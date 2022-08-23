Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України, - Ердоган
Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України.
Про це на другому саміті Кримської платформи заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вважаємо, що війна, яка триває від 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль для того, щоб створити дипломатичний ефективний канал для досягнення цієї мети. Ми маємо суттєві досягнення у цьому питанні. Зокрема, можна назвати зустріч міністрів закордонних справ в Анталії у березні, мирні переговори у Стамбулі, зернову угоду", - сказав Ердоган.
Він наголосив, що збереження темпу, перетворення цього процесу на тривалий результат залежить від дій сторін на шляху до миру.
"Ми сповнені рішучості у продовженні наших зусиль, сприяючи та виступаючи посередником, не втомлюючись у процесі відновлення та встановлення миру", - запевнив президент Туреччини.
Ердоган наголосив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. "Це критично важливо для всього регіону та для світової системи безпеки, для стабільності, для підтримки територіальної цілісності України, її суверенітету, для політичної системи", - пояснив він.
Ердоган заявив, що Крим – це Україна, і Туреччина підтримує Крим у складі України. Президент Туреччини додав, що кримські татари – це громадяни України, і Крим має розвиватися в їхніх інтересах.
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Государственный строй -- паханат.
із киримли та турками в Криму ми домовимось, як каже пан Ердоган, а з рашкою..... буде ой !
Карта Эрдогана: как Турция засматривается на пол-России
https://topcor.ru/22836-karta-jerdogana-kak-turcija-zasmatrivaetsja-na-pol-rossii.html
турков в Германии. Скоро в Германии появится своя турецкая партия,
вот тогда посмотрим куда поедит ЕС.
По-друге, поясніть, будь ласка, сенс формулювання "на основі..."?
Або повне і беззаперечне відновлення територіальної цілісності, або це класичне " розведення лохів" за кацапським сценарієм!
платити буде чим....
Нагорний Карабах із Вірменією та всім Кавказом вже не російський.
Просто жах!
Як обісрати наш національний символ з часів княжої доби і опустити його до сексуального жесту, який означає «два в парадному - один в шоколадному». Тобто, грубий сексуальний підтекст.
Уже бачу Ткаченко показує це комусь.
Колгосп наших зірок, які то розчепірки роблять, то оці штуки.
Я уже мовчу, що придумала це Банда Едженсі - яка минулого року їздила до Пітєра і привозила сюди рашистів, а потім робила покер фейс.
Та сама Банда Едженсі - де один із топів це колишній риг і помічник Сєргєя Ларіна Едуард Івакін. До речі, в квітні 2014 прокуратура підозрювала Івакіна в погромі Черкаської ОДА в розпал Революції Гідності. Зараз Івакін відростив волосся, набив тату, змінив очечки на хіпстерські - але в мене соколині очі)
Що ця за креатив в часи війни? Певно, спеціальне.
А ще - з висоти свого зору креакла - цьогоріч я би брала за основу тризуб із шевронів і не видумувала жодної херні. Просто береш шеврон і прикладаєш до серця. І так хай фоткається колгосп зірок. А не показує те, що у розділах порнхабу.
А чмоня живет в своем мире. Двоечник в школе, плевок в университете, 10 лет сидел библиотекарем в Дрездене как баба. Он не знает историю кроме той, что когда-то чудом услышал в школе, когда его не били и не насиловали одноклассники, в Питере с его тысячами общежитий хватало гопников на каждом углу.
Он не знает ни про Голодомор, ни про братания с гитлеровцами то в Латвии, то в Польше, ни про тюрьмы НКВД в Беларуси и многое-многое другое. У него нет понимания, что Россия не то что Крым должна была отдать в 54-ом, а платить столетние репарации. 80% построенных в 30-ые годы заводов с иностранными инженерами, на которых делали все (включая и вывезенный из Харькова построенный иностранцами завод с т-34) было за украинское зерно, отнятое у нашего народа. Вся их страна построена немцами и французами за украинское зерно, после этого сами ничего не смогли сделать, все воровали. И не только Чмоня. Кравчук был таким же тупорылым коммунягой. Должен был еще 30 лет назад подать иск к Германии и к России с целью выплаты репараций, а так называемый договор об окончательной уплате репараций Германией перед СССР признать в отношении Украины недействительным, так как мы его не подписывали и его подписал оккупант. И они бы нам платили. Больше, чем Польше. Никуда бы не делись. Все по закону.
Ердоган не тільки Су-24 сбива. Його завдання, післати Курдів (котрих фінансує *****), далеко ..... до Сирії.
Кстати копия того договора лежит на Мацковии в Грановитой палате сраного Кремля...
1) Вступление в НАТО. Нападение на страну-члена НАТО = нападение на все страны-члены НАТО и ядерная война. Сколько бы карлический плешивый чмошник ни делал вид, что он не боится ядерного удара по своей заплесневелой жопе - задействовал войска он исключительно в странах, в НАТО не входящих - Грузии ("миротворцы"), Украине, Азербайджане ("миротворцы" в Карабахе), Казахстане (ОДКБ во время политических волнений). На Польшу и страны Балтии он пока только пронзительно и визгливо тявкает, но нападать ссыт.
2) Украинизация. Голосование за януковича и зеленского - продукт заблуждения, что украинской нации не существует, именно это следует из утверждений, в основе которых - "один народ" или "братские народы".
Ведь что такое "братские народы"? Кто такие братья? Те, кто родились от одного родителя. Видите, не "родственные" народы, у которых давно в истории были общие предки, а именно "братские", то есть "одна семья", "один народ", со стёртыми национальными отличиями.
Кацапы называют братскими народами только тех, кого хотят аннексировать. Что-то к полякам, чехам или народам Балкан они в "один народ" не записываются.
Именно поэтому нельзя отказываться от курса в НАТО.
Именно поэтому нельзя усугублять стирание национальных отличий между украинцами и русскими.
Иначе ещё при нашей с вами жизни россия снова на нас нападёт. Через лет 10, когда деукраинизация и усугубление руссификации добьёт остатки национального самосознания и когда большинство просто сложит лапки и скажет, что зачем воевать, если мы "братья", "семья", "один народ".
Потому любой "справедливый мир" Эрдоган пусть засунет в жопу путлера, а потом достанет оттуда и засунет себе. Ведь та свинота говорит не про поражение россии, а про "справедливость", то есть "компромисс", уступки.
Территориальная целостность без членства в НАТО и без постепенной, но стабильной деруссификации - ненадолго отложенный конфликт, в результате которого Украина перестанет существовать. Через неделю нам впарят обратно Крым и ОРДЛО на кацапских условиях, а через полгода ликвидируют государство Украина и всё заберут обратно навсегда.
Распад СССР был таким прекрасным и мирным способом наконец-то надолго обрести независимость, и раз уж стопроцентную гарантию безопасности - ядерное оружие - добровольно отдали врагу, хотя бы другую гарантию нужно сохранить - вступить в НАТО. Иначе не будет больше Украины. И с деукраинизацией тоже не будет больше Украины, а будет послушная покорная служанка вроде Беларуси.
Повторю, даже если нам вернут все территории, но под условием руссификации Крыма и ОРДЛО и отказа от НАТО, то своими восстановившимися границами мы насладимся в пределах 10 лет максимум, после которых нас захватят по тому сценарию, который путлер изначально планировал для 24.02.2022.