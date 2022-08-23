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Новини Війна
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У разі проведення судилища над захисниками Маріуполя про переговори з РФ не може й бути мови, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що нелюдське поводження з полоненими захисниками Маріуполя, зокрема з військовослужбовцями полку спеціального призначення "Азов", унеможливить переговори з російською стороною.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з лідером Польщі Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ.

"Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про "червоні лінії". Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому - крапка. Мені нічого додати", - наголосив Зеленський.

Також читайте: В ООН "стурбовані" тим, що Росія збирається влаштувати в Маріуполі судилище над захисниками України

Автор: 

Зеленський (23653) Маріуполь (3220) Азов (774) Азовсталь (441) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+26
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23.08.2022 17:03
+26
Что оно только не говорило и на контроль не брало. Оно не запоминает.

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23.08.2022 17:05
+25
хто і скільки
вже нарахував ціх заяв,з приводу та без приводу ....???
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23.08.2022 16:59
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А если судилища не будет- то переговоры можно вести ?
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23.08.2022 16:57 Відповісти
А то что ты говорил раньше что переговоров не будет если рашисты разбомбят Азовсталь или убьют азовцев то переговоров не будет, уже не считается?
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23.08.2022 16:57 Відповісти
Что оно только не говорило и на контроль не брало. Оно не запоминает.

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23.08.2022 17:05 Відповісти
в случае проведения судилища над Азовым, нужно сносить бошки тем кто заставил их сдаться. зеленсому, ермаку и прочим фсбшным арахамиям
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23.08.2022 17:15 Відповісти
Їх примусила здатися повага та відданість своїм побратимам, бо умовою надання допомоги пораненим могла бути здача всіх без винятків захисників Маріуполя. Там були бійці з різних підрозділів і Азовці змушені були здатися в надії, що інші захисники все ж будуть врятовані. Я думаю в Азовців не було ілюзій з приводу обіцянок зелених повій, ціну цим обіцянкам вони знали з самого початку.
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23.08.2022 18:46 Відповісти
хто і скільки
вже нарахував ціх заяв,з приводу та без приводу ....???
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23.08.2022 16:59 Відповісти
какие переговоры! обезьяна зеленожопая. 👎👎
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23.08.2022 17:00 Відповісти
А мы можем провести в ответ судилище рашистов и кума *****? Чтобы вся Рашка посмотрела как ***** защищает своих солдат и кума
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23.08.2022 17:02 Відповісти
хз.. але над метвечуком має бути не судиліще а трібунал
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23.08.2022 17:06 Відповісти
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23.08.2022 17:03 Відповісти
Что то мне кажется что все это совместная с рашистами спланированная акция. Типо чтобы потом Зеленского была отмазка что он пошел на переговоры потому что мол ***** не устроил екзекуцию азовцам.
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23.08.2022 17:05 Відповісти
Нащо це балабольство, вже не один раз казав такі ж меседжі і кожного разу перемовини продовжувались
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23.08.2022 17:07 Відповісти
хто здав в полон азовців?
Хто допустив блокаду Маріуполя?
Хто здав підень (та й і північ) України ворогу?
Хто дав можливісь ворогу безпершкодно пройти Чонгаром і Перекопом? Чому звідти була знято оборону? Хто дав команду і хто розмінував?
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23.08.2022 17:12 Відповісти
и почему мобилизацию не объявили, как только параша начала стягивать технику к границам ? минирование дорог, укрепление границ, подрыв мостов. Прое..ли ?
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23.08.2022 17:17 Відповісти
по знаку запитання видно, що ти НЕ люська аферистович
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23.08.2022 17:38 Відповісти
А переговоры уже идут. Ермак с Расмуссеном мощно ищет мощных гарантий с европейскими послами и прочими комиссарами. Обещался до конца августа.
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23.08.2022 17:16 Відповісти
Гарантов часом не в Будапеште ищут?
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23.08.2022 17:29 Відповісти
А що про інших полонених можна вже і не згадувати? Якось не по "Верховному".
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23.08.2022 17:16 Відповісти
Його, що, заклинило на цих "переговорах"?
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23.08.2022 17:20 Відповісти
Як воно заіпало це зелене лайно. Одне і теж 3,14здить вже пів-року
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23.08.2022 17:21 Відповісти
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23.08.2022 17:32 Відповісти
Знову цей гондон про переговори. Влупіть по чану - хто ближче!
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23.08.2022 17:34 Відповісти
Переговори не будуть до леокупації України 3 дня назад казав незважаючи взагалі на судилище,а якщо не буде в Маріуполе нічого,то що можливі переговори навіть з окупаціей?
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23.08.2022 17:43 Відповісти
Всё, россияне сейчас напугаются таких грозных предостережений прямо до икотки.
Идиот, россияне уже сказали, что никаких переговоров с тобой проводить там никто и не собирался.
Чем ты их пугаешь?
Предал Азов, а теперь крутишь пятой точкой.
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23.08.2022 17:50 Відповісти
Зеля тільки і марить про перемовини з путлером
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23.08.2022 17:56 Відповісти
Останнє китайське попередження
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23.08.2022 18:04 Відповісти
модер цензора ця новина була на цензорі учора ... подивись
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23.08.2022 18:14 Відповісти
Зеля кожний день цю фуйню городить. Тому можно через день давати як новину.
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23.08.2022 18:27 Відповісти
Вот пукнул - так пукнул. А то, что рашисты уроды не повод НЕ вести с ними переговоры? Урод
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23.08.2022 18:28 Відповісти
Этот диктор без своего мнения уже задолбал . Без победы в Киеве , победы Украины не будет .
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23.08.2022 18:44 Відповісти
и все?
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23.08.2022 18:47 Відповісти
Він про переговори став менше говорити, але мріяти злити хоча б частину України не перестав. Розуміє, що після розмінованого Чонгару, втікати доведеться тільки в рашку, але з пустими руками його і там не пригріють. Ось і тужиться, жде момент. А от судилище над азовцями не тільки унеможливить переговори, а може ( навіть повинне ) стати вироком одному з переговорщиків. Патрушев повинен берегти останню надію ***** вислизнути з халепи.
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23.08.2022 18:49 Відповісти
А після Оленівки,Бучі,Маріуполя,Вінниці та інших звірств,з орками значить треба вести переговори?
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23.08.2022 19:08 Відповісти
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0JcZ63tN1LXKeW67MSSNx1wZf9kzfR9KrHknwZaEJccrbaN7xJkXXWVxHyQyT2Tapl?__cft__[0]=AZVvzZ03OIyhnmGYscfGaCPdukovIRnjXuTTNiwH_D8uOtyNZ3mFNMc-BhKbdR8MV098oJT0lM4DwE1SYnrd8JCvTYYUt2cQogiKGdr86LK7ldfVZ5y-HkpUCfI761LrZl9OrKBZo0kCV7IU5mlEH_pW&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 11:06 ·

Когда у тебя хорошая память

Март 2022 года. «Стамбульские договорённости»

Апрель 2022 года. «После резни в Буче и Ирпене любые переговоры с Россией невозможны»

Июль 2022 года. «Зерновая сделка».

Август 2022 года. «Если состоится судилище над «азовцами», то любые переговоры с Россией невозможны».

Сентябрь -октябрь 2022 года -?
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23.08.2022 19:10 Відповісти
ЗЕБилы!!! Хороше запомните это кукареканье....
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23.08.2022 21:33 Відповісти
ага, дарма Ердоган напрягається?
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23.08.2022 21:40 Відповісти
 
 