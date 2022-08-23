УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11341 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні Війна
888 5

Постійно зв’язуюсь з лідерами, щоб надавали швидше та більше зброї Україні, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постійно зв’язується з лідерами країн, щоб ті більше й швидше постачали озброєння Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив під час саміту Кримської платформи.

"Вісім років тому Росія незаконно захопила Крим, перетворивши його на один із найбільш мілітаризованих районів планети. Він став плацдармом для повномасштабного нападу на Україну шість місяців тому", - наголосив він.

Він зазначив, що українці показали свою здатність захищати та відвойовувати свою територію, а також завдавати тяжких втрат російським військам.

"Я постійно зв'язуюсь з лідерами країн для того, щоб надавали більше військового обладнання, більше боєприпасів та швидше", - сказав генсек НАТО.

Також читайте: Генсек НАТО відвідає Канаду, щоб обговорити війну в Україні, посилення НАТО та захист Арктики

Автор: 

НАТО (6395) допомога (8280) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нетривалі зв'язки - загроза здоров'ю
показати весь коментар
23.08.2022 16:22 Відповісти
Президент зазначив, що справляється з безпековими питаннями внутрішніми силами, без участі союзників

Президент України Володимир Зеленський розповів, що має свої секрети, як і президент США Джо Байден.
Таку заяву він озвучив на брифінгу, відповідаючи на запитання, що знає про російську загрозу, чого не знає Байден.
показати весь коментар
23.08.2022 16:25 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 16:25 Відповісти
THANKS!
показати весь коментар
23.08.2022 16:31 Відповісти
Треба гадіну кацапську задушити 😠
показати весь коментар
23.08.2022 17:42 Відповісти
 
 