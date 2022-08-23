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Новини Війна
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Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України, - Ердоган

ердоган

Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це на другому саміті Кримської платформи заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що війна, яка триває від 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль для того, щоб створити дипломатичний ефективний канал для досягнення цієї мети. Ми маємо суттєві досягнення у цьому питанні. Зокрема, можна назвати зустріч міністрів закордонних справ в Анталії у березні, мирні переговори у Стамбулі, зернову угоду", - сказав Ердоган.

Він наголосив, що збереження темпу, перетворення цього процесу на тривалий результат залежить від дій сторін на шляху до миру.

"Ми сповнені рішучості у продовженні наших зусиль, сприяючи та виступаючи посередником, не втомлюючись у процесі відновлення та встановлення миру", - запевнив президент Туреччини.

Також читайте: Метою Туреччини є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, - Ердоган

Ердоган наголосив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. "Це критично важливо для всього регіону та для світової системи безпеки, для стабільності, для підтримки територіальної цілісності України, її суверенітету, для політичної системи", - пояснив він.

Ердоган заявив, що Крим – це Україна, і Туреччина підтримує Крим у складі України. Президент Туреччини додав, що кримські татари – це громадяни України, і Крим має розвиватися в їхніх інтересах.

Автор: 

Туреччина (3488) Ердоган (926) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+46
слава тебе Господи! разродился......
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23.08.2022 17:15
+38
Вот на этом и остановимся-- Ердоган наголосив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Мы все свое вернем ... Я уже в своем Крыму 8 лет не был
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23.08.2022 17:28
+13
Не треба забувати, що Ердоган як на турецькому базарі і тим і тим, а головне собі побільше
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23.08.2022 18:03
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слава тебе Господи! разродился......
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23.08.2022 17:15 Відповісти
Вот на этом и остановимся-- Ердоган наголосив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Мы все свое вернем ... Я уже в своем Крыму 8 лет не был
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23.08.2022 17:28 Відповісти
РФ не признаёт ни какого международного права.
Государственный строй -- паханат.
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23.08.2022 20:00 Відповісти
Не треба забувати, що Ердоган як на турецькому базарі і тим і тим, а головне собі побільше
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23.08.2022 18:03 Відповісти
Крим це часточка тюркського світу, який простягається від Стамбулу до Алтаю та Казані і Тобольська

із киримли та турками в Криму ми домовимось, як каже пан Ердоган, а з рашкою..... буде ой !
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23.08.2022 19:09 Відповісти
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23.08.2022 19:11 Відповісти
якщо хтось не розгледів:
Карта Эрдогана: как Турция засматривается на пол-России
https://topcor.ru/22836-karta-jerdogana-kak-turcija-zasmatrivaetsja-na-pol-rossii.html

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23.08.2022 19:14 Відповісти
мы не против)
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23.08.2022 22:08 Відповісти
В Европе мусульманский мир-- Албания и Косово, а так же миллион
турков в Германии. Скоро в Германии появится своя турецкая партия,
вот тогда посмотрим куда поедит ЕС.
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23.08.2022 20:18 Відповісти
За який "такий"? Як каже турок - на основі територіальної цілісності України? І хто "повішає", герою?
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23.08.2022 17:24 Відповісти
Перепрошую, а як це - "на основі територіальної цілісності"? Розшифруйте, будь ласка! Це як "по мотивах відомого твору" - те, та тільки трішечки не те? Типу, х@йло Крим поверне, а Донбас та приазов'я перетворить на "новоросію"??
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23.08.2022 17:44 Відповісти
Відкрийте Конституцію, почитайте. Якщо щось незрозуміло, знайдіть в словнику визначення терміну територіальної цілісності. Якщо і це не допомагає, зверніться в турецьке посольство
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23.08.2022 17:59 Відповісти
По-перше, до чого Ердогану наша Конституція (тим більше, що зеленський демонстративно витирає об неї ноги з самого початку свого правління)?
По-друге, поясніть, будь ласка, сенс формулювання "на основі..."?
Або повне і беззаперечне відновлення територіальної цілісності, або це класичне " розведення лохів" за кацапським сценарієм!
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23.08.2022 18:12 Відповісти
це, типу, натяк ***** на черговий транш. аванс вже потрачено, пора платити знову.
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23.08.2022 17:19 Відповісти
закрома у рашки для Султана великі - пол-рашки
платити буде чим....

