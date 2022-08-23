Голова Євроради Мішель закликав РФ надати доступ до ЗАЕС та створити демілітаризовану зону довкола станції

Територія Запорізької АЕС має бути деокупована та демілітаризована.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель під час саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія має негайно створити демілітаризовану зону довкола Запорізької АЕС, оскільки дії російських окупантів можуть призвести до ядерної катастрофи.

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"Ми хотіли б висловити наше велике занепокоєння через постійні обстріли Запорізької атомної електростанції. Російські дії ризикують призвести до ядерної катастрофи. Тому ми повністю підтримуємо заходи, які вживаються Організацією Об'єднаних Націй. Росія має надати відповідний доступ, а також забезпечити створення демілітаризованої зони навколо ядерної електростанції", – наголосив Мішель.