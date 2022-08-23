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Новини Війна
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Голова Євроради Мішель закликав РФ надати доступ до ЗАЕС та створити демілітаризовану зону довкола станції

заес

Територія Запорізької АЕС має бути деокупована та демілітаризована.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель під час саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія має негайно створити демілітаризовану зону довкола Запорізької АЕС, оскільки дії російських окупантів можуть призвести до ядерної катастрофи.

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"Ми хотіли б висловити наше велике занепокоєння через постійні обстріли Запорізької атомної електростанції. Російські дії ризикують призвести до ядерної катастрофи. Тому ми повністю підтримуємо заходи, які вживаються Організацією Об'єднаних Націй. Росія має надати відповідний доступ, а також забезпечити створення демілітаризованої зони навколо ядерної електростанції", – наголосив Мішель.

Шарль Мішель (333) Кримська платформа (320) Запорізька АЕС (1400)


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Зараз ***** випрасує шнурки і надасть.
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23.08.2022 17:35 Відповісти
Росія негайно має вивести війска с Донбасса і Крима 8 років США і Европа вимагали десь раз в три місяці так щоб не думали шо вони забули
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23.08.2022 17:40 Відповісти
Наивный . Реальные санкции задушат рашу .
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23.08.2022 17:42 Відповісти
А в отвєт тішина...
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23.08.2022 17:44 Відповісти
Васька слушает,да ест.... неуйдет он оттуда.такой козырь потерять.
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23.08.2022 17:50 Відповісти
прокукарікав, а там хоть і не розвиднюся
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23.08.2022 17:52 Відповісти
Закликає? Півроку війни на знищення української нації. А він закликає нацистів. *****.
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23.08.2022 18:02 Відповісти
Вчитайтесь в фразу:....призвал РФ предоставить..... . Вот же заржали орки! Аж завидно. Какой линейкой измерить подобное лицемерное предложение?
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23.08.2022 18:04 Відповісти
 
 