Путін може зберегти Кримський міст, якщо виведе війська з окупованого півострова, - Данілов

Кримський міст підлягає знищенню, оскільки через нього перекидається підкріплення для сил агресора.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Wyborcza, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, я вже говорив про це (що Кримський міст може стати стати однією з цілей ЗСУ. - Ред.) в березні. Це військовий об'єкт, через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що росіянам треба піти з окупованого Криму, інакше Україна "відправить їх геть звідти".

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