Нагорний Карабах із Вірменією та всім Кавказом вже не російський.

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23.08.2022 19:19 Відповісти
А чтобы это произошло, есть только два варианта: вариант 1) Кацапы делают "жест доброй воли" со всех наших территорий. вариант 2) Их оттуда выбивает ВСУ + партизаны. Как видим, "переговоров" в этих вариантах нет.
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23.08.2022 17:20 Відповісти
Переговоры только про место и время подписания капитуляции. Я думал, что это будет Севастополь, но теперь думаю, что лучше в Мариуполе.
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23.08.2022 17:24 Відповісти
пан Игорь предлагает очень креативную идею насчет места подписании договора о капитуляции Мордора.
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24.08.2022 04:15 Відповісти
Это не моя идея, мысль о будущем Трибунале в Мариуполе высказывалась во время битвы за Марик.
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24.08.2022 12:44 Відповісти
Есть. О контрибуциях и репарациях
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23.08.2022 17:26 Відповісти
Про какую зерновую угоду этот старик чешет? Про ту где Рашка продает наше краденное зерно, и обстреливает наши элеваторы и сжигает поля с хлебом?
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23.08.2022 17:21 Відповісти
Забавно, что про территориальную целостность запоребрика Эрдоган не упоминает
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23.08.2022 17:22 Відповісти
Війна почалася 20 лютого 2014 року, баране
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23.08.2022 17:23 Відповісти
Зазвичай про 24.02.2022 кажуть як про повномасштабне вторгнення.
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23.08.2022 17:26 Відповісти
турок
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23.08.2022 18:00 Відповісти
Прозрел ?
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23.08.2022 17:25 Відповісти
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?hc_ref=ARR75BcIKJyElwt_TFlJzjKHWE6-ptEJDI28ON0m-evutJkgDFduMcy67YxhPYQHCOM&fref=nf Marina Daniluk-Yarmolaeva https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?hc_ref=ARR75BcIKJyElwt_TFlJzjKHWE6-ptEJDI28ON0m-evutJkgDFduMcy67YxhPYQHCOM&fref=nf
Просто жах!

Як обісрати наш національний символ з часів княжої доби і опустити його до сексуального жесту, який означає «два в парадному - один в шоколадному». Тобто, грубий сексуальний підтекст.
Уже бачу Ткаченко показує це комусь.
Колгосп наших зірок, які то розчепірки роблять, то оці штуки.
Я уже мовчу, що придумала це Банда Едженсі - яка минулого року їздила до Пітєра і привозила сюди рашистів, а потім робила покер фейс.
Та сама Банда Едженсі - де один із топів це колишній риг і помічник Сєргєя Ларіна Едуард Івакін. До речі, в квітні 2014 прокуратура підозрювала Івакіна в погромі Черкаської ОДА в розпал Революції Гідності. Зараз Івакін відростив волосся, набив тату, змінив очечки на хіпстерські - але в мене соколині очі)

