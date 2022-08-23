У разі проведення судилища над захисниками Маріуполя про переговори з РФ не може й бути мови, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що нелюдське поводження з полоненими захисниками Маріуполя, зокрема з військовослужбовцями полку спеціального призначення "Азов", унеможливить переговори з російською стороною.
Про це глава держави заявив під час пресконференції з лідером Польщі Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ.
"Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про "червоні лінії". Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому - крапка. Мені нічого додати", - наголосив Зеленський.
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вже нарахував ціх заяв,з приводу та без приводу ....???
Хто допустив блокаду Маріуполя?
Хто здав підень (та й і північ) України ворогу?
Хто дав можливісь ворогу безпершкодно пройти Чонгаром і Перекопом? Чому звідти була знято оборону? Хто дав команду і хто розмінував?
Идиот, россияне уже сказали, что никаких переговоров с тобой проводить там никто и не собирался.
Чем ты их пугаешь?
Предал Азов, а теперь крутишь пятой точкой.
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Когда у тебя хорошая память
Март 2022 года. «Стамбульские договорённости»
Апрель 2022 года. «После резни в Буче и Ирпене любые переговоры с Россией невозможны»
Июль 2022 года. «Зерновая сделка».
Август 2022 года. «Если состоится судилище над «азовцами», то любые переговоры с Россией невозможны».
Сентябрь -октябрь 2022 года -?