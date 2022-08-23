УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11281 відвідувач онлайн
Новини Війна
11 060 15

Окупанти відмовляються воювати: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехоплення ГУР. АУДIО

В лавах російських окупантів збільшується кількість підрозділів, які відмовляються воювати. Їхні командири пишуть відмови і рапорти на звільнення.

Про свідчить чергове перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Переобуваются все,блять, в воздухе наше командование. 17-й полк отказывается и нам говорят вы сейчас едете наступать. А у нас ничего не готово, просто ниче: ни плана, вообще ниче нету, мы просто не с кем поедем. Ну все командование наше, командир роты наш, комбат, они все отказ написали. Я с ними вчера напсал. Ну нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - розповідає рашист.

Співрозмовник його заспокоює, що за відмову воювати в їх полку поки ще нікого не звільнили.

Також читайте: Рашист, що воює на Харківщині: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17160) розвідка (3854) перехоплення (351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
кацап то генетичний вбивця і покидьок мародер і гвалтівник
показати весь коментар
23.08.2022 16:52
+9
Шось якийсь майор-похуїст.... Треба було За родину, За Путлера!
показати весь коментар
23.08.2022 16:48
+5
Один відмовився, а інші сотні лізуть наче сарана. Нам від цього не легше..
показати весь коментар
23.08.2022 16:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шось якийсь майор-похуїст.... Треба було За родину, За Путлера!
показати весь коментар
23.08.2022 16:48 Відповісти
Майор мабуть військовий прокурор. Ці в багатьох випадках відмазують солдат від війни, так казала діячка з "Солдатських матерів".
показати весь коментар
23.08.2022 17:31 Відповісти
Один відмовився, а інші сотні лізуть наче сарана. Нам від цього не легше..
показати весь коментар
23.08.2022 16:49 Відповісти
Нах...й лунає частіше усіх інших слів разом...
показати весь коментар
23.08.2022 16:52 Відповісти
кацап то генетичний вбивця і покидьок мародер і гвалтівник
показати весь коментар
23.08.2022 16:52 Відповісти
а кто же дворцы путина будет защищать?
показати весь коментар
23.08.2022 17:00 Відповісти
не продержится он нихуя до октября.
показати весь коментар
23.08.2022 17:21 Відповісти
Ага, оптимист однако
показати весь коментар
23.08.2022 18:47 Відповісти
Та хіба падаль може бути м'ясом!
показати весь коментар
23.08.2022 17:39 Відповісти
Не треба сподіватися, що там ці явища масові і зупинять війну. У московії гімна ще навалом.
показати весь коментар
23.08.2022 18:59 Відповісти
Не варто перебувати в ілюзіях більшість кацапів будуть вмирати "за родіну, за путіна, за сталіна"
показати весь коментар
23.08.2022 19:22 Відповісти
большинство будет сидеть на жопе ровно в своих усть-задрюченсках, а количество жаждущих поиграть в кальмара становится всё меньше, и процесс уменьшения желающих получить за месяц первые 200 тысяч рублей, но не успеть ими воспользоваться, начинает ускоряться.
показати весь коментар
23.08.2022 20:08 Відповісти
Ця інфа не має сенсу... доки москаль тримає зброю у руках доти він є ворогом і мусить бути знищеним.... москаль без зброї який знаходячись в Україні говорить на москальській мові і не знає чий Крим мусить бути завернутий у московію.
показати весь коментар
23.08.2022 20:32 Відповісти
Умнеют помаленьку орки. Мясо близко увидели...
показати весь коментар
23.08.2022 21:50 Відповісти
Кіно від 95 кварталу продовжується, і для кого воно для 73% дебілів?
показати весь коментар
24.08.2022 08:20 Відповісти
 
 