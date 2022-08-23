УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11362 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 769 13

Я вірю, що Україна не лише захистить себе, а й переможе та поверне всі окуповані Росією території, - Дуда

дуда,зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва назвав 23 серпня "Днем протесту проти російського імперіалізму". Він нагадав, що цього дня 1939 року підписали так званий "Пакт Молотова-Ріббентропа", в результаті якого Польща та країни Балтії втратили свою незалежність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Тому я сьогодні тут, поряд із президентом, який бореться з російською агресією", - сказав він, додавши, що "Україна захищає не лише свою свободу, а й свободу Європи".

Президент Польщі впевнений, що Україна виграє війну і поверне окуповані Росією території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2"

Дуда запевнив, що український народ і влада можуть розраховувати на Польщу і поляків.

"Я вірю у це глибоко, що Україна не лише захистить себе, але я вірю, що Україна переможе. Що поверне собі усі нині окуповані Росією території. Що Україна відбудується завдяки польській підтримці, а також підтримці усіх чесних держав і народів Західної Європи і США та інших демократичних держав", - заявив Дуда.

Нагадаємо, до Києва 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

Також читайте: Зеленський про постачання зброї Польщею Україні: Деяка допомога потребує тиші, важливо, щоб цю тишу потім почув ворог

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Автор: 

перемога (488) Дуда (770)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Дякуємо, пане Президенте.
показати весь коментар
23.08.2022 17:19
+11
ЗСУ сьогодні на сході знищили чергового російського "Анало Говнетного Алігатора"👊
показати весь коментар
23.08.2022 17:25
+10
Анджей Дуда посадит в тюрьму путлера за сбитый над Смоленском самолёт президента Польши Леха Качинского в 2010 году ...
Я верю...а вы?
показати весь коментар
23.08.2022 17:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, пане Президенте.
показати весь коментар
23.08.2022 17:19 Відповісти
ЗСУ сьогодні на сході знищили чергового російського "Анало Говнетного Алігатора"👊
показати весь коментар
23.08.2022 17:25 Відповісти
Я у захваті !!! Чим менше "сракодрилів" - тим краще !
показати весь коментар
23.08.2022 17:33 Відповісти
Згоден-саме так і буде...
показати весь коментар
23.08.2022 17:25 Відповісти
Сарказм..
Зе объявит войну Польше и сдаться сразу в плен...только в таком раскладе Польша и Украина за сутки станут членами НАТО и ЕС...
Других вариантов нет..от слова совсем...
показати весь коментар
23.08.2022 17:26 Відповісти
На стан 894 року.
Ось тоді заживемо!!!

навіщо подібне пишу? Щоб пам'ятали що наша СВОБОДА (не незалежність) починається задовго до петра 1.

Хто пам'ятає минуле, розуміє ******* та передбаче майбутне.
А отже - доки олігархічна окупація - Московія буде ворогом. Так вони в наперстки грають.
показати весь коментар
23.08.2022 17:28 Відповісти
Раз Польща і Дуда за,а там і брити. То ФРН і Шольц проти, але бояться сказати прямо.
показати весь коментар
23.08.2022 17:28 Відповісти
Анджей Дуда посадит в тюрьму путлера за сбитый над Смоленском самолёт президента Польши Леха Качинского в 2010 году ...
Я верю...а вы?
показати весь коментар
23.08.2022 17:32 Відповісти
Хотелки конечно же есть, а вот возможности нету:
ЕС нагибает национальность поляков,
германия на*р шлет,
евреи разводят их на деньги и под каблук садят через ЕС...

Потому вряд ли у тримор'я есть шанси пока Україна сидить під олігархічною окупацією...
показати весь коментар
23.08.2022 17:36 Відповісти
Шутки мои и сарказм по поводу политики не принимайте всерьез...что такое реальная политика и популизм..я знаю...а вы нет..
Разница между нами..что расстояние от Земли до Луны...
показати весь коментар
23.08.2022 17:39 Відповісти
Поєтому голосовать будешь за корбана?
показати весь коментар
23.08.2022 17:52 Відповісти
Мы и другие страны защитить можем. В первую очередь предложить Казахстану полную защиту, лучше, чем в пятой статье НАТО. В обмен на очень нужный нам уран. Обогатить в газовых центрифугах его можно довольно быстро, безопасно в бункере, собрать ядерную бомбу мы тоже сможем без проблем, нет нужды в высокой мощности или большем проценте дефекта массы, это оборонительное оружие, которое чем больше радиации над кацапскими и бульбашными городами распространит, тем лучше, это имперским странам нужно захватывать города без лишних выбросов на десятки лет вперед, а не нам. Это самая выгодная сделка будет. И если на Казахстан нападут кацапы, то мы за них применим ЯО аж по Москве. И их никогда не тронут, даже если они начнут, наконец, зачищать северный Казахстан от огромного количества ваты колорадской.
показати весь коментар
23.08.2022 19:45 Відповісти
 
 