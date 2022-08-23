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Новини
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До кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу в ЄС, - Шмигаль

єс,євросоюз

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу в ЄС.

Про це він заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство та вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу до Європейського Союзу. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - наголосив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що в рамках плану відновлення України уряд працює з міжнародними партнерами, щоб вони брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів і принесли свій унікальний досвід під час цього відновлення.

Також читайте: Україна майже на 70% виконала зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і чекає ясності щодо наступних кроків, - Стефанішина

Автор: 

членство в ЄС (1227) Євросоюз (13306) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+7
Зебіл сьогоднішньго розливу.
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23.08.2022 17:14
+5
tolko ne s etoi vladoi.
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23.08.2022 17:06
+3
Очередные выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024 года.

Согласно статье 76 Конституции Украины срок полномочий Верховной Рады Украины составляет пять лет. Следовательно, полномочия Верховной рады Украины IX созыва формально истекают в августе 2024 года. Согласно статье 77 Конституции, очередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Таким образом, следующие парламентские выборы состоятся 29 октября 2023 года

Так что вполне возможно без этого клована и его безумной "коМАНДЫ".
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23.08.2022 17:14
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tolko ne s etoi vladoi.
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23.08.2022 17:06 Відповісти
Зебіл сьогоднішньго розливу.
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23.08.2022 17:14 Відповісти
Тріо Баяна,Гармошки і Балалайки.
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23.08.2022 17:20 Відповісти
Пані Світлана:
Один Президент настільки вірив у своїх громадян, що під час війни дав їм безвіз.
Інший - настільки зневажає, що зачинив, як щурів у клітці щоб не втекли з "його" грошима (7 мільярдів щомісяця...)
Питати кого поважає і любить нарід, певно, не варто.
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23.08.2022 17:22 Відповісти
"Питати кого поважає і любить нарід, певно, не варто."

Скільки поваги до народу.....

Це у кого такі прибічники? ))))
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23.08.2022 17:29 Відповісти
Ми то будемо готові, а ось чи буде готовий ЄС до нашого вступу - питання.
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23.08.2022 17:14 Відповісти
В чому буде полягати наша готовність?
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23.08.2022 17:23 Відповісти
Как представить что бы пенсионерам у которых 2к грн пенсия, свалить сейчас на голову европейские цены на еду, еще и в евро. Так это какой то геноцид.
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23.08.2022 17:50 Відповісти
Готовність України, це "0" толерантність до корупції.
На даний момент, вона править країною.
Все інше, для України і її ресурсів, не проблема, включно з гідними пенсіями.
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23.08.2022 19:19 Відповісти
Очередные выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024 года.

Согласно статье 76 Конституции Украины срок полномочий Верховной Рады Украины составляет пять лет. Следовательно, полномочия Верховной рады Украины IX созыва формально истекают в августе 2024 года. Согласно статье 77 Конституции, очередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Таким образом, следующие парламентские выборы состоятся 29 октября 2023 года

Так что вполне возможно без этого клована и его безумной "коМАНДЫ".
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23.08.2022 17:14 Відповісти
Надія не зникає. Гопота і приколісти таки вшиються з України.
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23.08.2022 17:22 Відповісти
о нарешті будемо готові до ес, всмислі всіх корупціонерів за грати, разом зеленою бандою
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23.08.2022 17:16 Відповісти
1000 % гарантии что при ЗЕ и компании Украина не будет в ЕС .

ЗЕ и компании все кроме денег евро чуждое в ЕС !
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23.08.2022 17:18 Відповісти
Нам срочно необходимо в НАТО, а потом всё остальное!
Есть второй вариант, стереть с лица земли большую угрозу - копростан! Потом в ЕС и НАТО...
Блин, как с Карабахским сценарием, "только дипломатическим путём..."!
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23.08.2022 17:22 Відповісти
Зелені курви можуть вважати, що ЄС готові разом з НАТО прийняти до себе Україну, правда ніхто у них про це не спитає, бо хто вони такі, щоб не погоджуватися.
А взагалі таке заливати наріду - це повний треш, бо війна триває, а економіка руйнується. Без вступу в НАТО перебування в ЄС не має жодного змісту.
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23.08.2022 17:26 Відповісти
95 гвардійців Гнусавого заждались бабла "на розпил" і вимагають - доколе нас будете кормити обіцянками. Нам уже ждут Лондон і Емірати.
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23.08.2022 17:26 Відповісти
Шо таки переможете корупцію?
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23.08.2022 17:35 Відповісти
К тому часу ми позбавимся Зелі, Єрмака та цього КабМіну.
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23.08.2022 17:53 Відповісти
а в ЄС про ці плани знають?
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23.08.2022 18:00 Відповісти
Місяць на все що перечислив Шмигаль, потім усю зелену шоблу вакцинувати ( разів п'ять ), потім відправити на передову з автоматами і лопатами проти танків, арти і вертольотів корупціонерів і колаборантів - це ще місяць ( потрібно хоч якусь користь отримати від рашистів ) і ми в ЄС.
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23.08.2022 18:14 Відповісти
 
 