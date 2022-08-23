В ООН "стурбовані" тим, що Росія збирається влаштувати в Маріуполі судилище над захисниками України
Організація Об’єднаних Націй попередила, що Росія та інші окупанти можуть планувати судилище над українськими військовополоненими, імовірно, в середу, в День Незалежності України.
Про це сказала Верховна комісарка ООН з питань прав людини Равіна Шамдасані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"Ми стурбовані повідомленнями про те, що Російська Федерація та пов’язані з нею збройні групи в Донецьку планують - можливо, найближчими днями - судити українських військовополонених у тому, що називають "міжнародним трибуналом" у Маріуполі", - висловилася вона.
Шамдасані каже, що хоч відомостей і небагато, але фотографії та відеоматеріали металевих кліток, опублікованих Мережі, свідчать, що туди помістять військовополонених під час "процесу" у філармонії Маріуполя.
Вона наголосила, що навмисне позбавлення військовополонених права на справедливий суд є військовим злочином, а міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди виключно для засудження військовополонених.
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Вот работа у людей... Выражать озабоченность, скорбеть и призывать. И бабло за этот нужный труд, небось, в мешках получают. Завидую.
Официально - из-за их малой эффективности.
А неофициально - а на кой хер мы должны финансировать бездельников-дикарей, главная работа которых осуждать нас, существуя на наши же деньги.
ООН,дійсно,надрукуйте вже шкалу вашого занепокоєння/стурбованності від 0 до 10,щоб люди могли бачити ступінь вашої тривоги,а то це як з Даніловим-треба дивитися у що він одягнений та здогадуватися що він цим хоче сказати.
Це кіднепінг з елементному геноциду української нації.
Агов, ЮНІСЕФ, ООН, ОБСЄ та інші «турботливі» міжнародні гавнесті інтернешенали, від вас буде якась реакція?
Ааа, вони взагалі про нас не думають((