООН не знает, что параше по барабану ваша обеспокоенность? Это первый раз параша нарушает все международные законы? Все это потому, что параша купила всех вас с потрохами...
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23.08.2022 16:21 Відповісти
прямо стурбовані-стурбовані... чи дуже стурбовані...
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23.08.2022 16:22 Відповісти
Скоріш - мастурбовані ...
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23.08.2022 16:38 Відповісти
Та ні.Стурбовані-стурбовані це як максимально занепокоєні.
ООН,дійсно,надрукуйте вже шкалу вашого занепокоєння/стурбованності від 0 до 10,щоб люди могли бачити ступінь вашої тривоги,а то це як з Даніловим-треба дивитися у що він одягнений та здогадуватися що він цим хоче сказати.
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23.08.2022 16:39 Відповісти
Нужно хаймернуть по клеткам,на следующие надо время,хоть что-то делайте.
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23.08.2022 16:25 Відповісти
Кожна країна відраховує великі гроші цім неробам і нікчемам з оон.А в них вже напевно є шаблон,щоб не морочитись.Глибока стурбованість.Мільони гинуть від голоду в Африці в 21 столітті.Зерно з України туди не доходять.Все в Европі і Америці.
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23.08.2022 16:27 Відповісти
Разогнать это стадо озабоченых бездельников-дармоедов. "Голодающих африканцев" накормили,и на этом их миссия закончилась.
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23.08.2022 16:29 Відповісти
Я маю тілько єдне питання - коли вже цих ****************** розгонять ?!?!?!
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23.08.2022 16:37 Відповісти
Кремлівська влада вивозить з Маріуполя українських дітей та продає їх своїм громадянам.
Це кіднепінг з елементному геноциду української нації.
Агов, ЮНІСЕФ, ООН, ОБСЄ та інші «турботливі» міжнародні гавнесті інтернешенали, від вас буде якась реакція?
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23.08.2022 16:39 Відповісти
озабоченцы встратые(тут на самом деле более крепкий мат)
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23.08.2022 16:43 Відповісти
Б#ть, откуда это писк? А-а-а, это ООН чёт там вякнуло.
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23.08.2022 16:53 Відповісти
мрази они,эти ооновские крысы!разогнать к ****** эту контору импотентов давно пора!
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23.08.2022 16:58 Відповісти
155-та стурбованість. Вони думають, нам від цього легше?

Ааа, вони взагалі про нас не думають((
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23.08.2022 17:06 Відповісти
Эти лицемеры-бездельники, которые должны не предупреждать, а УПРЕЖДАТЬ вызывают просто отвращение
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23.08.2022 19:56 Відповісти
 
 