До кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу в ЄС, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу в ЄС.
Про це він заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство та вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу до Європейського Союзу. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - наголосив прем'єр.
Також Шмигаль зазначив, що в рамках плану відновлення України уряд працює з міжнародними партнерами, щоб вони брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів і принесли свій унікальний досвід під час цього відновлення.
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Один Президент настільки вірив у своїх громадян, що під час війни дав їм безвіз.
Інший - настільки зневажає, що зачинив, як щурів у клітці щоб не втекли з "його" грошима (7 мільярдів щомісяця...)
Питати кого поважає і любить нарід, певно, не варто.
Скільки поваги до народу.....
Це у кого такі прибічники? ))))
На даний момент, вона править країною.
Все інше, для України і її ресурсів, не проблема, включно з гідними пенсіями.
Согласно статье 76 Конституции Украины срок полномочий Верховной Рады Украины составляет пять лет. Следовательно, полномочия Верховной рады Украины IX созыва формально истекают в августе 2024 года. Согласно статье 77 Конституции, очередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Таким образом, следующие парламентские выборы состоятся 29 октября 2023 года
Так что вполне возможно без этого клована и его безумной "коМАНДЫ".
ЗЕ и компании все кроме денег евро чуждое в ЕС !
Есть второй вариант, стереть с лица земли большую угрозу - копростан! Потом в ЕС и НАТО...
Блин, как с Карабахским сценарием, "только дипломатическим путём..."!
А взагалі таке заливати наріду - це повний треш, бо війна триває, а економіка руйнується. Без вступу в НАТО перебування в ЄС не має жодного змісту.