Що ця за креатив в часи війни? Певно, спеціальне.
А ще - з висоти свого зору креакла - цьогоріч я би брала за основу тризуб із шевронів і не видумувала жодної херні. Просто береш шеврон і прикладаєш до серця. І так хай фоткається колгосп зірок. А не показує те, що у розділах порнхабу.
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23.08.2022 17:25 Відповісти
Каждый судит в меру своей распущенности, и в голову не могло мне пройти про какой то сексуальный подтекст. Да и отменили это, не надо визжать.
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23.08.2022 18:13 Відповісти
Як тільки пройдуть вибори у Туреччині, так Ердогана і попустить.Йому нема що запропонувати у якості передвибочої програми своєму народу при такій шаленній інфляції окрім хоть якихось успіхів у зовнішній політиці
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23.08.2022 17:31 Відповісти
Озеро провело зачистку оппонентов, в "перевороте" так же почистил турок, потому нет - никуда его клика не денется.
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23.08.2022 17:42 Відповісти
Справедливий мир може бути, якщо рашка визнає поразку, звільнить ВСІ окуповані території, буде сплачувати контрибуцію, поверне в Україну депортованих громадян, видасть всіх військових відповідальних і причетних до військових злочинів. Після чого Україна по прискореній процедурі вступає в НАТО і тоді можна відбудовувати державу і жити спокійно. Мені цього хочеться. Але я в це не вірю(
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23.08.2022 17:34 Відповісти
Ну так главньім бандитом в центральной азии бьіл окурок, теперь єто будет єтот хмирь... Бандитьі не переведутся... В єтой всей изтории курдьі и палестиньі страдают не меньше нашего...
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23.08.2022 17:39 Відповісти
справедливий мир - це перемога України
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23.08.2022 17:38 Відповісти
Проблема в том, что мы с Эрдоганом по-разному понимаем вопросы территориальной целостности и суверенитета Украины. А Куйло их полностью не понимает, считая, что Украины вообще нет. Поэтому пусть Эрдоган сначала с Куйлом пообщается на этот счёт, а до того нам его высеры до лампочки.
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23.08.2022 17:41 Відповісти
Они дела ведут давно, так что там все на мази и по уставу Кремля. Тьі ведь опьітньій мальій
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23.08.2022 17:44 Відповісти
Эрдоган нормально и конкретно все понимает. Просто он турок. Если знать турков, то станет понятно, как они любят торговать на базаре и всегда готовы торговать лишь бы было за что. Для них это удовольствие.

А чмоня живет в своем мире. Двоечник в школе, плевок в университете, 10 лет сидел библиотекарем в Дрездене как баба. Он не знает историю кроме той, что когда-то чудом услышал в школе, когда его не били и не насиловали одноклассники, в Питере с его тысячами общежитий хватало гопников на каждом углу.

Он не знает ни про Голодомор, ни про братания с гитлеровцами то в Латвии, то в Польше, ни про тюрьмы НКВД в Беларуси и многое-многое другое. У него нет понимания, что Россия не то что Крым должна была отдать в 54-ом, а платить столетние репарации. 80% построенных в 30-ые годы заводов с иностранными инженерами, на которых делали все (включая и вывезенный из Харькова построенный иностранцами завод с т-34) было за украинское зерно, отнятое у нашего народа. Вся их страна построена немцами и французами за украинское зерно, после этого сами ничего не смогли сделать, все воровали. И не только Чмоня. Кравчук был таким же тупорылым коммунягой. Должен был еще 30 лет назад подать иск к Германии и к России с целью выплаты репараций, а так называемый договор об окончательной уплате репараций Германией перед СССР признать в отношении Украины недействительным, так как мы его не подписывали и его подписал оккупант. И они бы нам платили. Больше, чем Польше. Никуда бы не делись. Все по закону.
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23.08.2022 19:16 Відповісти
На самом деле моль не такая тупая, все он знает и понимает, просто у него политика какая была у гитлера.
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23.08.2022 20:05 Відповісти
Що "суттєвого" було "досягнуто" в перемовинах у Стамбулі?
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23.08.2022 17:48 Відповісти
Домовились домовлятись і далі.
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23.08.2022 17:53 Відповісти
Війна має закінчитись знищенням держави-терориста кацапії!
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23.08.2022 17:48 Відповісти
Знаємо ми твою "справедливість", османський імперіаліст-недобиток.
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23.08.2022 17:52 Відповісти
Діаспора кримли спрацювала.

