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Новини Війна
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З 24 лютого витрати державного бюджету становлять майже 1 трлн грн, - Шмигаль

шмигаль

З бюджету України за 6 місяців витратили на потреби армії 420 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підраховано, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України витрати державного бюджету становлять майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд гривень було витрачено на оборону та безпеку нашої країни.

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"Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету — це потреби армії. 288 млрд грн — на зарплати військових. 135 млрд грн — на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення", - заявив Шмигаль.

бюджет (2978) бойові дії (3671) ЗСУ (7489) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+7
И шо?Всего 40 процентов?Это при потере 20 процентов территорий которые не финансируются?
А почему турникеты и термики волонтёры покупают?
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23.08.2022 16:51
+7
А раніше і 50 мільярдів зажали! Не даремно кажуть -"скупий платить більше"-.Тільки ****! За того "скупого" народ платить своїм життям!!!!
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23.08.2022 16:52
+6
а от цікаво кілько з того триліона вкрали зе.мавпи?
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23.08.2022 17:12
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Пів трильйона гривень надрукувавши верстат. Це вся робота КабМіна.
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23.08.2022 16:45 Відповісти
Невже стільки на армію, може на міністерські і генеральські зарплати.
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23.08.2022 16:50 Відповісти
И шо?Всего 40 процентов?Это при потере 20 процентов территорий которые не финансируются?
А почему турникеты и термики волонтёры покупают?
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23.08.2022 16:51 Відповісти
А раніше і 50 мільярдів зажали! Не даремно кажуть -"скупий платить більше"-.Тільки ****! За того "скупого" народ платить своїм життям!!!!
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23.08.2022 16:52 Відповісти
а от цікаво кілько з того триліона вкрали зе.мавпи?
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23.08.2022 17:12 Відповісти
Ну, по словам Зеленського, він на "підготовці" до вторгнення зекономив $43(7*6) мільярди.
Так, що ГРОШІ ЩЕ Є!
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23.08.2022 17:19 Відповісти
а почалось з економії в 7 млрд
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23.08.2022 18:44 Відповісти
якби цю суму витратив до вторгнення то сказали б що це президент узурпував владу і все краде не зрозуміло чому,

а москалі ще чомусь не нападають, то навіщо ж стільки витрачає,
заднім числом всі розумні
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23.08.2022 19:01 Відповісти
А ПОЛЯКИ ЗА ПІВТОРА МІСЯЦЯ ДО ВІЙНИ ГОТОВИЛИСЬ ПРИЙМАТИ НАШИХ БІЖЕНЦІВ, ТАК ХТО РОЗУМНИЙ?
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24.08.2022 08:18 Відповісти
 
 