З 24 лютого витрати державного бюджету становлять майже 1 трлн грн, - Шмигаль
З бюджету України за 6 місяців витратили на потреби армії 420 млрд гривень.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, підраховано, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України витрати державного бюджету становлять майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд гривень було витрачено на оборону та безпеку нашої країни.
"Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету — це потреби армії. 288 млрд грн — на зарплати військових. 135 млрд грн — на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення", - заявив Шмигаль.
Топ коментарі
+7 andrej andrej
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А почему турникеты и термики волонтёры покупают?
Так, що ГРОШІ ЩЕ Є!
а москалі ще чомусь не нападають, то навіщо ж стільки витрачає,
заднім числом всі розумні