Ердоган не тільки Су-24 сбива. Його завдання, післати Курдів (котрих фінансує *****), далеко ..... до Сирії.
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23.08.2022 17:53 Відповісти
В очередной раз Эрдоган вытер жопу путиным, - чистюля)
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23.08.2022 17:53 Відповісти
Так і сказав би пуйлу що війна повинна закінчитися перемогою України без всяких дипломатичних реверансів бив би традиційно пиню в згорблену спину.
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23.08.2022 17:56 Відповісти
Замминистра финансов США Уолли Адеймо направил в Американскую торговую палату в Турции письмо, в котором предлагает выбрать: хотят ли они работать с российскими банками или американскими?
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23.08.2022 18:06 Відповісти
Одной рукой даёт, другой отбирает, хер поймёшь этого турка
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23.08.2022 18:10 Відповісти
А не рано-вато ли ребятки-октябрятки о капитуляции врага нам заявлять? Уже ведь Гопали не перепрыгнув и не раз в нашей истории!
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23.08.2022 18:40 Відповісти
Ах какой матёрый человечище, хрен его разберёшь.
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23.08.2022 18:48 Відповісти
Ребята которые оскорбляют Эрдогана " Президент Украины Владимир Зеленский стоял возле корабля и сказал что ждёт сигнал из Турции, этот безопасный корабль был чей??? Для размышляющих Эрдоган и Джонсон первые !!!
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23.08.2022 19:32 Відповісти
Это типа Эрдоган поедет в Стамбул и найдет договор 1774 года где рабZeя обосралась перед Османами и Крым это Турция...
Кстати копия того договора лежит на Мацковии в Грановитой палате сраного Кремля...
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23.08.2022 19:33 Відповісти
мета Ердогана - зробити з Криму друге Косово
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23.08.2022 20:50 Відповісти
Не можна вірити жодному слову кацапа і бусурмана...
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23.08.2022 19:38 Відповісти
Хочу напомнить дорогим соотечественникам, что обезопасить себя от россии можно совокупностью таких шагов:

1) Вступление в НАТО. Нападение на страну-члена НАТО = нападение на все страны-члены НАТО и ядерная война. Сколько бы карлический плешивый чмошник ни делал вид, что он не боится ядерного удара по своей заплесневелой жопе - задействовал войска он исключительно в странах, в НАТО не входящих - Грузии ("миротворцы"), Украине, Азербайджане ("миротворцы" в Карабахе), Казахстане (ОДКБ во время политических волнений). На Польшу и страны Балтии он пока только пронзительно и визгливо тявкает, но нападать ссыт.

2) Украинизация. Голосование за януковича и зеленского - продукт заблуждения, что украинской нации не существует, именно это следует из утверждений, в основе которых - "один народ" или "братские народы".
Ведь что такое "братские народы"? Кто такие братья? Те, кто родились от одного родителя. Видите, не "родственные" народы, у которых давно в истории были общие предки, а именно "братские", то есть "одна семья", "один народ", со стёртыми национальными отличиями.
Кацапы называют братскими народами только тех, кого хотят аннексировать. Что-то к полякам, чехам или народам Балкан они в "один народ" не записываются.

Именно поэтому нельзя отказываться от курса в НАТО.
Именно поэтому нельзя усугублять стирание национальных отличий между украинцами и русскими.
Иначе ещё при нашей с вами жизни россия снова на нас нападёт. Через лет 10, когда деукраинизация и усугубление руссификации добьёт остатки национального самосознания и когда большинство просто сложит лапки и скажет, что зачем воевать, если мы "братья", "семья", "один народ".

Потому любой "справедливый мир" Эрдоган пусть засунет в жопу путлера, а потом достанет оттуда и засунет себе. Ведь та свинота говорит не про поражение россии, а про "справедливость", то есть "компромисс", уступки.
Территориальная целостность без членства в НАТО и без постепенной, но стабильной деруссификации - ненадолго отложенный конфликт, в результате которого Украина перестанет существовать. Через неделю нам впарят обратно Крым и ОРДЛО на кацапских условиях, а через полгода ликвидируют государство Украина и всё заберут обратно навсегда.

