Я вірю, що Україна не лише захистить себе, а й переможе та поверне всі окуповані Росією території, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва назвав 23 серпня "Днем протесту проти російського імперіалізму". Він нагадав, що цього дня 1939 року підписали так званий "Пакт Молотова-Ріббентропа", в результаті якого Польща та країни Балтії втратили свою незалежність.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Тому я сьогодні тут, поряд із президентом, який бореться з російською агресією", - сказав він, додавши, що "Україна захищає не лише свою свободу, а й свободу Європи".
Президент Польщі впевнений, що Україна виграє війну і поверне окуповані Росією території.
Дуда запевнив, що український народ і влада можуть розраховувати на Польщу і поляків.
"Я вірю у це глибоко, що Україна не лише захистить себе, але я вірю, що Україна переможе. Що поверне собі усі нині окуповані Росією території. Що Україна відбудується завдяки польській підтримці, а також підтримці усіх чесних держав і народів Західної Європи і США та інших демократичних держав", - заявив Дуда.
Нагадаємо, до Києва 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.
Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.
У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.
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Зе объявит войну Польше и сдаться сразу в плен...только в таком раскладе Польша и Украина за сутки станут членами НАТО и ЕС...
Других вариантов нет..от слова совсем...
Ось тоді заживемо!!!
навіщо подібне пишу? Щоб пам'ятали що наша СВОБОДА (не незалежність) починається задовго до петра 1.
Хто пам'ятає минуле, розуміє ******* та передбаче майбутне.
А отже - доки олігархічна окупація - Московія буде ворогом. Так вони в наперстки грають.
Я верю...а вы?
ЕС нагибает национальность поляков,
германия на*р шлет,
евреи разводят их на деньги и под каблук садят через ЕС...
Потому вряд ли у тримор'я есть шанси пока Україна сидить під олігархічною окупацією...
Разница между нами..что расстояние от Земли до Луны...