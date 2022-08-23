Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України, - Ердоган

Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це на другому саміті Кримської платформи заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що війна, яка триває від 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль для того, щоб створити дипломатичний ефективний канал для досягнення цієї мети. Ми маємо суттєві досягнення у цьому питанні. Зокрема, можна назвати зустріч міністрів закордонних справ в Анталії у березні, мирні переговори у Стамбулі, зернову угоду", - сказав Ердоган.

Він наголосив, що збереження темпу, перетворення цього процесу на тривалий результат залежить від дій сторін на шляху до миру.

"Ми сповнені рішучості у продовженні наших зусиль, сприяючи та виступаючи посередником, не втомлюючись у процесі відновлення та встановлення миру", - запевнив президент Туреччини.

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Ердоган наголосив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. "Це критично важливо для всього регіону та для світової системи безпеки, для стабільності, для підтримки територіальної цілісності України, її суверенітету, для політичної системи", - пояснив він.

Ердоган заявив, що Крим – це Україна, і Туреччина підтримує Крим у складі України. Президент Туреччини додав, що кримські татари – це громадяни України, і Крим має розвиватися в їхніх інтересах.