Распад СССР был таким прекрасным и мирным способом наконец-то надолго обрести независимость, и раз уж стопроцентную гарантию безопасности - ядерное оружие - добровольно отдали врагу, хотя бы другую гарантию нужно сохранить - вступить в НАТО. Иначе не будет больше Украины. И с деукраинизацией тоже не будет больше Украины, а будет послушная покорная служанка вроде Беларуси.
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23.08.2022 19:50 Відповісти
26 з цифрами,хіба стаття і заява Ердогана про вступ України в НАТО?Та кожен повнолітній українець тобі скаже,що Україна повинна бути в НАТО.Статистика про якісь там проценти проти-це повна брехня.Комусь хочеться щоб ці проти були,хоч 1%.Тому яне розумію твою фаільярність з Ердоганом.Засунути ***** в сраку,а потім витягти,і засунути собі...Це що-суперсміливість?Ти б ще зняв штани і показав в телевізор, в онлайн конференції свою сраку,як прояв патріотизму...
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23.08.2022 21:36 Відповісти
Так давай перечитаем, что сказал Эрдоган. Держа в уме, что ни одна официальная причина нападения россии не имеет ничего общего с реальностью адекватных людей. Эрдоган сказал про некий "справедливый" мир. Если кто-то считает, что под "справедливостью" он имеет ввиду поражение россии, то предлагаю вспомнить все предыдущие слова и действия Турции. Заигрывание с путлером, призывы к УКРАИНЕ по поводу переговоров, камни в сторону СТРАН НАТО, которые своими ДЕЙСТВИЯМИ якобы "провоцируют" дальнейшую войну. В пределах месяца-полутора назад турки проронили, что с россией придётся договариваться, но с проигравшим ведь не договариваются, а выигравшая россия - это проигравшая Украина.

Повторю, даже если нам вернут все территории, но под условием руссификации Крыма и ОРДЛО и отказа от НАТО, то своими восстановившимися границами мы насладимся в пределах 10 лет максимум, после которых нас захватят по тому сценарию, который путлер изначально планировал для 24.02.2022.
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23.08.2022 22:37 Відповісти
Все верно - туркам ближе татары в Крыму, чем кацапье
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23.08.2022 20:02 Відповісти
та Україна
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23.08.2022 20:52 Відповісти
У Ердогана, думки в голові крутяться... як флюгер.
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23.08.2022 21:23 Відповісти
Ердоган гарно спває, треба його в хор Вєрьовки запросити
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23.08.2022 21:50 Відповісти
це для протоколу. Його МІД щойно прорік, що деякі країни Європи нехосутьмиру в Україні. Буквально слід розуміти, що не бажають миру, поставляючи зброю. Сша, правда не бере до уваги, бо хочуть 35 літаки. Царь лапотних теж відгукується в тому ж стилі - припиніть поставляти зброю і буде мир. Цар нікому помагати не буде, він бажає обманути (як там говорять обіграти) всіх. Але краплені карти завжди закінчуються. Османи видеруть назад свою Сирію, тому і крикливо зазивають Гнусавого і ***** в Стамбул. Та той ніколи не поїде при такій поставці питання. В нього як у Миколи 1 настав цугцванг. Всі ходи в херового гравця вимушені і "худие".
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23.08.2022 21:55 Відповісти
Мені подобається Ердоган. Хитрий лис. Балансує між Україною та росією,щоб був хоч мінімальний діалог. А по суті дипломатією домагається привілеїв для України. Впевнена,він на нашому боці. Протоку закрив від кацапських кораблів дуже вчасно. Байрактари постачає. В нього своє місце в історії нашої війни.
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23.08.2022 22:00 Відповісти
меня обманывать не надо - сам обманываться рад (с)
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23.08.2022 22:11 Відповісти
Щось у Реджепа із стратегією тугувато, як у любого диктатора.
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23.08.2022 22:05 Відповісти
 
 